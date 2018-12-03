4 AralÄ±k DÃ¼nya Madenciler GÃ¼nÃ¼

Maden iÅŸÃ§ileri, 4 AralÄ±k DÃ¼nya Madenciler GÃ¼nÃ¼â€™ne; kuralsÄ±z, gÃ¼vencesiz, denetimsiz Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ve toplu Ã¶lÃ¼mlerin gÃ¶lgesinde giriyor.

Maden iÅŸçileri, 4 AralÄ±k Dünya Madenciler Günü’ne, kuralsÄ±z, güvencesiz, denetimsiz çalÄ±ÅŸmanÄ±n ve toplu ölümlerin gölgesinde giriyor.

Rivayete göre, Roma UygarlÄ±ÄŸÄ± döneminde babasÄ±nÄ±n zulmünden kaçan Santa Barbara adlÄ± genç bir kadÄ±n, Ä°zmit yakÄ±nlarÄ±nda madencilerin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir maÄŸaraya sÄ±ÄŸÄ±nÄ±r. ÇalÄ±ÅŸmakta olan madencileri koruduÄŸuna inanÄ±lan ve bu nedenle madenciler tarafÄ±ndan azize kabul edilen Santa Barbara’nÄ±n 4 AralÄ±k’ta maÄŸaraya yerleÅŸmesi tüm dünyada “Dünya Madenciler Günü” olarak anÄ±lÄ±r. Bundan dolayÄ±dÄ±r Avrupa’nÄ±n pek çok madeninde Aziz Barbara’nÄ±n heykeli bulunur.

DünyanÄ±n bu en zor, en riskli çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na sahip maden sektöründe çalÄ±ÅŸan ve hayatÄ±nÄ± kaybeden bütün iÅŸçileri saygÄ±yla anÄ±yoruz...

FotoÄŸraf: Hatice Özder /RedfotoÄŸraf

MADENCÄ°DEN

Ä°ndim maden ocaÄŸÄ±na, kara elmas diyarÄ±na

yeryüzü sÄ±cak olsun diye dost...

yÄ±llar boyu kazma salladÄ±m suskunca bu zindanda

çocuklarÄ±m gülsün diye dost

oysa bizim evde gülen yok.....

yürü derler yürü derler açlÄ±ÄŸa yürü derler

kara elmas tabut olmuÅŸ, gerekirse ölün derler

günü gelir utanmadan aÄŸlaÅŸana gülün derler

yalanlara artÄ±k sabrÄ±m yok...

Åžiir: Kemal Özer

FotoÄŸraf: Dilek Bal /RedfotoÄŸraf

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 AralÄ±k 2018 17:17

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