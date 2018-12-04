Dilipak: Ben 'eÄŸitim'e, 'spor'a, 'kÃ¼ltÃ¼r'e, 'aydÄ±nlanma'ya karÅŸÄ±yÄ±m

Yeni Akit yazarÄ± Abdurrahman Dilipak, "Ben 'eÄŸitim'e, 'spor'a, 'kÃ¼ltÃ¼r'e, 'aydÄ±nlanma'ya karÅŸÄ± biriyim" ifadelerini kullandÄ±.

Yeni Akit yazarÄ± Abdurrahman Dilipak, "Koç, spor, vesaire.." baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±mlanan yazÄ±sÄ±nda "Ben 'eÄŸitim'e, 'spor'a, 'kültür'e, 'aydÄ±nlanma'ya karÅŸÄ± biriyim" ifadelerini kullandÄ±.

"Birileri beni, çocuklarÄ±mÄ± 'eÄŸmesin'ler, 'eÄŸitmesin'ler. Biz 'Raina' diyenlerden deÄŸiliz, dostlarÄ±mÄ±za bile 'Unzurna' diyenlerdeniz" diyen Dilipak, yazÄ±sÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi:

"Spor yapacaktÄ±k, onlara göre saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸamak için. Spor aslÄ±nda Biyolojide 'Bitkilerin ya da bir hücreli hayvanlarÄ±n çok özelleÅŸmiÅŸ olan ve yaÅŸamÄ±n sürekliliÄŸini saÄŸlayan üreme yeteneÄŸindeki hücrelere verilen ad' idi.. AslÄ±nda 'Sporla üreyen bitkiler', bitkilerin en ilkel bölümünü oluÅŸturuyorlardÄ±. BatÄ± 'Cultur'una göre, 'Ä°nsanÄ±n doÄŸal yaÅŸam biçimini/forumu'nu korumak için spor yapmasÄ± gerekiyordu.

EÄŸitim de aslÄ±nda okul üzerinden 'Kültürel bir norm' oluÅŸturmak için gerekli idi. Bu anlamda norm, toplumsallaÅŸma sürecindeki grup üyelerinin sosyal iliÅŸkilerinde ortaya çÄ±kan ve 'birey'lerin grup içinde nasÄ±l davranacaklarÄ±nÄ± belirleyen kural ve beklentilere verilen ad idi. Yine beyaz efendilerimiz bizi normalleÅŸtirmek için bize 'Ä°lahlÄ±k' ve 'Rablik' taslÄ±yorlardÄ±. Yoksa 'anormal' olmuÅŸ olacaktÄ±k ve dÄ±ÅŸlanacaktÄ±k. Ya da 'insanlaÅŸma aÅŸamasÄ±nÄ± tamamlamamÄ±ÅŸ maymunlar' olarak damgalanacaktÄ±k, tÄ±pkÄ± Darvin'in yaptÄ±ÄŸÄ± gibi. 'Norm' batÄ±lÄ± efendilerimizin (!) bizim için, birey, toplum ve devletler ölçeÄŸinde koyduÄŸu 'uyulmasÄ± gerekli kural'lara verilen ad'dÄ±r.

Mesela, kültür de, aslÄ±nda, aynÄ± zamanda hayvanlar için, tarÄ±msal ürünler içinde kullanÄ±lÄ±r. 'Kültür Ä±rkÄ±' (Ä°ng. culture race) dediÄŸinizde 'Ekonomik açÄ±dan önemli bazÄ± hayvan ve endemik bitkilerin özel koÅŸullar alanda yetiÅŸtirilmesiyle oluÅŸturulan Ä±rklar'a verilen ad'dÄ±r. Bizdeki kültür, benzer bir amaç ve yöntemle insanlara karÅŸÄ± uygulanÄ±r. Yani tarÄ±m ve hayvancÄ±lÄ±kta aranan mükemmeliyetçiliÄŸin insana uygulanmasÄ±dÄ±r ki, burada amaç, ekonomik, siyasi, sosyal ve seküler bir amaçtÄ±r.

UmarÄ±m, niye 'Okul'a, 'EÄŸitim'e, 'Spor'a ve 'Kültür'e karÅŸÄ± olduÄŸumu anlatabildim. 'AydÄ±nlanma felsefesi' bu anlamda 1789 FransÄ±z devrimi ile FransÄ±z Kültürünün evrenselleÅŸtirilmesi adÄ±na oluÅŸturulan Laik ve Seküler bir 'ModernleÅŸtirme' sürecidir. Yani BatÄ±lÄ±laÅŸtÄ±rmaya yönelik, batÄ± deÄŸerlerini 'Modern / ÇaÄŸdaÅŸ' bir akÄ±m olarak 'Moda' haline getirmeye çalÄ±ÅŸan bir akÄ±mÄ±n adÄ±dÄ±r. AydÄ±nlanma, BatÄ± siyasasÄ±nÄ±n, iktisadÄ±nÄ±n, teoloji, tarih ve yaÄŸmasÄ±nÄ±n kutsanmasÄ± ve evrenselleÅŸtirilmesi adÄ±na bir operasyonun adÄ±dÄ±r aslÄ±nda. Onun için ben bir Müslüman olarak ne batÄ±lÄ± anlamda 'SaÄŸcÄ±lÄ±ÄŸÄ±', ne AydÄ±nlanma felsefesinin ürünü olan 'AydÄ±n' olmayÄ± kendime yakÄ±ÅŸtÄ±rmam. 'Sivil' olmak bile, 'Politik toplum' diye bir olguya karÅŸÄ± dengeleyici bir argüman olarak, zaruret gereÄŸi ihtiyadla, arÄ±zi olarak kabulleneceÄŸim bir nitelemedir." (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 AralÄ±k 2018 09:35

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