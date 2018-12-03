Kurumlardan 3 AralÄ±k DÃ¼nya Engelliler GÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klamalarÄ±

Pek Ã§ok kurum 3 AralÄ±k DÃ¼nya Engelliler GÃ¼nÃ¼ kapsamÄ±nda engelli yurttaÅŸlarÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ± sorunlara dikkat Ã§eken aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±.

Siyasi partiler ve meslek odalarÄ± baÅŸta olmak üzere pek çok kurum, 3 AralÄ±k Dünya Engelliler Günü kapsamÄ±nda engelli yurttaÅŸlarÄ±n karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduklarÄ± sorunlara dikkat çeken açÄ±klamalar yaptÄ±. Engellilerin daha önce kazanmÄ±ÅŸ olduÄŸu haklarÄ±n kullanÄ±lamaz hale geldiÄŸi belirtilen açÄ±klamalarda, yerel yönetimlerin sorumluluklarÄ±nÄ± layÄ±kÄ±yla yerine getirmediÄŸi aktarÄ±ldÄ± ve engellilerin yÄ±lda bir gün hatÄ±rlanmak deÄŸil eÅŸit bir yaÅŸam hakkÄ± istediÄŸini belirtildi.

EMEP: BÄ°R GÜN HATIRLANMAK DEÄžÄ°L EÅžÄ°T BÄ°R YAÅžAM

Emek Partisi (EMEP) Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Åžükran DoÄŸan, 3 AralÄ±k Dünya Engelliler Günü ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada engellilerin yÄ±lda bir gün hatÄ±rlanmak deÄŸil eÅŸit bir yaÅŸam hakkÄ± istediÄŸini belirtti.

BaÅŸta iktidar partisi AKP ve yerellerde pek çok belediye baÅŸkanÄ±ndan Dünya Engelliler Günü dolayÄ±sÄ±yla birçok açÄ±klamanÄ±n duyulacaÄŸÄ±nÄ± belirten DoÄŸan, “Fakat gelinen noktada engelli yurttaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n ne engelli haklarÄ± ne de onlarÄ±n yaÅŸamlarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±racak bir kent planÄ± ve düzeni konusunda hiçbir geliÅŸme olmadÄ±ÄŸÄ±na dair açÄ±klamalarÄ± ve sitemleri duyulmayacaktÄ±r" dedi.

1992 yÄ±lÄ±nda BirleÅŸmiÅŸ Milletler’de “UluslararasÄ± Engelliler Günü” ilan edilmesinin üzerinden geçen 26 yÄ±lda kaldÄ±rÄ±mlarda göstermelik engelli çizgileri ve rampalarÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda neredeyse bir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten DoÄŸan, "Engelliler sadece her yÄ±l 10 MayÄ±s Engelliler HaftasÄ± ya da 3 AralÄ±k Dünya Engelliler Günü’nde hatÄ±rlanÄ±yor. Oysa ki; ülke nüfusunun onda biri olan 8,5 milyon engelli yurttaÅŸlarÄ±mÄ±z ve aileleriyle birlikte 25 milyon insanÄ±n öncelikli talepleri eÄŸitimde, ulaÅŸÄ±mda, iÅŸ bulmada eÅŸit haklarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra kent politikalarÄ±nda söz ve karar sahibi olmaktÄ±r” ifadelerini kullandÄ±.

YapÄ±lan uygulamalarÄ±n engelli yurttaÅŸÄ± hayata ve toplumsal yaÅŸama kazanan deÄŸil “miÅŸ-mÄ±ÅŸ gibi” uygulamalar olduÄŸuna dikkat çeken DoÄŸan ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Engelliler için istihdam politikalarÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ± en önemli sorunlardan biridir. Ä°ÅŸ bulma olanaklarÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rlÄ± olmasÄ± ya da yaratÄ±lamamasÄ± koÅŸullarÄ±nda da devlet iÅŸ olanaÄŸÄ± yaratÄ±lana kadar devlet tarafÄ±ndan engellilik tazminatÄ± verilmelidir. Ä°ÅŸ bulmada, toplu taÅŸÄ±ma ve ulaÅŸÄ±mda engellilere öncelik ve kolaylÄ±klarÄ±n saÄŸlanmasÄ± gereklidir. Yerel seçim tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bu günlerde yaÅŸanÄ±labilir bir kent baÅŸta engellilere göre planlanmÄ±ÅŸ bir kent yaÅŸamÄ± ile mümkündür. Bu nedenle sorunlarÄ± yaÅŸayanlar engellilerdir. Yerel ve merkezi kararlarda engelli örgütleri ve onlarÄ±n talepleri dikkate alÄ±narak hayata geçirilmelidir.”

DoÄŸan, Emek Partisi olarak engellerin haklarÄ± için söylediklerini ÅŸöyle sÄ±raladÄ±:

“Engellilerin, haklarÄ±yla birlikte özgür ve güvenli yaÅŸayabilmeleri için, en baÅŸta da siyasi yaÅŸama katÄ±lmalarÄ± gerekmektedir. Bekleyen deÄŸil, talepleri için mücadele eden ve bunun gerçekleÅŸmesi için kendisini hem yok sayan, hem de engelli olmasÄ±na sebep olan bu sermaye düzenine karÅŸÄ± siyasi yaÅŸama katÄ±lmalarÄ± önemlidir. EÄŸitim ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ±n parasÄ±z olduÄŸu eÅŸit, özgür ve demokratik kanallarÄ±n baÅŸta engelliler olmak üzere tüm toplum kesimleri ve iÅŸçi emekçilere açÄ±k olacak bir ülke için zihinlerdeki engellerimizi aÅŸarak yeni ve yaÅŸanÄ±labilir kentleri ve ülkemizi birlikte kuralÄ±m.” (HABER MERKEZÄ°)

HDP: ENGELLÄ°LERÄ°N KAZANILMIÅž HAKLARI KULLANILAMAZ HALE GELDÄ°

HDP tarafÄ±ndan 3 AralÄ±k Dünya Engelliler Günü ile ilgili yapÄ±lan açÄ±klamada, AKP'nin 2005 yÄ±lÄ±nda çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± Engelliler YasasÄ±’nÄ±n yönetmeliklerle iÅŸlerliÄŸinin ortadan kalktÄ±ÄŸÄ± ve engellilerin daha önce kazanmÄ±ÅŸ olduÄŸu haklarÄ±n da kullanÄ±lamaz duruma geldiÄŸine dikkat çekildi.

HDP Engelliler Komisyonu Sözcüsü Aysel Güzel, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, kesin olmayan resmi rakamlara göre nüfusun yüzde 13’ünün engelli yurttaÅŸlardan oluÅŸtuÄŸunu ifade etti. Genel nüfus içinde okuma yazma bilmeyenlerin oranÄ± yüzde 13 iken, bu oranÄ±n engellilerde yüzde 90 civarlarÄ±nda olduÄŸunu belirten Güzel, “Okuma yazma bilenlerin ise iÅŸ gücüne katÄ±lma oranÄ± yüzde 10’larÄ± geçememektedir. Ä°ÅŸgücü içinde olan yüzde 10’luk kesimin yüzde kaçÄ±nÄ±n istihdam edildiÄŸi konusunda ise somut veri bulunmamaktadÄ±r” dedi.

BakÄ±m ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanma oranÄ±nÄ±n ise bilinmediÄŸini kaydeden Güzel, meslek kursu, aile rehberliÄŸi ve danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmetiyle sosyal ve kültürel hizmetlerden faydalanamayan engelliler oranÄ±nÄ±n ise yüzde 90’lara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Engelli kadÄ±n yurttaÅŸlarÄ±n durumunun ise daha aÄŸÄ±r olduÄŸunu belirten Güzel, “Engellileri toplum dÄ±ÅŸÄ±na itme, aÅŸaÄŸÄ±lama politikasÄ±na karÅŸÄ± 1960’larla birlikte geliÅŸen engelliler hareketinin mücadelesiyle sosyal yardÄ±mlarÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ±, kamusal alanlarÄ±n ve kent mimarisinin engellilerin kullanÄ±mÄ±na uygun biçimde düzenlenmesi, ulaÅŸÄ±mda kolaylÄ±klar saÄŸlanmasÄ±, istihdamÄ± arttÄ±rmak için siyasal ve yasal önlemlerin alÄ±nmasÄ± gibi kazanÄ±mlar elde etti. AKP iktidarÄ± ve cemaat-tarikat yapÄ±lanmalarÄ± engellilerin durumunu kader olarak görmekte, engellilerin taleplerini görmezden gelmekte ya da popülist politikalarla geçiÅŸtirmektedir” dedi.

AKP iktidarÄ±nÄ±n 2005 yÄ±lÄ±nda çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± Engelliler YasasÄ±’nÄ±n yönetmeliklerle iÅŸlerliÄŸinin ortadan kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Güzel, engellilerin daha önce kazanmÄ±ÅŸ olduÄŸu haklarÄ±n da kullanÄ±lamaz duruma geldiÄŸine dikkat çekti.

Engellilerin iktidarÄ±n sadakacÄ± anlayÄ±ÅŸÄ±na mecbur bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Güzel, “HDP engelli yurttaÅŸlarÄ±n yürüttüÄŸü hak ve engelsiz yaÅŸam mücadelesini demokrasi mücadelesinin bir parçasÄ± olarak görür ve engelli sorununun bir toplumsal sorun olduÄŸu bilinciyle, toplumsal muhalefeti büyütmenin önemine iÅŸaret eder. HDP, parlamentoda, sokakta, iÅŸyerinde, evde engellilerin sorunlarÄ± çözüme kavuÅŸup insanca bir yaÅŸama eriÅŸinceye kadar yürüttükleri mücadelenin yanÄ±nda olacaktÄ±r” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

'Toplumda eriÅŸebildiÄŸimiz kadar varÄ±z'

MÄ°MARLAR ODASI: ENGELLÄ°LER KENT YAÅžAMINA DAHÄ°L OLAMIYOR

TMMOB’ye baÄŸlÄ± Mimarlar OdasÄ± Ankara Åžube BaÅŸkanÄ± Tezcan KarakuÅŸ Candan, 3 AralÄ±k Dünya Engelliler Günü’nde kent ve mekanlarÄ±n eriÅŸilebilirliÄŸindeki sÄ±kÄ±ntÄ±lara dikkat çekti. Candan, yerel yönetimlerin sorumluluklarÄ±nÄ± layÄ±kÄ±yla yerine getirmediÄŸi gibi standart dÄ±ÅŸÄ± uygulamalarÄ± ile bizzat engelliliÄŸe davetiye çÄ±karttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Candan, 10 milyonu aÅŸan engelli nüfusunun kent hizmetlerinden eÅŸit bir ÅŸekilde yararlanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Engelliler sokaÄŸa çÄ±kamÄ±yor, kent yaÅŸamÄ±na dahil olamÄ±yor. Hükümet tüm bunlarÄ±n uygulamalarÄ±nÄ± hayata geçirecek adÄ±mlar atmadÄ±ÄŸÄ±, yapÄ±lan uygulamalarÄ±n denetimini gerçekleÅŸtirmediÄŸi ve mevzuatlarÄ±n hayata geçirilmesini erteledikleri için sorumludur, ayrÄ±mcÄ±dÄ±r” dedi.

‘MEVZUAT ÇIKARTMAK YETMÄ°YOR, ÖNEMLÄ° OLAN DENETÄ°M VE UYGULAMA’

Mevzuat çÄ±kartmanÄ±n yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, önemli olanÄ±n denetim ve uygulama olduÄŸunu kaydeden Candan devamÄ±nda ÅŸunlarÄ± söyledi:

“2005 yÄ±lÄ±nda çÄ±kartÄ±lan 5378 sayÄ±lÄ± kanunun baÅŸta belediyeler olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± altyapÄ± ve üst yapÄ± alanlarÄ±nÄ±n engellilerin eriÅŸilebilirliÄŸine uyumlu hale getirilmesine kararÄ±, yasanÄ±n hükmettiÄŸi yedi yÄ±l içerisindeki uyumu hale getirme süresi 2015 yÄ±lÄ±na kadar uzatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. 2013 yÄ±lÄ±nda EriÅŸilebilirliÄŸi Ä°zleme ve Denetleme yönetmeliÄŸi çÄ±kmÄ±ÅŸ, 2016 yÄ±lÄ±nda deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±lmÄ±ÅŸ ancak uygulamada ve cezai iÅŸlemlerde yetersiz kalÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.”

‘BÄ°NALARDA ERÄ°ÅžÄ°LEBÄ°LÄ°RLÄ°K ADAPTASYONU YAPILMASI ZORUNLULUKTUR’

Candan, eski yapÄ±larda eriÅŸilebilirlik adaptasyonun yapÄ±lmasÄ±nÄ±n engellilerin yaÅŸama katÄ±lmasÄ± için zorunluluk olduÄŸunu kaydetti. Candan, uygulanan rant odaklÄ± kentsel politikalarla kentlerin sadece engelliler için deÄŸil neredeyse herkes için eriÅŸilemez durumda olduÄŸunu vurguladÄ±. Candan, ''Üst geçit ve alt geçitler, kaygan zeminler, dar ve yüksek kaldÄ±rÄ±mlar, eÄŸimi yüksek rampalar, güvenli olmayan yaya geçitleri, yeterli aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± yapÄ±lmamÄ±ÅŸ sokaklar, görme engelliler için kaldÄ±rÄ±mlardaki kÄ±lavuz yönlendirmelerin yetersizliÄŸi ve otomobil öncelikli ulaÅŸÄ±m politikalarÄ±, yaÅŸamÄ± imkansÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±yor'' diye konuÅŸtu.

YEREL YÖNETÄ°MLER SORUMLULUKLARINI YERÄ°NE GETÄ°RMÄ°YOR

Candan, bir yerden bir yere yürüyerek ulaÅŸÄ±lamayan bir kentin ve yanlÄ±ÅŸ uygulamalarÄ±n baÅŸ sorumlusunun ülkeyi yönetenler olduÄŸunu ifade etti. Hür türlü mekansal alanÄ±n ve toplum taÅŸÄ±m araçlarÄ±nÄ±n engellilerin eriÅŸilebilmesine uygun hale getirilmesinde yerel yönetimlerin bu sorumluluÄŸu layÄ±kÄ±yla yerine getirmediÄŸini belirten Candan, ayrÄ±ca standart dÄ±ÅŸÄ± uygulamalarÄ± ile bizzat engelliliÄŸe davetiye çÄ±karttÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Candan, yerel yönetim seçimlerine giderken aday olanlarÄ±n her seçim döneminde söyledikleri engelsiz kent söyleminin ise, örnek bir uygulama yaratacak düzeye bile gelemediÄŸini ifade etti. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 AralÄ±k 2018 14:28

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