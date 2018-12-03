ODTÃœ rektÃ¶rÃ¼ Ã¶ÄŸrencilerle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼: SorumluluÄŸumuz varsa kabul ederiz

ODTÃœ Ã¶ÄŸrencisi Ä°rem KÃ¼tÃ¼k'Ã¼n kamyon damperinin Ã§arpmasÄ± sonucu Ã¶lÃ¼mÃ¼ Ã¼zerine Psikoloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã¶ÄŸrencileri RektÃ¶râ€™le gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

ODTÜ'de Psikoloji Bölümü öÄŸrencisi Ä°rem Kütük'ün bir kamyonetin damper kapaÄŸÄ±nÄ±n çarpmasÄ±yla yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesine tepkiler sürüyor. Ä°rem Kütük'ün bölüm arkadaÅŸlarÄ± ve Psikoloji Bölüm BaÅŸkanÄ± Canan Sümer, Rektör M. VerÅŸan Kök'e Ä°rem'in ölümüne sebep olan ihmaller konusunda taleplerini iletti. ODTÜ'lülerin benzer ölümleri engellemek için alÄ±nmasÄ±nÄ± istediÄŸi önlemler arasÄ±nda, kazanÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi kaldÄ±rÄ±mlarÄ±n geniÅŸletilmesi, bazÄ± yerlere yaya yolu ve taÅŸÄ±tlarÄ± yavaÅŸlatÄ±cÄ± unsurlarÄ±n yapÄ±lmasÄ±, eski araç ve ringlerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, kampüsteki inÅŸaatlarÄ±n, can güvenliÄŸini saÄŸlayacak ÅŸekilde denetlenmesi ve inÅŸaat çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yaz tatillerinde gerçekleÅŸtirilmesi, acil bir vakada ölüm riskini azaltmak adÄ±na kÄ±rmÄ±zÄ± ÅŸerit ambulansÄ± tedarik edilmesi gibi talepler yer alÄ±yor. AyrÄ±ca üniversite yönetiminden Ä°rem'in ölümüne neden olan ihmallere iliÅŸkin detaylÄ± açÄ±klama yapmasÄ± istenildi.

REKTÖR KASÄ°S VE KORKULUK YAPACAKLARINI SÖYLEDÄ°

ODTÜ'lü Ä°rem'in bölüm arkadaÅŸlarÄ± ile yönetim arasÄ±nda yapÄ±lan görüÅŸmeden edinilen bilgiye göre, Rektör VerÅŸan Kök, olayÄ±n sorumluluÄŸuna dair net bir ifade kullanmaktan çekinerek “SorumluluÄŸumuz var ise bunu kabul ederiz” dedi. Üniversite içerisinde kazanÄ±n ihmallerine iliÅŸkin soruÅŸturma gerçekleÅŸtirileceÄŸini söyleyen Kök, söz konusu ihmallere dair eski yönetimlerin eksiÄŸi olduÄŸunu savundu. Kök, Ä°rem'in yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi A4 giriÅŸ yoluna kasis ilavesi ve kaldÄ±rÄ±ma korkuluk yapacaklarÄ±nÄ± dile getirdi.

â€‹ FotoÄŸraf: Evrensel

ODTÃœâ€™lÃ¼ Ä°rem KÃ¼tÃ¼kâ€™Ã¼n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ana dair kamera kayÄ±tlarÄ± â€‹

ÖÄžRENCÄ°LER SORUNLARIN GÄ°DERÄ°LMESÄ°NÄ° Ä°STÄ°YOR

GörüÅŸmeye dair konuÅŸtuÄŸumuz Psikoloji Bölümü son sÄ±nÄ±f öÄŸrencileri, yollar ile ilgili sorunlarÄ±n giderilmesi gerektiÄŸini belirterek, “KÄ±ymetli olan insan yaÅŸamÄ±dÄ±r” dedi. Rektörlük tarafÄ±ndan ancak olayÄ± sahiplenici, sorumluluk alÄ±cÄ± tutum alÄ±nmasÄ±nÄ±n içlerini rahatlacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen öÄŸrenciler, rektörün kendilerini avutmasÄ±nÄ± istemediklerini, bunu kendilerinin yapabileceÄŸini söyledi. ÖÄŸrenciler, rektörlüÄŸün gereksiz ÅŸeylere yatÄ±rÄ±m yapmak yerine bu tarz olaylarÄ±n engellenmesi için yatÄ±rÄ±m yapmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

Bir öÄŸrenci, sorumlularÄ±n ceza almasÄ± gerektiÄŸini belirterek, okuldaki araçlarÄ±n denetiminin artmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden bir öÄŸrenci de olayÄ±n baÅŸÄ±nda Rektörlük tarafÄ±ndan sorumluluk alÄ±cÄ± bir tavrÄ±n sergilenmediÄŸini söyleyerek, yakÄ±n zamanda Biyoloji Bölümü 3. sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi Ali Baran GöÄŸüÅŸ'ün intiharÄ±ndan sonra da alÄ±nan tutumun doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. (Ankara/EVRENSEL)

ODTÃœ Ã¶ÄŸrencisi Ã¶lÃ¼ bulundu, intihar ettiÄŸi iddia ediliyor

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