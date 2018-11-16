Ali Baran GöÄŸüÅŸ (saÄŸdaki) FotoÄŸraf: Facebook
ODTÃœ Ã¶ÄŸrencisi Ã¶lÃ¼ bulundu, intihar ettiÄŸi iddia ediliyor
ODTÃœâ€™de Biyoloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼nde okuyan bir Ã¶ÄŸrenci 9. kattan dÃ¼ÅŸerek yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Ã–ÄŸrencinin intihar ettiÄŸi iddia ediliyor.Â
Sabah saatlerinde Merkez Mühendislik BinasÄ±'nÄ±n önünde görevliler tarafÄ±ndan cansÄ±z bedeni bulunan ODTÜ Biyoloji bölümü öÄŸrencisi Ali Baran GögüÅŸ'ün, 9. kattan atlayarak intihar ettiÄŸi iddia ediliyor.
SavcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan Merkez Mühendislik binasÄ± önünde yapÄ±lan incelemeler sonrasÄ±nda GögüÅŸ’ün naaÅŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Okul arkadaÅŸlarÄ± GögüÅŸ'ün sorunlarÄ± olduÄŸu sebebiyle intihar etmiÅŸ olabileceÄŸini söylerken ölüm nedeni henüz bilinmiyor.
2012 yÄ±lÄ±nda ODTÜ Kimya bölümünü kazanan GögüÅŸ, 2017’de ODTÜ Biyoloji bölümüne geçmiÅŸti. ODTÜ Kimya Bölümü BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan bugün Kimya bölümü mensuplarÄ±na bir mail gönderilerek Ali Baran GögüÅŸ’ün yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi duyuruldu, yakÄ±nlarÄ±na ve sevenlerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dilekleri iletildi. (Ankara/EVRENSEL)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 KasÄ±m 2018 16:40