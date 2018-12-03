ÅžÄ±rnak'ta 22 yÄ±l CHP il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapan UÄŸur 120 kiÅŸiyle AKP'ye geÃ§ti

ÅžÄ±rnak'ta 22 yÄ±l CHP il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapan Mehmet UÄŸur, 24 Haziran seÃ§imlerinden sonra partiden istifa eden 120 kiÅŸiyle birlikte AKP'ye geÃ§ti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ÅžÄ±rnak eski il baÅŸkanÄ± Mehmet UÄŸur, 22 yÄ±l il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± partisinden istifa ederek o dönemki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte AKP'ye geçti.

AKP ÅžÄ±rnak Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nda düzenlenen törene ÅžÄ±rnak Milletvekili Rizgin Birlik, AKP Ä°l BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Halil Erkan, belediye baÅŸkan adayÄ± Mehmet Yarka ve partililer katÄ±ldÄ±. AKP'ye geçen UÄŸur’a parti rozetini, Ä°l BaÅŸkanÄ± ibrahim Halil Erkan taktÄ±.

Törende konuÅŸan UÄŸur, "Bütün ömrüm Cumhuriyet Halk Partisi’nde geçti. 22 yÄ±l CHP ÅžÄ±rnak Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±m. Bir vesileyle CHP ÅžÄ±rnak milletvekilliÄŸi adaylÄ±ÄŸÄ± bana verilmeyince, hiç tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir arkadaÅŸ gösterildi. Seçimden sonra, 26 Haziran'da partiden istifa ettim. Ä°l yönetimi, merkez yönetimi, ilçe yönetimi ve yönetim kurulu olduÄŸu gibi kurultay delegeliÄŸinden istifa ettik. Bugünden itibaren bütün arkadaÅŸlarÄ±mla birlikte, Ak Partiliyiz ve Ak Parti’ye çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. ÅžÄ±rnak Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da alacaÄŸÄ±z. Biz 24 Haziran CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçiminden üç gün sonra CHP’den 120 kiÅŸi istifa ettik. Eski il yönetim kurulu, merkez ilçe kurulu ve ilçe baÅŸkanÄ± yakÄ±nda AK Parti’ye geçecek. Bundan sonra yerimiz burasÄ±dÄ±r. YuvamÄ±z burasÄ± olacak" dedi.

AKP Ä°l BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Halil Erkan ise "ÅžÄ±rnaklÄ± bir siyaset adamÄ± olan, ÅžÄ±rnaklÄ± bir deÄŸer olan, sadece siyasetçi vasfÄ±yla deÄŸil, aynÄ± zamanda da bir aile büyüÄŸümüz olan Mehmet UÄŸur beyi de bugün bizim partimizin içinde görmekten de ayrÄ± bir mutluluk duyuyoruz" diye konuÅŸtu. (ÅžÄ±rnak/DHA)

CHP'den ayrÄ±lan Belediye BaÅŸkanÄ±, AKP'ye katÄ±ldÄ±

CHP'li GÃ¼lÃ¼Ã§ Beldesi Belediye baÅŸkanÄ± AKPâ€™ye geÃ§ti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 AralÄ±k 2018 10:10

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