CHP'li GÃ¼lÃ¼Ã§ Beldesi Belediye baÅŸkanÄ± AKPâ€™ye geÃ§ti

EreÄŸli'ye baÄŸlÄ± GÃ¼lÃ¼Ã§ Beldesi Belediye BaÅŸkanÄ± CHPâ€™li GÃ¶khan DemirtaÅŸ AKPâ€™ye geÃ§ti.

Zonguldak'Ä±n EreÄŸli ilçesine baÄŸlÄ± Gülüç Beldesi Belediye BaÅŸkanÄ± CHP'li Gökhan DemirtaÅŸ, partisinden istifa ederek AKP’ye geçti ve belediye baÅŸkan aday adaylÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurusunda bulundu.

2014 yÄ±lÄ±nda CHP'den aday olarak Gülüç Belediye BaÅŸkanÄ± olan Gökhan DemirtaÅŸ, AKP’ye geçti. Belediye baÅŸkanÄ± DemirtaÅŸ, AKP EreÄŸli Ä°lçe TeÅŸkilatÄ±'na giderek üyelik formunu imzalayÄ±p Gülüç Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± aday adaylÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurusunda bulundu. Gökhan DemirtaÅŸ, 2009 yÄ±lÄ±nda AKP’den belediye meclis üyeliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. AKP’nin desteÄŸini alarak yoluna devam edeceÄŸini ifade eden DemirtaÅŸ, "Bu saatten sonra yolumuza AK Partili olarak devam edeceÄŸiz. Gülüç'teki hizmetlerimizi daha da hÄ±zlandÄ±rmak amacÄ±yla devletimizin imkanlarÄ±ndan faydalanmak istiyoruz" dedi. (DHA)

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