FotoÄŸraf: Toprakkale Belediyesi
CHP'den ayrÄ±lan Belediye BaÅŸkanÄ±, AKP'ye katÄ±ldÄ±
CHP'den Toprakkale Belediye BaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Ä°brahim Demirci, AKP'ye katÄ±ldÄ±.
Osmaniye'de, CHP'den Toprakkale Belediye BaÅŸkanÄ± seçilen Ä°brahim Demirci, AKP'ye katÄ±ldÄ±. Demirci'ye AKP Osmaniye Ä°l DanÄ±ÅŸma Meclisi kasÄ±m ayÄ± toplantÄ±sÄ±nda AKP ÇankÄ±rÄ± Milletvekili Salim ÇivitcioÄŸlu parti rozeti taktÄ±.
Cebelibereket Kültür Merkezi'nde yapÄ±lan toplantÄ±da konuÅŸan ÇivitcioÄŸlu, "Bu dönem aday adaylÄ±ÄŸÄ± dönemidir. Partimize gönül verenler elbette bir yerlerde görev almak isteyebilir" dedi.
AKP milletvekilleri Mücahit DurmuÅŸoÄŸlu ve Ä°smail Kaya ile Ä°l BaÅŸkanÄ± Hamza Tor'un da yerel seçimlere deÄŸindiÄŸi toplantÄ±da konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan CHP'den Toprakkale Belediye BaÅŸkanÄ± seçilen Ä°brahim Demirci, AKP'ye katÄ±ldÄ±. Demirci’ye parti rozetini ÇivitcioÄŸlu taktÄ±. (HABER MERKEZÄ°)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 KasÄ±m 2018 08:16
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