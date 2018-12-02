İzmir’de ‘Yaşamak’ temalı tiyatro festivali

İzmir Tiyatro Festivali bu yıl “Yaşamak” teması ile tiyatro severlerle buluşacak.

Bu yıl 7’ncisi düzenlenecek olan İzmir Tiyatro Festivali 7-17 Aralık tarihlerinde Bergama’dan Seferihisar’a kadar her ilçede oyun ve etkinliklerini sergileyecek.Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf’ın (TAKSAV) düzenlediği festivalin destekçileri arasında İzmir Büyükşehir, Konak, Narlıdere, Buca, Balçova, Karabağlar, Gaziemir, Bergama ve Seferihisar belediyelerinin yanı sıra TMMOB, DİSK, KESK gibi kurumlar yer alıyor.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “TAKSAV bu tiyatro festivalinin birincisini başlattığında ‘acaba güzel günler görecek miyiz’ diye düşünürdük, şimdi ise 1’den 7’ye geldik. Umarım daha fazlasını görürüz, çünkü zor süreçler atlatıyoruz. Tek adam rejiminin bilime ve sanata saldırıları oldukça büyük. Bu festivallerin ayakta kalması için işçi sendikalarının, demokratik kitle örgütlerinin destek olması gerekiyor. Sanatı ve sanatçıyı yaşatmak zorundayız” dedi.

‘AYDINLIK GÜNLER YAKINDIR’

Seçici kurulda yer alan ve aynı zamanda festival kapsamında düzenlenecek panele konuşmacı olarak katılacak olan CHP İzmir Eski Milletvekili Zeynep Altıok ise, “Festival temamız ‘yaşamak’. İçinden geçtiğimiz kara günlerde bu tema çok anlamlı. Bugünün iktidarı en çok da aydınlıktan korkuyor çünkü sorgulayan insandan çekiniyor. Aydınlanma ile birlikte kendi sonunun geleceğini bilenlerin mezalimi bilinçli kitlelerin üzerinde. Ancak aydınlık günler de çok yakında olacak” ifadelerini kullandı. (İzmir/EVRENSEL)

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