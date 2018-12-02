Ã–strojen dengesizliÄŸi Ã¼ÅŸÃ¼me nedeni olabilir

BazÄ± makyaj malzemelerinden ilaÃ§lara, hatta plastik ÅŸiÅŸelerde iÃ§tiÄŸimiz sulara kadar birÃ§ok etken Ã¶strojen dengesini bozuyor.

Hormonlar hem kadÄ±nlarÄ± hem de erkekleri tepeden tÄ±rnaÄŸa etkiler. KadÄ±nlarda daha fazla bulunan hatta ‘kadÄ±nlÄ±k hormonu’ olarak da adlandÄ±rÄ±lan östrojenin azÄ± da çoÄŸu da zarar.

Östrojen hormonu kadÄ±nlarÄ±n adet döngüsünden üremesine, meme geliÅŸiminden cinsel yaÅŸamÄ±na, saç ve cilt saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kadar pek çok konuda belirleyicidir. Östrojen hormonunun dengesi vücut saÄŸlÄ±ÄŸÄ± için çok önemli. YüksekliÄŸi de düÅŸüklüÄŸü de ayrÄ± bir dert! BazÄ± makyaj malzemelerinden ilaçlara, hatta plastik ÅŸiÅŸelerde içtiÄŸimiz sulara kadar birçok etken östrojen dengesini bozuyor. KadÄ±n HastalÄ±klarÄ± ve DoÄŸum UzmanÄ± Op. Dr. Meriç ÇaÄŸrÄ± AÄŸÄ±r, “Bölgesel yaÄŸlardan yakÄ±nanlarÄ±n derdi yüksek, el ve ayaklarÄ± hiç Ä±sÄ±nmayan kadÄ±nlarÄ±nki ise düÅŸük östrojen olabilir” dedi. Op. Dr. Meriç ÇaÄŸrÄ± AÄŸÄ±r, östrojen hormonu düÅŸüklüÄŸü ve yüksekliÄŸinin nasÄ±l belirti verdiÄŸini anlattÄ±.

SU Ä°ÇSEM YARIYOR DÄ°YORSANIZ

Yüksek östrojen düzeyleri kendiliÄŸinden oluÅŸabileceÄŸi gibi dÄ±ÅŸ etkenlerle de olabilir. En sÄ±k görülen sebepler polikistik over sendromu (PKOS) ve dÄ±ÅŸardan östrojen içeren ilaçlarÄ±n alÄ±nmasÄ±dÄ±r. Bir diÄŸer etken ksenoöstrojen dediÄŸimiz östrojeni taklit eden, çevremizde bulunan kimyasallar. BazÄ± güzellik ürünlerinde (kremler, ÅŸampuanlar, makyaj malzemeleri), böcek ilaçlarÄ±nda (yani yediÄŸimiz sebze ve meyvelerin dÄ±ÅŸ yüzeylerinde) ve plastiklerde bulunabilir. KullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z birçok kozmetik üründe bulunan parabenler de bu hormonun artÄ±ÅŸÄ±na neden olabilir. KaraciÄŸer bozukluklarÄ± ve yumurtalÄ±k tümörleri de östrojen salgÄ±layabilir. Özellikle bölgesel kilolardan (kalça-basen gibi), selülitten, varisten ve kÄ±llanmadan ÅŸikayetçiyseniz, östrojen hormonunuz yüksek olabilir. Bu hormonu vücudunuzda dengelemek için düÅŸük yaÄŸ içerikli yüksek lifli gÄ±dalarla beslenmek, kilo vermek ve çinko içeren gÄ±dalar tüketmeniz gerekir.

CÄ°NSEL HAYATI DA BÄ°TÄ°RÄ°YOR

Özellikle menopoz döneminde yumurtalÄ±k kaynaklÄ± östrojen üretimi azalÄ±r ve sonlanÄ±r. DoÄŸum sonrasÄ±nda da östrojen seviyesi düÅŸebilir. Bunun yanÄ± sÄ±ra sürekli diyet yapmak, saÄŸlÄ±klÄ± yaÄŸlardan fakir beslenmek, aÅŸÄ±rÄ± stres de hormon dengesizliÄŸine yol açar. SÄ±k sÄ±k yoruluyorsanÄ±z, unutkanlÄ±k ve dikkat daÄŸÄ±nÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±z varsa, depresyonda gibiyseniz, cinsel isteksizlik baÅŸladÄ±ysa, saçÄ±nÄ±z dökülüyorsa, aniden çok sÄ±cak basmasÄ± yaÅŸayÄ±p sonra üÅŸüyorsanÄ±z, el ve ayaklarÄ±nÄ±z soÄŸuksa östrojen hormonunuzun düÅŸük olduÄŸu anlamÄ±na gelir. AyrÄ±ca cinsel iliÅŸki sÄ±rasÄ±nda uyarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z halde vajinada kuruluk sorunu ortaya çÄ±kabilir. Östrojen dengesinin bozulmasÄ±yla kiÅŸide uyku bozukluklarÄ± oluÅŸabilir. Bu belirtileri yaÅŸÄ±yorsanÄ±z uzman bir hekime gidin. YapÄ±lan testler sonucu hormon seviyeniz ölçülür ve buna göre tedaviye baÅŸlanÄ±r.

SOMON VE YUMURTA DEPRESYONUN Ä°LACI

Beslenmenin östrojen seviyelerini düzenlemede önemli bir yeri var. Lahana, brokoli, Ä±spanak gibi sebzeler yiyebilirsiniz. Yulaf, kepekli pirinç ve chia tohumu deneyin. Ölçülü olmak ÅŸartÄ±yla Hindistan cevizi yaÄŸÄ± tüketebilirsiniz. (Salata, sebze veya istediÄŸiniz yemeklere ekleyebilirsiniz.) Yumurta da stres hormonlarÄ±nÄ± kontrol ederek gevÅŸemenizi saÄŸlar. Erik kurusu östrojen seviyelerini dengede tutar daha düzenli bir adet döngüsüne destek olur. Özellikle somon, içerdiÄŸi yaÄŸ asitleri sebebiyle duygu durum bozukluklarÄ± için çok etkili bir besindir. Haftada iki kez tüketebilirsiniz. Ancak soya içeren ürünlerden uzak durmaya dikkat edin. (HABER MERKEZÄ°)

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