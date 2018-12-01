â€˜GÃ¶zaltÄ±larÄ±n amacÄ± kriminalize etmekâ€™

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p mahkemece serbest bÄ±rakÄ±lan SES EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± GÃ¶nÃ¼l Erden: GÃ¶zaltÄ±larÄ±n amacÄ± kriminalize etmek.

Ankara’da 26 KasÄ±m tarihinde yapÄ±lan ev baskÄ±nlarÄ±nda SaÄŸlÄ±k ve Sosyal Hizmet Emekçileri SendikasÄ± (SES) EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Gönül Erden ile birlikte aralarÄ±nda sendikacÄ± ve siyasetçilerin de bulunduÄŸu 15 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nan sendika yöneticileri ve siyasetçiler 2016 yÄ±lÄ±nda sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ±nda ihlal edilen yaÅŸam hakkÄ±na karÅŸÄ± ‘YaÅŸamak ve yaÅŸatmak istiyoruz’ sloganÄ±yla yaptÄ±klarÄ± ‘Beyaz Nöbet’ eylemine katÄ±lmakla suçlanmÄ±ÅŸtÄ±. Operasyon kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan ve savcÄ±lÄ±k ifadesinin ardÄ±ndan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilenler sonrasÄ±nda adli kontrol uygulamasÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. SES EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Gönül Erden, sendika temsilcilerine yönelik bu tarz operasyonlarla kriminalize etme ve marjinalleÅŸtirmenin hedeflendiÄŸine dikkat çekerek baskÄ± politikalarÄ±na karÅŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸ yolunun mücadele etmekten geçtiÄŸini söyledi.

Ä°KÄ° YIL SONRA GÖZALTI KARARI

YapÄ±lan eylemden iki yÄ±l sonra gözaltÄ± ve yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ±n kabul edilebilir bir durum olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Erden “Benimle birlikte gözaltÄ±na alÄ±nan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±n tamamÄ±nÄ±n ikametgahÄ±, evleri, çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± yerler belli. Tek bir talimat ile ifadelerimiz alÄ±nabilecekken evlerimiz basÄ±larak gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±k” dedi. Son dönemde benzer operasyonlarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu operasyonlarÄ±n amacÄ±nÄ±n ‘itaat’ ve ‘itaat ettirme’ politikalarÄ±nÄ±n yansÄ±masÄ± olduÄŸuna dikkat çeken Erden, gözaltÄ±larÄ±n ne hukuka ne de Anayasa’ya uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

YAÅžAM HAKKINI SAVUNMA ‘SUÇ’

Suçlama yapÄ±lan konunun “YaÅŸam hakkÄ±nÄ± savunmaya” yönelik olduÄŸunu vurgulayan Erden, savcÄ±lÄ±kta kendisine eyleme katÄ±lÄ±p, katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ve neden katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sorularÄ±nÄ±n yöneltildiÄŸini belirtti. Eylemin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tarihte sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ±nÄ±n olduÄŸunu hatÄ±rlatan Erden, ÅŸunlarÄ± söyledi: “SavcÄ±lÄ±kta da hakimlikte de sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ±ndan kaynaklÄ± ciddi saÄŸlÄ±k hak ihlallerinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, insanlarÄ±n hastaneye gidemediÄŸini, beyaz bayraklarla sokaÄŸa çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±m. O dönemde 3 saÄŸlÄ±k emekçisi arkadaÅŸÄ±mÄ±z çatÄ±ÅŸmalarda hayatÄ±nÄ± kaybetti. Tüm bunlarÄ±n sonucunda yaÅŸananlara karÅŸÄ± saÄŸlÄ±kçÄ± sorumluluÄŸuyla yaÅŸananlara dikkat çekmek ve kendi sorumluluÄŸumuzu hem hatÄ±rlamak hem de hatÄ±rlatmak açÄ±sÄ±ndan ‘YaÅŸamak yaÅŸatmak istiyoruz’ diye yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir eylemdi ve bu en temel hakkÄ±mÄ±zdÄ±.”

‘MÜCADELEMÄ°Z SÜRECEK’

Erden, sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ± sonrasÄ±nda geliÅŸen darbe giriÅŸimi, ilan edilen olaÄŸanüstü hal (OHAL) ile özellikle demokratik kitle örgütlerine, sendikalara, siyasi partilere, bunlarÄ±n yöneticilerine, temsilcilerine dönük bu tarz operasyonlarla kriminalize etme ve marjinalleÅŸtirmenin hedeflendiÄŸine dikkat çekti. Ä°ktidarÄ±n gözaltÄ±larla korku salmayÄ± hedeflendiÄŸini dile getiren Erden ÅŸunlarÄ± söyledi: “GeçmiÅŸten bugüne SES olarak ‘BarÄ±ÅŸ olmadan saÄŸlÄ±k olmaz’ dedik. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bütün eylemlerde de bunu dile getirdik ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ±n temel belirleyeninin barÄ±ÅŸ olduÄŸunu ifade ettik. SaÄŸlÄ±k hak ve ihlallerine, sendikal hak ve özgürlüklerimize yönelik saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± da mücadelemizi sürdüreceÄŸiz. Bu dönemlerden çÄ±kÄ±ÅŸ yolu da mücadele etmekten geçer. Örgütlü olduÄŸumuzda bunlarla baÅŸa çÄ±kabilir, bunlarÄ± göÄŸüsleyebiliriz.” (Ankara/MA)

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