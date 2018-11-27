Sendika eylemi HDP eylemi olarak gÃ¶sterilmiÅŸ

SES EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Kara, KESKâ€™e baÄŸlÄ± sendikalarÄ±n yÃ¶netici ve Ã¼yelerinin gÃ¶zaltÄ± sÃ¼recini Evrensel'e deÄŸerlendirdi.

Burcu YILDIRIM

Ankara

SES EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Gönül Erden’in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu çok sayÄ±da sendikacÄ± ve siyasetçi emniyette ifadeleri alÄ±ndÄ±. SES EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Kara, suçlamaya konu olan Beyaz Bayrak nöbetine iliÅŸkin “HDP’nin ziyaretinin gerçekleÅŸtiÄŸi gün için emniyet fezlekesinde HDP yapmÄ±ÅŸ gibi gösterilmiÅŸ bu eylem” dedi. GözaltÄ±ndaki 14 kiÅŸinin yarÄ±n savcÄ±lÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±lmasÄ± bekleniyor.

Ankara’da sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ±nÄ± protesto etmek için 2016 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan Beyaz Bayrak eylemi nedeniyle gözaltÄ±na alÄ±nan KESK’e baÄŸlÄ± sendikalarÄ±n yöneticileri ve siyasetçilerin ifadeleri bugün alÄ±nmaya baÅŸlandÄ±. KESK’e baÄŸlÄ± sendikalarÄ±n yönetici ve üyeleri ile HDP, HDK üyesi siyasetçiler Ankara’da yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda sabah saatlerinde evlerine yapÄ±lan operasyonlarla gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

SAÄžLIK HAKKINA ERÄ°ÅžÄ°LMESÄ° Ä°ÇÄ°N EYLEM YAPTIK

Evrensel'e gözaltÄ± sürecine iliÅŸkin deÄŸerlendirme yapan SES EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Kara, gözaltÄ±na alÄ±nan 14 kiÅŸinin ifadelerinin alÄ±nmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yarÄ±n savcÄ±lÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±lmalarÄ±nÄ±n beklendiÄŸini kaydetti. Kara, dosyada gizlilik kararÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 2016 yÄ±lÄ±nda gerçekleÅŸen Beyaz Bayrak eylemi gösterilerek haklarÄ±nda iÅŸlem yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. SendikalarÄ±nÄ±n EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Gönül Erden’in de bulunduÄŸu 14 kiÅŸinin gözaltÄ± gerekçesi olan Beyaz Bayrak eyleminin SES Ankara Åžubesi’nin eylemi olduÄŸuna dikkat çeken Kara, “SokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ±nÄ±n olduÄŸu o dönemde çocuklar, gebeler, krononik hastalar hastaneye gitmekte zorluklar yaÅŸÄ±yordu, insanlarÄ±n saÄŸlÄ±k hakkÄ±na eriÅŸebilmesi, hastaneye ulaÅŸmalarÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± için Ankara ÅŸubemiz bu eylemi gerçekleÅŸtirdi. Bu eylemi gerçekleÅŸtirirken destek için gelen kurumlar da vardÄ±. HDP’nin ziyaretinin gerçekleÅŸtiÄŸi gün için emniyet fezlekesinde HDP yapmÄ±ÅŸ gibi gösterilmiÅŸ bu eylem” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

GÖZALTILAR MÜCADELEMÄ°ZE YÖNELÄ°K

Kara, toplumsal muhalefetin tekrar canlandÄ±ÄŸÄ±, konfederasyonlarÄ± KESK’in etkinlik ve miting kararlarÄ± aldÄ±ÄŸÄ±, saÄŸlÄ±k alanÄ±nda hayat geçirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lan torba yasada geri adÄ±m attÄ±rmaya yönelik mücadele yürüttükleri ve hatta geri adÄ±m attÄ±rdÄ±klarÄ± bir dönemde gerçekleÅŸen gözaltÄ±larÄ±n mücadeleye dönük bir hamle olduÄŸunu vurguladÄ±. Kara, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Buna benzer gözaltÄ± süreçleri seçim öncesi dönemlerde yaÅŸanÄ±yor. AKP sandÄ±kta kaybedebilmesinin toplumsal muhalefetin hareketlenmesiyle iliÅŸkili olduÄŸunu biliyor. Amaç çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ve mücadelemizin engellenmesi. Bu baskÄ± politikalarÄ±na karÅŸÄ± mücadeleye devam edeceÄŸiz.”

Kara, yarÄ±n Ankara Adliyesine getirilecek olan arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n yanÄ±nda olacaklarÄ±nÄ± belirterek, destek için emek ve demokrasi güçlerine de çaÄŸrÄ±da bulundu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 18:24

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