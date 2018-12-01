DemirbaÅŸ Åžarl'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 300. yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nde Ä±rkÃ§Ä± gÃ¶steri

DemirbaÅŸ Åžarl olarak bilinen Ä°sveÃ§ KralÄ± XII. Karl 300. Ã¶lÃ¼m yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde Ä±rkÃ§Ä± gruplar tarafÄ±ndan anÄ±ldÄ±.

Türkiye'de DemirbaÅŸ Åžarl olarak bilinen Ä°sveç KralÄ± XII. Karl'Ä±n 300. ölüm yÄ±l dönümünde Ä°sveç'in baÅŸkenti Stockholm, Ä±rkçÄ± ve yabancÄ± düÅŸmanÄ± bir gösteriye sahne oldu.

‘Ä°skandinavya Kuzey Gençlik’ adlÄ± Ä±rkçÄ± grup tarafÄ±ndan organize edilen gösteriye blok içinde yer alan Ä°sveç Ä°çin Alternatif, Kuzey SaÄŸ Alternatif ve Özgür Ä°sveç adlÄ± neo-nazi ve yabancÄ± düÅŸmanÄ± gruplar da katÄ±ldÄ±.

Cuma akÅŸamÄ± saat 19.00 sularÄ±nda Humle ParkÄ±'nda bir araya gelen 200 civarÄ±nda neo-nazi, üzerinde ‘Kahraman Kral XII. Karl huzur içinde uyu’ yazÄ±lÄ± pankartÄ±n arkasÄ±nda yürüyüÅŸe geçti.

Ellerinde Ä°sveç bayraklarÄ± ve meÅŸaleler taÅŸÄ±yan neo-naziler, polis korumasÄ± altÄ±nda KralÄ±n Bahçesi olarak bilinen Kungtredsgorden ParkÄ±'na yürüdü. Parkta bulunan XII. Karl'Ä±n heykeli önüne çiçek ve çelenkler koyan Naziler, saygÄ± duruÅŸunda bulundu ve Ä°sveç milli marÅŸÄ±nÄ± okudu.

Kuzey Gençlik sözcüsü Fredrik Hagberg, Ä°sveç'in bir çok ÅŸehrinin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar ve suç örgütleri tarafÄ±ndan iÅŸgal edildiÄŸini öne sürdü. SavaÅŸarak iÅŸgal edilen illeri teker teker geri alacaklarÄ±nÄ± söyledi.

IRKÇILIK KARÅžITLARI NAZÄ°LERÄ° PROTESTO ETTÄ°

Park çevresinde toplanan Ä±rkçÄ±lÄ±k karÅŸÄ±tlarÄ± da, Ä±rkçÄ±lÄ±k ve Nazizmi protesto etti. ”SokaklarÄ±mÄ±zda Ä±rkçÄ±larÄ± istemiyoruz”, ”Kahrolsun faÅŸizm”, “FaÅŸizmi durdurun” ve “Günümüzün polisi yarÄ±nÄ±n Hitler'ini koruyor” gibi Nazileri ve polisi kÄ±nayan sloganlar attÄ±.

40 ila 50 civarÄ±nda neo-nazi, Ä±rkçÄ±lÄ±k karÅŸÄ±tlarÄ±na doÄŸru yürüyüp ellerindeki meÅŸaleleri fÄ±rlatÄ±nca polis müdahale etti. Polisle Ä±rkçÄ± grup arasÄ±nda meydana gelen arbede sÄ±rasÄ±nda Ä±rkçÄ±lar bir polisin yüzüne biber gazÄ± sÄ±ktÄ±. Polis iki kiÅŸiyi devlet memuruna mukavemet ettikleri gerekçesiyle gözaltÄ±na aldÄ±. (Stockholm/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 AralÄ±k 2018 17:49

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