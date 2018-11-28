Elektrik kesintisini tabut taÅŸÄ±yarak protesto ettiler

Urfa ViranÅŸehirâ€™de vatandaÅŸlar sÄ±k yaÅŸanan elektrik kesintilerini tabut taÅŸÄ±yarak protesto etti.

Urfa'nÄ±n ViranÅŸehir ilçesinde bir grup vatandaÅŸ, sÄ±k yaÅŸanan elektrik kesintilerini tabut taÅŸÄ±yÄ±p gÄ±yabi cenaze namazÄ± kÄ±larak protesto etti.

KÄ±ÅŸla Mahallesindeki eski otogar alanÄ±nda bazÄ± sivil toplum kuruÅŸlarÄ± öncülüÄŸünde toplanan vatandaÅŸlar, üzerine ‘ViranÅŸehir'de elektrik öldü’ yazdÄ±klarÄ± tabutu omuzlarda taÅŸÄ±dÄ±. Tabut ve ellerindeki dövizlerle bir süre yürüyüÅŸ yapan vatandaÅŸlar, ilçede sÄ±k sÄ±k yaÅŸanan elektrik kesintilerini protesto etti.

VatandaÅŸlar adÄ±na açÄ±klama yapan Murat KaradaÅŸ, ilçede elektrik kesintilerini sÄ±k sÄ±k yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bunun yaÅŸamÄ± olumsuz etkilediÄŸini söyledi.

Elektrik daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketi yöneticilerinin halkÄ±n sesine kulak vermesi gerektiÄŸini aktaran KaradaÅŸ, “Elektrik kesintileri nedeniyle esnafÄ±n iÅŸi duruyor. Ä°nsanlar evlerine, çocuklarÄ±na harcayacak parayÄ± kazanamÄ±yor. Sanayi esnafÄ± kan aÄŸlÄ±yor. Ticarethaneler kan aÄŸlÄ±yor. Evlerde cihazlar yanÄ±yor. Bu vebalin altÄ±ndan kalkamazsÄ±nÄ±z. Bir an önce çalÄ±ÅŸmalarÄ±n disipline edilip halkÄ±n ihtiyacÄ± olan elektriÄŸin kesintisiz verilmesini istiyoruz” diye konuÅŸtu. (Urfa/AA)

Urfa'da elektrik kesintisi protestosu

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