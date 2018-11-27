Urfa'da elektrik kesintisi protestosu

Urfa ViranÅŸehirâ€™de sÄ±k sÄ±k elektriklerinin kesilmesine isyan eden halk yol kapatma eylemi yaptÄ±.

Urfa'nÄ±n ViranÅŸehir ilçesinde, sÄ±k sÄ±k elektriklerinin kesildiÄŸini ifade eden halk yol kapatma eylemi yaptÄ±.

Cumhuriyet MeydanÄ±'nda toplanan, aralarÄ±nda esnafÄ±n da bulunduÄŸu çok sayÄ±da vatandaÅŸ, KaracadaÄŸ Caddesi'ni trafiÄŸe kapatarak slogan attÄ±.

Esnaf Ali AçÄ±k, elektrik kesintileri nedeniyle iÅŸlerinin aksadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Sorunun çözümü için yetkililerden yardÄ±m beklediklerini dile getiren AçÄ±k, ÅŸöyle konuÅŸtu:

“ÇoÄŸu mahalle 10 gündür karanlÄ±kta. Ä°lçe merkezinde ise sÄ±k sÄ±k kesilen ve saatlerce gelmeyen elektrik yüzünden çalÄ±ÅŸamaz duruma geldik. DEDAÅž faturasÄ±nÄ± gününde alÄ±yor. Geç ödense faizi ile alÄ±yor ama biz günlerce karanlÄ±kta kalsak hesap soran olmuyor. Ä°lçede ve köylerde elektriÄŸe baÄŸÄ±mlÄ± çok sayÄ±da hasta var. Elektrik kesildiÄŸinde yaÅŸamlarÄ± tehlikeye giriyor. Solunum cihazÄ±na baÄŸlÄ± olanlar ne yapsÄ±n. DEDAÅž'a sorunu söylüyoruz, 'Urfa'dan ekip gelecek' diyerek bizi baÅŸlarÄ±ndan atÄ±yorlar. Sorunumuza bir an önce çare bulsunlar.” (Urfa/AA)

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