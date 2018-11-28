Cerattepe'de yaÅŸam alanÄ± savunucularÄ±nÄ± sevindiren yargÄ± kararÄ±

Artvin Cerattepe'de altÄ±n madenine 240 hektara verilen iÅŸletme izni iptal edildi.

Artvin'in Kafkasör YaylasÄ± Cerattepe mevkisinde, madencilik faaliyeti için 'Çevresel Etki DeÄŸerlendirme (ÇED) olumlu' raporunda 22 hektar gösterilen alana verilen iÅŸletme izninin 240 hektara çÄ±karÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± açÄ±lan davada, Rize Ä°dare Mahkemesi kararÄ±nÄ± verdi. Mahkeme, ÇED olumlu raporunun 22 hektar için verildiÄŸini belirterek, 240 hektarlÄ±k iÅŸletme izni kararÄ±nÄ± iptal etti.

Kafkasör YaylasÄ±'ndaki Cerattepe mevkisinde, madencilik faaliyetlerine karÅŸÄ± YeÅŸil Artvin DerneÄŸi üyeleri ve yöre halkÄ±nÄ±n mücadelesi sürüyor. Cerattepe'deki madencilik faaliyeti için 'ÇED olumlu' raporunda 22 hektar gösterilen alana verilen iÅŸletme izninin 240 hektara çÄ±karÄ±lmasÄ±, tepkilere neden oldu. Cerattepe'deki madencilik faaliyetlerine karÅŸÄ± mücadele veren YeÅŸil Artvin DerneÄŸi üyeleri ile sivil toplum kuruluÅŸu temsilcilerinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 351 kiÅŸi 'iÅŸletme izninin iptali' istemiyle Rize Ä°dare Mahkemesi'ne dava açtÄ±. Mahkeme, ÇED raporu olmadÄ±ÄŸÄ±na vurgu yaptÄ±ÄŸÄ± alan için verilen 240 hektarlÄ±k iÅŸletme izni kararÄ±nÄ± iptal etti.

'UMUT VEREN BÄ°R KARAR OLDU'

YeÅŸil Artvin DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Nur NeÅŸe Karahan maden ÅŸirketinin ÇED izinlerini 22 hektarlÄ±k alan için aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bunun sonradan 240 hektara çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Karahan, "Artvin'de henüz hiçbir ÅŸey bitmedi, mücadelemiz de devam ediyor. 'Her ÅŸey bitti' diyenler için güzel bir cevap oldu. Olumlu bir karar. Gerçekten hiçbir ÅŸeyin bitmediÄŸini gösteren bir karar. HalkÄ±n haklÄ± olduÄŸu bu davada hep birlikte sonuç alÄ±nabileceÄŸini düÅŸünüyoruz. Bu yanlÄ±ÅŸtan dönüleceÄŸine inanÄ±yoruz. Bu bizim için moral oldu, umut oldu" dedi.

'CERATTEPE DAVASI BÄ°TEN DAVA DEÄžÄ°LDÄ°R'

DerneÄŸin avukatÄ± Bedrettin KalÄ±n da yeniden hukuka uygun kararlar almaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Bizim mücadelemiz devam ediyor, edecek. Hiçbir ÅŸey bitmiÅŸ deÄŸil, Cerattepe davasÄ± biten bir dava deÄŸil; bugünkü karar bunu göstermiÅŸtir. Bu yönüyle önemli bir karar olduÄŸunu düÅŸünüyoruz" diye konuÅŸtu.

MÜCADELE 23 YIL ÖNCE BAÅžLADI

Artvin'in Kafkasör YaylasÄ± Cerattepe mevkisinde madencilik faaliyetlerinin planlanmasÄ± üzerine, 1995 yÄ±lÄ±nda kurulan YeÅŸil Artvin DerneÄŸi öncülüÄŸünde birleÅŸen Artvin halkÄ±, mücadele baÅŸlattÄ±. Bölgedeki ilk maden projesi, verilen hukuk mücadelesi sonunda 2002 yÄ±lÄ±nda iptal edildi. 2011 yÄ±lÄ±nda alan yeniden ruhsatlandÄ±rÄ±ldÄ±. Artvinliler, 2013 yÄ±lÄ±nda yeni bir hukuk mücadelesi baÅŸlattÄ±. YeÅŸil Artvin DerneÄŸi öncülüÄŸünde 751 kiÅŸi ile 61 avukat, 8 Temmuz 2015'te Rize Ä°dare Mahkemesi’ne ÇED olumlu raporunun yürütmesinin durdurulmasÄ± ve iptali istemiyle Türkiye'nin en büyük çevre davasÄ±nÄ± açtÄ±. Firma, ÇED raporu ile ilgili verilmiÅŸ bir yargÄ± kararÄ± olmamasÄ± nedeniyle Artvin ValiliÄŸi'ne baÅŸvurarak 16 Åžubat 2016 tarihinde iÅŸ makinelerini Cerattepe bölgesine çÄ±karmak istedi.

Artvin halkÄ±, araçlarÄ± ile yola kurduklarÄ± barikatlarla iÅŸ makinelerinin bölgeye çÄ±kmasÄ±na izin vermedi. Ä°ki gün boyunca polis ve jandarmanÄ±n biber gazÄ±, cop ve plastik mermi ile saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iÅŸ makineleri Cerattepe bölgesine çÄ±karÄ±ldÄ±. Artvin heyeti ile Ankara'da görüÅŸen dönemin BaÅŸbakanÄ± Ahmet DavutoÄŸlu, hukuki süreç sona erene kadar Cerattepe'de çalÄ±ÅŸma yapÄ±lmamasÄ± yönünde talimat verdi. DanÄ±ÅŸtay, 2017 yÄ±lÄ± Temmuz ayÄ±nda yerel mahkemenin 'Madencilik yapÄ±labilir' kararÄ±nÄ± onadÄ±. Böylece Cerattepe'de madencilik faaliyeti baÅŸladÄ±. (Artvin/DHA)

Cerattepe madencilerine tek tek yanÄ±t

www.evrensel.net