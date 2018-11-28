Cem Terzi'den Ã–ykÃ¼ Arin iÃ§in dayanÄ±ÅŸma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Prof. Dr. Cem Terzi, "TÄ±p alanÄ±nda ticarileÅŸmemiÅŸ tek ÅŸey kan baÄŸÄ±ÅŸÄ±" diyerek lÃ¶semi hastasÄ± Ã–ykÃ¼ Arin YazÄ±cÄ± iÃ§in kÃ¶k hÃ¼cre baÄŸÄ±ÅŸÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Prof. Dr. Cem Terzi, lösemi hastasÄ± Öykü Arin YazÄ±cÄ± için kaleme aldÄ±ÄŸÄ± yazÄ±da, kök hücre baÄŸÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n çok düÅŸük seviyede olduÄŸu belirtti. "TÄ±p alanÄ±nda ticarileÅŸmemiÅŸ tek ÅŸey kan baÄŸÄ±ÅŸÄ±" diyen Terzi, kök hücre baÄŸÄ±ÅŸÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Prof. Dr. Cem Terzi, Juvenil Myelomonositik Lösemi (JMML) tanÄ±sÄ± konulan ve ilik nakli bekleyen 3,5 yaÅŸÄ±ndaki Öykü Arin YazÄ±cÄ± için “Öykü Arin Bize Ne ÖÄŸretiyor?” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla bir çaÄŸrÄ± yaptÄ±.

Ä°z Gazete’de yer alan yazÄ±da Dr. Cem Terzi, kök hücre baÄŸÄ±ÅŸÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n çok az olduÄŸunu belirtti. Herkese kök hücre verici olma çaÄŸrÄ±sÄ± yapan Terzi, “Öykü Arin bize insan olmanÄ±n, birlikte yaÅŸamanÄ±n temel deÄŸerini öÄŸretiyor: BaÄŸÄ±ÅŸlamak. KarÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z, çekincesiz baÄŸÄ±ÅŸlamak. YaÅŸamak ve yaÅŸatmak için” ifadelerini kullandÄ±.

'ÖYKÜ ARÄ°N'Ä° DAYANIÅžMA YAÅžATACAK'

Cem Terzi’nin yazÄ±sÄ± ÅŸu ÅŸekilde:

“Öykü Arin 3,5 yaÅŸÄ±nda lösemi tedavisi için kök hücre baÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleyen dünya tatlÄ±sÄ± bir çocuk.

80 milyonluk Türkiye’de toplam kök hücre baÄŸÄ±ÅŸÄ±nda bulunan kiÅŸi sayÄ±sÄ± 246 bin 674. Ege bölgesinde bu sayÄ± 34 bin 754.

Çok az…

Belki biliyorsunuz tÄ±p alanÄ±nda ticarileÅŸmemiÅŸ tek ÅŸey kan baÄŸÄ±ÅŸÄ±.

Ä°nsan insana hiçbir ticari unsur olmadan kanÄ±nÄ± veriyor; yaÅŸatmak için, yaÅŸamak için.

Türkiye’nin kan ihtiyacÄ± 2.700.000 ünite. BaÄŸÄ±ÅŸ miktarÄ± 2 milyon 141 bin 765.

Bu baÅŸarÄ±yÄ± kök hücre baÄŸÄ±ÅŸÄ±nda da yakalamak zorundayÄ±z.

Öykü Arin bize insan olmanÄ±n, birlikte yaÅŸamanÄ±n temel deÄŸerini öÄŸretiyor: BaÄŸÄ±ÅŸlamak. KarÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z, çekincesiz baÄŸÄ±ÅŸlamak. YaÅŸamak ve yaÅŸatmak için.

Kök hücre vericisi olmak isteyen herkes 1 tüp kanÄ±nÄ± KÄ±zÄ±lay’a vermeli.

Hepsi bu…

TeÅŸekkürler Öykü Arin. Çok yaÅŸa sen.” (HABERMERKEZÄ°)

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