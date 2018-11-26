SaÄŸlÄ±k emekÃ§ileri: Ã–ykÃ¼ Arinlere umut olalÄ±m

Ã–ykÃ¼ Arin ve tÃ¼m lÃ¶semili Ã§ocuklara umut olmak, kÃ¶k hÃ¼cre baÄŸÄ±ÅŸÄ± konusunda farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ± arttÄ±rmak iÃ§in SES ve Ä°zmir Tabip OdasÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Öykü Arin ve tüm lösemili çocuklara umut olmak, kök hücre baÄŸÄ±ÅŸÄ± konusunda farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ± arttÄ±rmak için SaÄŸlÄ±k ve Sosyal Hizmet Emekçileri SendikasÄ± (SES) Ä°zmir Åžubesi ve Ä°zmir Tabip OdasÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi.

Tüm Bel- Sen 1 No'lu Åžube BaÅŸkanÄ± ÇaÄŸdaÅŸ YazÄ±cÄ± ile Eylem YazÄ±cÄ±'nÄ±n kÄ±zlarÄ± Öykü Arin'e nadir görülen Juvenil Myelomonositik Lösemi (JMML) tanÄ±sÄ± konulduktan sonra baÅŸlatÄ±lan kampanya sürüyor. Konuya iliÅŸkin SES ve Ä°zmir Tabip OdasÄ± da basÄ±n açÄ±klamasÄ± düzenleyerek kök hücre baÄŸÄ±ÅŸÄ± konusunda farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ± arttÄ±rmayÄ± amaçlÄ±yor.

Ä°zmir Tabip OdasÄ±'nda düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda açÄ±klamayÄ± Ä°zmir Tabip OdasÄ± Åžube BaÅŸkanÄ± Prof.Dr. Funda BarlÄ±k Obuz okudu. Obuz, kök hücre ile ilgili bilgilendirme yaparak, "Kök hücre tedavisi uygulanan hastalÄ±klar: Lösemiler, lenfomalar, çeÅŸitli organ kanserleri, kemik iliÄŸinin yetersiz çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± veya çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± durumlar, kalÄ±tsal anemiler, immün yetersizlikler, kalÄ±tsal metabolik hastalÄ±klardÄ±r" dedi.

'KÖK HÜCRE BAÄžIÅžÇISI OLMAYA DAVET EDÄ°YORUZ'

BaÄŸÄ±ÅŸçÄ± olmak isteyen kiÅŸilerin 18-50 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±nda olmasÄ± ve Hepatit B, Hepatit C ve Sifiliz hastalÄ±ÄŸÄ± geçirmemiÅŸ olan, kronik hastalÄ±ÄŸÄ± bulunmayan, kanser, HIV (AIDS) tanÄ±sÄ± almamÄ±ÅŸ olan kiÅŸilerin olmasÄ± gerektiÄŸini belirten Obuz, "BaÄŸÄ±ÅŸçÄ± ve hastanÄ±n kiÅŸisel bilgilerinin saklanmasÄ± yasalar gereÄŸidir. BaÄŸÄ±ÅŸçÄ±ya hastayla ilgili sadece, hastanÄ±n yaÅŸÄ±, cinsiyeti ve hastalÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda bilgi verilirken, hastaya ise sadece baÄŸÄ±ÅŸçÄ±nÄ±n yaÅŸÄ± ve cinsiyeti söylenir" diye konuÅŸtu.

DünyanÄ±n her yerinde kök hücreye gereksinim duyan hasta sayÄ±sÄ±nÄ±n oldukça fazla olduÄŸunu belirten Obuz, "Bizler Ä°zmir Tabip OdasÄ± ve SaÄŸlÄ±k ve Sosyal Hizmet Emekçileri Ä°zmir Åžubesi olarak, Öykü Arin’e ve tüm lösemili çocuklara umut olmak için uygun olan herkesi kök hücre baÄŸÄ±ÅŸçÄ±sÄ± olmaya davet ediyoruz" dedi.

'EKONOMÄ°K OLANAKLAR ARTTIRILMALI'

SES IzmÄ±r Åžube EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Fatih Sürenkök ise, 2 bine yakÄ±n hastanÄ±n kök hücre baÄŸÄ±ÅŸÄ± beklediÄŸini hatÄ±rlatarak "Bu konuda toplum duyarlÄ± olmalÄ±. AyrÄ±ca ülke genelinde 1 yÄ±l içinde 80 bin baÄŸÄ±ÅŸçÄ±nÄ±n tetkiki yapÄ±lÄ±yor. Bu sayÄ±nÄ±n 800 binlere çÄ±kmasÄ± gerekiyor. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na çaÄŸrÄ±mÄ±z ekonomik olanaklarÄ±nÄ± arttÄ±rmasÄ±" dedi.

Tabip OdasÄ± Merkez Konsey Üyesi Mübeccel Ä°lhan ise, "Öykü Arin'in hayatta kalma çabasÄ± çok önemli ve Öykü gibi tüm çocuklarÄ±mÄ±z için önemli. Bu hepimizin toplumsal sorumluluÄŸudur. Talebimiz devletin kaynaklarÄ±nÄ± öncelikle toplum saÄŸlÄ±ÄŸÄ± için kullanmasÄ±" diye konuÅŸtu.

SES Ä°zmir Åžube EÅŸ BaÅŸkanÄ± Hülya Baran UlaÅŸoÄŸlu da 'Nadir görünen bir hastalÄ±k ama hepimizin baÅŸÄ±na gelebilirdi. DuyarlÄ± olalÄ±m ve unutmayalÄ±m bir tüp kanla her ÅŸey deÄŸiÅŸebilir" dedi.

Öte yandan KarÅŸÄ±yaka'da EÄŸitim Sen ve CHP çaÄŸrÄ±sÄ± ile KarÅŸÄ±yaka Belediye önünde Öykü Arin için toplu kan verme iÅŸlemi yapÄ±ldÄ±. (Ä°zmir/EVRENSEL)

FotoÄŸraf: Evrensel

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 KasÄ±m 2018 14:07

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