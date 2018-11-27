ErdoÄŸan'a gÃ¶re CHP'li seÃ§men 'TÃ¼rkiye pastasÄ±nÄ±n kaymaÄŸÄ±nÄ± yiyor'

ErdoÄŸan, CHP'nin hakim olduÄŸu BeÅŸiktaÅŸ, KadÄ±kÃ¶y, ÅžiÅŸli gibi ilÃ§elerde yaÅŸayanlarÄ± 'TÃ¼rkiye pastasÄ±nÄ±n kaymaÄŸÄ±nÄ± yiyen kesim' olarak tanÄ±mladÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, AKP grup toplantÄ±sÄ±ndaki konuÅŸmasÄ±nda CHP'nin belediyecilik anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± eleÅŸtirirken Çankaya, BeÅŸiktaÅŸ, KadÄ±köy, ÅžiÅŸli gibi yerlerdeki seçim sonuçlarÄ±nÄ±n "ülke gerçekleriyle ilgisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" öne sürerek “Türkiye yansa da ÅŸaha kalksa da bunlarÄ±n umurlarÄ±nda deÄŸildir. Buralardaki seçmen profili Türkiye pastasÄ±nÄ±n kaymaÄŸÄ±nÄ± yiyen kesimden oluÅŸuyor” diye konuÅŸtu.

Akdeniz'deki doÄŸal gaz arama faaliyetleri konusunda Yunanistan ve KÄ±brÄ±s'Ä± suçlayan ErdoÄŸan, Karadeniz'de gerginlik yaÅŸayan Rusya ve Ukrayna'ya ise diyalog önerdi.

Suriye'deki duruma deÄŸinen ErdoÄŸan, MGK'de önemli kararlar alacaklarÄ±nÄ± söyleyerek "Ülkemize verdikleri sözleri tutmayanlar artÄ±k yolun sonuna geldiklerini görecekler" dedi.

ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmalarÄ±ndan öne çÄ±kanlar ÅŸöyleydi:

AKDENÄ°Z'DE BÄ°ZE ENGEL OLMAK Ä°STEYENLERE HADLERÄ°NÄ° BÄ°LDÄ°RÄ°RÄ°Z

Türkiye'nin hem siyasette hem de bölgesinde ve dünyada önemli geliÅŸmeler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir dönemden geçiyoruz. Akdeniz'de, Ege ve KÄ±brÄ±s'ta haklarÄ±mÄ±z meselesi eskiden beri Türkiye'nin üzerinde hassasiyetle durduÄŸu meselelerdendir. Son dönemde bu bölgedeki sorunlar çok daha büyük çÄ±kar çatÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n konusu olmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. ArkasÄ±na kimi Avrupa devletlerini alan Yunanistan ve Güney KÄ±brÄ±s Rum Kesimi'nin pervasÄ±z hareketleri tehdit haline gelmiÅŸtir. Ülkemizi adeta Ege Denizi'ne ayak basamaz, KÄ±brÄ±s meselesinde de kendi haklarÄ±nÄ± savunamaz hale getirme gayretleri beni üzmüÅŸtür. Buna engel olmak isteyenlere hadlerini bildirmekte kararlÄ±yÄ±z.

FÄ±rsatçÄ±lÄ±k kötüdür, uluslararasÄ± iliÅŸkilerde çok daha kötüdür. HaklarÄ± olmayan alanlarda ekonomik ve siyasi hakimiyet kurmak isteyenlere fÄ±rsat vermeyeceÄŸiz. Mülteci akÄ±nÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda tir tir titreyenler konu petrol ve ekonomik rant olduÄŸunda aslan kesiliyorlar. BunlarÄ±n hangisi insan haklarÄ±ndan yana? Türkiye olarak kendi tezlerimizden en küçük taviz vermeyeceÄŸiz.

RUSYA VE UKRAYNA'YA DÄ°YALOG ÖNERÄ°SÄ°

Karadeniz'de ise bir baÅŸka gerilim tÄ±rmanÄ±yor. Rusya-Ukrayna hadiselerinin yeniden alevlenmiÅŸ olmasÄ±ndan üzüntü duyuyoruz. Ä°ki ülkeyi de yakÄ±n dostu olarak gören Türkiye olarak Karadeniz'in bir an önce barÄ±ÅŸ denizi haline gelmesini istiyoruz. SorunlarÄ±nÄ± diyalog yoluyla çözmeleri çaÄŸrÄ±mÄ±zÄ± tekrarlÄ±yoruz.

Suriye meselesi öncelikli olmayÄ± sürdürüyor. Suriye'de tek ilkeli duruÅŸu sergileyen ülke biziz. DEAÅž bahanesiyle herkes Suriye topraklarÄ±nda rant peÅŸinde koÅŸarken biz risk alarak sahaya girdik, bu terör örgütüne en büyük darbeyi vurduk. DEAÅž'a karÅŸÄ± olduÄŸunu söyleyenler DEAÅž'a karÅŸÄ± en ufak bir mücadele vermiyor. DEAÅž balonunu FÄ±rat KalkanÄ± patlattÄ±. Suriye'de DEAÅž yoktur, DEAÅž görüntüsü altÄ±nda Suriye'yi, bölgeyi karÄ±ÅŸtÄ±rmak için yedekte bekletilen birtakÄ±m küçük çeteler vardÄ±r. Bölgenin petrolünü iÅŸletmek için DEAÅž bahanesiyle iÅŸgallerini sürdüren terör örgütleri ve onlarÄ± destekleyenler bulunduklarÄ± yerlerden çÄ±karsa mesele çözülür. Biz Türkiye olarak bu örgütün kalÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± kÄ±sa sürede kaldÄ±rmayÄ± taahhüt ediyoruz.

Kandil'e ödül koyanlar YPG ile iÅŸ tutuyor. Kandil'dekilerin, daÄŸlara kaçÄ±rÄ±lan kÄ±zlarÄ±n kadÄ±nlarÄ±n ne hale getirildiÄŸini iÅŸte artÄ±k mÄ±zrak çuvala sÄ±ÄŸmÄ±yor, tüm dünya izliyor. Ne yazÄ±k ki onlardan doÄŸan çocuklar da Avrupa'da ÅŸurada burada satÄ±lÄ±yor.

'MGK'DE ÖNEMLÄ° KARARLAR ALACAÄžIZ'

Grup toplantÄ±sÄ± sonrasÄ± gerçekleÅŸtireceÄŸimiz MGK'de çok önemli kararlar alacaÄŸÄ±z. Ülkemize verdikleri sözleri tutmayanlar artÄ±k yolun sonuna geldiklerini görecekler. Teröristlerin önünden çekilirlerse Türkiye'nin yanÄ±nda yer aldÄ±klarÄ±nÄ± anlayacaÄŸÄ±z. Aksi takdirde kendi bekamÄ±z için ne gerekiyorsa onu yapacaÄŸÄ±z.

'BELEDÄ°YECÄ°LÄ°K AK PARTÄ°'NÄ°N Ä°ÅžÄ°DÄ°R'

Mahalli seçimlere iÅŸte böylesi bir dönemden geçerek gidiyoruz. Birazdan 20 adayÄ±mÄ±zÄ± açÄ±klayacaÄŸÄ±z. Güney Amerika dönüÅŸü kalan belediye baÅŸkan adaylarÄ±mÄ±zÄ± da açÄ±klayacaÄŸÄ±z. Manifestomuzu önümüzdeki ay ilan edeceÄŸiz. 2019 için gönül belediyeciliÄŸimizi ifade eden bir vizyonla milletimizin karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacaÄŸÄ±z. Belediyecilik AK Parti'nin iÅŸidir. Biz eserlerimizle konuÅŸuruz, muhalefet gibi sabah yalan akÅŸam yalanlarla deÄŸil. Varsa eserin konuÅŸ. Milletin evinin önünden çöpünüzü düzenli olarak alamÄ±yorsanÄ±z, musluÄŸundan suyunu akÄ±tamÄ±yorsanÄ±z millet size mazeretini sormaz, biletini keser gönderir. Bazen söylüyorum, ana muhalefet rahatsÄ±z oluyor. Ä°stanbul'da belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda musluklardan su akmayan, daÄŸ gibi çöpleri olan bir CHP'den belediyeyi aldÄ±m. Ümraniye'de 39 kiÅŸi çöp daÄŸÄ± patlamasÄ± sonucu öldüÄŸünde belediye baÅŸkanÄ± CHP'liydi. Niye rahatsÄ±z oluyorsunuz? Ha bizim partimizde de böyle isimler varsa, yollarÄ±mÄ±zÄ± ayÄ±racaÄŸÄ±z.

CHP SEÇMENÄ°NE: 'TÜRKÄ°YE PASTASININ KAYMAÄžINI YÄ°YEN KESÄ°M'

CHP, tek parti döneminden beri hizmetten, yatÄ±rÄ±mdan uzak ÅŸekilde belediyeleri adeta zehirlemiÅŸtir. YalnÄ±zca teslim aldÄ±ÄŸÄ± kesimlerden oy alabilmektedirler. Belirli kesimlerin ideolojik fanatizmlerini istismar ederek kurduklarÄ± düzeni korumak gayeleridir. Bu nedenle CHP oyunu artÄ±rmak için teslim aldÄ±ÄŸÄ± kesimlerin gözlerini açmasÄ±nÄ± engellemek için siyaset yapmaktadÄ±r. Çankaya, BeÅŸiktaÅŸ, KadÄ±köy, ÅžiÅŸli gibi yerlerdeki seçim sonuçlarÄ±na bakÄ±n hiçbirinin ülke gerçekleriyle ilgisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± görürsünüz. Türkiye yansa da ÅŸaha kalksa da bunlarÄ±n umurlarÄ±nda deÄŸildir. Buralardaki seçmen profili Türkiye pastasÄ±nÄ±n kaymaÄŸÄ±nÄ± yiyen kesimden oluÅŸuyor. Bu ilçelerde yaÅŸayan saÄŸduyulu vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z bilir ki bu ilçeler bugünkü seviyesine, belediyelerin deÄŸil büyükÅŸehir belediyesinin ve hükümetin yatÄ±rÄ±mlarÄ± sayesinde gelmiÅŸtir.

ÅžiÅŸli, KadÄ±köy, BeÅŸiktaÅŸ'taki sonuçlara bakÄ±n. Bugün KadÄ±köy'den Pendik'e belediyenin raylÄ± sistemiyle gitmiyorsunuz, büyükÅŸehirin raylÄ± sistemiyle gidiyorsunuz. Ben Ä°stanbul'a baÅŸkan olduÄŸum zaman benden önceki belediyenin aldÄ±ÄŸÄ± meÅŸhur Ä°karus vardÄ±. BunlarÄ±n ne klimasÄ± vardÄ± ne temizdi. Ä°lk iÅŸimiz o Ä°karus'larÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±na hibe olarak gönderdik. Ä°nsanÄ±ma bu yakÄ±ÅŸmazdÄ±. Süratle Mercedes marka otobüsleri aldÄ±k. AltyapÄ± diye bir ÅŸey yoktu. Susuzluk almÄ±ÅŸ baÅŸÄ±nÄ± gidiyordu. Bütün bunlardan insanÄ±mÄ±zÄ± kurtarÄ±rken burasÄ± KadÄ±köy'dür CHP'lidir, BeÅŸiktaÅŸ'tÄ±r CHP'lidir demedik. Herkese aynÄ± hizmeti götürdük. BüyükÅŸehirlerde CHP, AK Parti'nin adaylarÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ±nÄ± bekliyor. Ona göre adaylarÄ±nÄ± açÄ±klayacak.

CHP'ye gönül veren seçmen kardeÅŸlerime diyorum ki gelin 31 Mart'ta bu köhne zihniyete dur diyelim. Sizlere Ä°stanbul'da nasÄ±l hizmetler verdiÄŸimizi biliyorsunuz. Ä°zmir de susuzluktan kavruluyordu, Ä°zmir'in susuzluk sorununu yine biz çözdük. Ä°ZBAN yine bizimle yapÄ±ldÄ±. Åžu anda Körfez kokuyor. AynÄ± Haliç'in ben devraldÄ±ÄŸÄ±m zamandaki haline dönüÅŸtürdüler Haliç'i." (HABER MERKEZÄ°)

AKP'de Ankara ve Ä°zmir dahil 20 belediye baÅŸkan adayÄ± daha aÃ§Ä±klandÄ±

2019 yerel seÃ§imlerinde AKP belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n tam listesi

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