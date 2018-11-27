KerkÃ¼k'teki tarihi 'Kayseri Ã‡arÅŸÄ±sÄ±'nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±

KerkÃ¼k'teki OsmanlÄ± dÃ¶neminde yapÄ±lan ve Ã¶nemli ticaret merkezleri arasÄ±nda yer alan Tarihi Kayseri Ã‡arÅŸÄ±sÄ±'nda gece saatlerinde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.

Kerkük'te önemli ticaret merkezlerinden biri olan OsmanlÄ± döneminden kalma Tarihi Kayseri ÇarÅŸÄ±sÄ±'nda gece saatlerinde yangÄ±n çÄ±ktÄ±. ÇoÄŸunluÄŸunu Türkmen esnafÄ±n oluÅŸturduÄŸu tarihi çarÅŸÄ±da, yangÄ±n büyük hasara sebep oldu.

YaklaÅŸÄ±k 200 yÄ±llÄ±k geçmiÅŸe sahip çarÅŸÄ±da çÄ±kan yangÄ±nda alevler kÄ±sa sürede iÅŸyerini sardÄ±. Ä°tfaiye ekiplerinin müdahale ettiÄŸi yangÄ±n, çarÅŸÄ±nÄ±n büyük bölümününde etkili oldu. Gökyüzünü aydÄ±nlatan alevler kilometrelerce uzaktan da görülebiliyor. Tarihi Kayseri ÇarÅŸÄ±sÄ±nda iÅŸyerleri bulunan esnaf, yangÄ±nÄ±n kundaklanma sonucu çÄ±kmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini iddia etti. Can kaybÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±, ancak büyük maddi zarara yol açtÄ±ÄŸÄ± belirtilen yangÄ±nÄ± söndürme çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor. (Kerkük/DHA)

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