Toroslardan Almanyaâ€™ya uzanan ArslankÃ¶y KadÄ±nlar Tiyatrosu

ArslankÃ¶y KadÄ±nlar Tiyatro TopluluÄŸu programÄ±nda farklÄ± Ã¼lkelerden gruplarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± 14. Avrupa tiyatro festivaline katÄ±lmak Ã¼zere Stuttgartâ€™taydÄ±.

Ali ÇARMAN

Stuttgart

Kültürel ve sanatsal çalÄ±ÅŸmalar toplumun bütün kesimlerini kucaklayÄ±nca ortaya çok doÄŸal ve çok güzel çalÄ±ÅŸmalar çÄ±kÄ±yor. Ümmiye Koçak’Ä±n 2001’de kurduÄŸu Arslanköy KadÄ±nlar Tiyatro TopluluÄŸu bu çalÄ±ÅŸmaya güzel bir örnek. Arslanköy KadÄ±nlar Tiyatro TopluluÄŸu programÄ±nda farklÄ± ülkelerden gruplarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± 14. Avrupa tiyatro festivaline katÄ±lmak üzere Stuttgart’taydÄ±.

Oyun öncesi topluluÄŸun iki elemanÄ±na vize verilmediÄŸi için gelemedikleri duyurusu üzüntüye neden oldu. 10 çocuklu bir ailenin altÄ±ncÄ± çocuÄŸu olan amatör tiyatro yönetmeni Ümmiye Koçak 61 yaÅŸÄ±nda. Koçak ilkokulu elinde olmayan nedenlerden dolayÄ± yarÄ±da bÄ±rakmak zorunda kalÄ±r. Genç kÄ±z çaÄŸÄ±na geldiÄŸinde ise Adana’dan Mersin/Arslanköy’e gelin olarak gelir. Yeni hayatÄ±nda kendini geliÅŸtirmeye, okumaya verir. Hatta ilk okuduÄŸu kitap Maksim Gorki’nin Ana kitabÄ±dÄ±r.

KADINLARIN SESÄ° OLMAK

Cuma akÅŸamÄ± büyük bir baÅŸarÄ± ile sergilenen oyunu izleyen Alman ve Türkiyeli izleyiciler oyuna alkÄ±ÅŸlarla destek verdi. Köyde kendi halinde bir yaÅŸam sürdüren kadÄ±nlardan oluÅŸan amatör tiyatro topluluÄŸu seyirciyi kahkahalara boÄŸdu. DoÄŸaçlama yapÄ±lan sohbetler, köy yerindeki tertemiz bir dünyayÄ± yansÄ±tan kocaman bir tablo gibiydi. Tüm üyeleri kadÄ±n olan altÄ± kiÅŸilik tiyatro grubunun ‘Biz BaÅŸardÄ±k’ adlÄ± oyununda erkek rolünü de kadÄ±nlar canlandÄ±rdÄ±. AlkÄ±ÅŸlar, sahnede sözlerini unutan 60 yaÅŸ üstü oyunculara seyirciden uzanan bir dost eli oluyor. Toroslarda yaÅŸam mücadelesi veren kadÄ±nlarÄ±n dünyasÄ±nÄ± yalÄ±n bir dille yansÄ±tan oyunun sonunda seyirciler de sahneye çÄ±karak Adana’nÄ±n yollarÄ± taÅŸtan türküsünü oyuncularla söyledi.

FotoÄŸraf: Ali Çarman/Evrensel

HAYALLERÄ°N PEÅžÄ°NDE KOÅžMAK

Oyun sonrasÄ± söyleÅŸide onlarca kiÅŸi peÅŸ peÅŸe Almanca/Türkçe sorular sordu. Tiyatroya nasÄ±l baÅŸladÄ±nÄ±z, çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±z nasÄ±l karÅŸÄ±landÄ±, devlet tiyatronuzu destekliyor mu, köyde erkeklerin tutumu... Oyuncular sorulara tek tek cevap verdi. Türkiye’de gitmedikleri yer kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ümmiye Koçak ÅŸunlarÄ± söyledi: “Bir çok kez yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±ktÄ±k. Ancak topluluk olarak ilk kez Almanya’ya geldik.

Her ÅŸey hayal kurmakla baÅŸladÄ±. Küçük bir köy yerinde dünyaya açÄ±lmak istedik. BaÅŸarÄ±nÄ±n yolu azim ve emekten geçer. Bizler de hiç bir söze aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeden kendi yolumuzla Ä±srar ettik. Oyunculara rahat olun, çekinmeyin, kendiniz olun diyen benim heyecandan adeta nutkum tutuldu. Ä°nanÄ±n ilk kez böyle bir durumla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±m. Sizlere derdimizi, kadÄ±nlarÄ±n sorunlarÄ±nÄ± bir nebze anlatabildik ise ne ala.”

TabularÄ± yÄ±kan Arslanköy KadÄ±nlar Tiyatro TopluluÄŸu kadÄ±nlarÄ±n gücünü ve gerçek baÅŸarÄ±nÄ±n yolunu gösterdiler. Alman-Türk Forumu tarafÄ±ndan organize edilen tiyatro gösteriminin ardÄ±nda tüm yüzlerde sevinç ve gurur okunuyordu.

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