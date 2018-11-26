Makro Market iÅŸÃ§ileri: SeÃ§imlerde biz de size sahip Ã§Ä±kmayacaÄŸÄ±z

HaklarÄ± verilmeden iÅŸten atÄ±lan Samsun'daki Makro Market iÅŸÃ§ileri, kendilerine sahip Ã§Ä±kmayan siyasileri uyardÄ±.

Samsun’da haklarÄ± verilmeden iÅŸten atÄ±lan Makro Market iÅŸçileri yaptÄ±klarÄ± açÄ±klamada yaklaÅŸan yerel seçimlere vurgu yaptÄ±. Ä°ÅŸçiler, “Bize sahip çÄ±kmayanlara biz de seçimlerde sahip çÄ±kmayacaÄŸÄ±z” dedi.

Pazar akÅŸamÄ± Cumhuriyet MeydanÄ±’nda toplanan Makro Market iÅŸçileri “Tazminat hakkÄ±mÄ±z söke söke alÄ±rÄ±z”, “Köle deÄŸil iÅŸçiyiz hakkÄ±mÄ±zÄ± isteriz”, “Ä°ÅŸçiyiz haklÄ±yÄ±z kazanacaÄŸÄ±z” sloganlarÄ±yla Makro Market Gazi Åžubesi önüne yürüyüÅŸ yaptÄ±. Ä°ÅŸçilere bazÄ± siyasi partiler ve kitle örgütleri de destek verdi.

MEDYAYA TEPKÄ°

Makro Market önünde açÄ±klama yapan iÅŸçiler, 4 ay boyunca maÄŸduriyet yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti. 4 aydÄ±r mücadele ettiklerini dile getiren iÅŸçiler kendilerine yer vermeyen medya organlarÄ±na da tepki gösterdi: “Yerel basÄ±n bize yer veriyor ama ulusal basÄ±n bu kadar iÅŸçinin sesini duymazdan geliyor. Belki iÅŸçiler öldüklerinde haber yapÄ±yorlar. Ama önemli olan iÅŸçiler ölmeden onlarÄ±n ölmemesi için seslerine kulak vermek.”

‘EMEKÇÄ°LERÄ°N ALIN TERÄ°NÄ° PEÅžKEÅž ÇEKÄ°YORLAR’

Daha sonra konuÅŸan Tez Koop-Ä°ÅŸ Åžube BaÅŸkanÄ± TarÄ±k SayÄ±n, haksÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸrayan iÅŸçilerin yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± belirtti. Bir taraftan da hukuki mücadele yürüttüklerini dile getiren SayÄ±n, “Meclisin ve siyasi iktidarÄ±n artÄ±k ülkede yaÅŸanan bu haksÄ±zlÄ±klarÄ±, bu zulmü, bu sömürüyü görmesi ve çözüm üretmesi gerekir. Sürekli zenginlerin çÄ±karÄ±na deÄŸil, emekçilerin çÄ±karÄ±na politikalar üretmelerini istiyoruz. Oysa tam tersini yapÄ±yorlar, çÄ±kardÄ±klarÄ± yasalar ve uygulamalarÄ±yla iÅŸçilerin emekçilerin alÄ±n terini sermayedarlara peÅŸkeÅŸ çekiyorlar” dedi.

KIDEM TEPKÄ°SÄ°

Ä°ÅŸsizlik Fonu’nda toplanan paralarÄ±n büyük bir kÄ±smÄ±nÄ±n patronlara aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan SayÄ±n, “Åžimdi de kÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n fona devredilmesi yeniden gündeme getiriliyor. Ä°ÅŸçilerin alÄ±n terlerinin fonlara devredilerek patronlara aktarÄ±lmasÄ± hedefleniyor. Åžu anda ülke bir kriz yaÅŸÄ±yor ve uygulanan politikalarla krizin faturasÄ± yoksul halka ve emekçilere çÄ±karÄ±lÄ±yor. Krizin yükünü emekçiler deÄŸil, krizi çÄ±karan patronlar ödesin. Önümüzde yerel seçimler var, bu zor günlerimizde yanÄ±mÄ±zda olmayan, bizi duymayan, bize sahip çÄ±kmayanlara biz de seçimde sahip çÄ±kmayacaÄŸÄ±z” diye konuÅŸtu.

HALUK LEVENT’TEN GÖRÜNTÜLÜ BAÄžLANTI

AyrÄ±ca yapacaÄŸÄ± konserin gelirini Makro iÅŸçilerine ileteceÄŸini açÄ±klayan Haluk Levent de iÅŸçilerle görüntülü baÄŸlantÄ± kurdu. Levent, mücadele eden iÅŸçilerin yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± dile getirdi. (Samsun/EVRENSEL)

Makro Market iÅŸÃ§ileri tazminatlarÄ±nÄ± istiyor

Samsunâ€™da iÅŸten atÄ±lan Makro iÅŸÃ§ileri haklarÄ±nÄ± istiyor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 KasÄ±m 2018 13:47

www.evrensel.net