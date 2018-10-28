Samsunâ€™da iÅŸten atÄ±lan Makro iÅŸÃ§ileri haklarÄ±nÄ± istiyor

Samsunâ€™da tazminatlarÄ± Ã¶denmeden iÅŸten atÄ±lan Tez Koop-Ä°ÅŸ Ã¼yesi Makro Market iÅŸÃ§ileri, yaptÄ±klarÄ± eylemle haklarÄ±nÄ±n verilmesini istedi.

Samsun’da eylem yapan, iÅŸten atÄ±lan Makro Market iÅŸçileri, haklarÄ±nÄ±n verilmesini talep etti. Cumhuriyet MeydanÄ±’nda toplanarak BarÄ±ÅŸ BulvarÄ±’ndaki Makro AVM ÅŸubesi önüne yürüyen iÅŸçilere siyasi partiler, sendikalar ve kitle örgütleri destek verdi. Eyleme CHP Milletvekili Neslihan HancÄ±oÄŸlu da katÄ±ldÄ±.

BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okuyan iÅŸçilerden Gülten Güngör, “Samsun’da yaklaÅŸÄ±k 380 Türkiye genelinde ise 6 bin 500’e yakÄ±n Makro Market iÅŸçisi haksÄ±z bir ÅŸekilde kapÄ± önüne konularak maÄŸdur edildi. 10 yÄ±llÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±n tazminat haklarÄ± ödenmedi” dedi. HaklarÄ± için mücadeleye devam edeceklerini belirten Güngör, halkÄ± Makro Market’i boykot etmeye çaÄŸÄ±rdÄ±.

AtÄ±lan iÅŸçilerden YÄ±lmaz TokatlÄ± da “Bugün 10 yaÅŸÄ±na giren çocuÄŸuma ayÄ±rmam gereken zamanÄ± 10 yÄ±ldÄ±r Makro’da geçirdim. Ben bu çocuÄŸumun hakkÄ±nÄ± istiyorum” dedi.

Hasan Kaya da Samsun’da 9 milletvekili olduÄŸunu, ancak sadece birinin kendilerine destek verdiÄŸini belirterek, “Vekiller zenginlerin deÄŸil yoksul halkÄ±n, iÅŸçilerin ve emekçilerin yanÄ±nda olmasÄ± gerekiyor” dedi.

CHP Milletvekili Neslihan HancÄ±oÄŸlu da iÅŸçilerle ve avukatlarÄ±yla görüÅŸtüklerini, hukuki sürecin baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. HancÄ±oÄŸlu durumu Meclis gündemine de taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. (Samsun/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Ekim 2018 19:19

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