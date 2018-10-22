Makro Market iÅŸÃ§ileri tazminatlarÄ±nÄ± istiyor

Samsun'da, Makro market zincirinin baÅŸka firmaya devredilmesiyle iÅŸten atÄ±lan iÅŸçiler, tazminatlarÄ±nÄ± alamadÄ±klarÄ± gerekçesiyle 6'ncÄ± kez protesto yürüyüÅŸü gerçekleÅŸtirdi. Tez-Koop-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Samsun Åžubesi'nde toplanan iÅŸçiler, market zincirinin baÅŸka firmaya devredilmesiyle iÅŸten çÄ±karÄ±lmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tazminatlarÄ±nÄ± alamadÄ±klarÄ± gerekçesiyle Gazi Caddesi'ndeki markete yürüdü.

Ä°ÅŸçiler, ellerinde ‘TazminatlarÄ±mÄ±z gasp edilemez’, ‘AlÄ±n terimiz ve emeÄŸimiz için eylemdeyiz’ ve ‘Köle deÄŸil, iÅŸçiyiz hakkÄ±mÄ±zÄ± isteriz’ yazÄ±lÄ± dövizler taÅŸÄ±dÄ±.

YürüyüÅŸ sonunda açÄ±klama yapan Hasan Kaya, “Her zaman söyledik yine söylüyoruz. Siyaset meydanÄ±, er meydanÄ± burasÄ±. Milletvekili dediÄŸimiz insanlarÄ±n bizim temsilcimiz olmasÄ± gerekiyor. Hiçbir siyasi parti temsilcisi ÅŸu an burada deÄŸil. Siyasi partilerden beklentimiz, buraya gelerek, mallara el koymasÄ± deÄŸil; hakkÄ±mÄ±z olanÄ± alma mücadelemize katÄ±lmalarÄ±dÄ±r” dedi.

Ä°ÅŸçiler, açÄ±klamanÄ±n ardÄ±ndan daÄŸÄ±lÄ±rken, protestolarÄ±nÄ± her pazar yapacaklarÄ±nÄ± da duyurdu. (DHA)

Taze Market adÄ±nÄ± alan Makro Market, 400 iÅŸÃ§iyi iÅŸten Ã§Ä±kardÄ±

400 iÅŸÃ§inin Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Taze Market'te iÅŸÃ§iler haklarÄ±nÄ± istiyor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 10:01

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