Cizre dosyalarÄ±nda bir ilk: Ä°tiraz kabul edildi

Cizre'deki sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± dÃ¶neminde hayatÄ±nÄ± kaybeden Nusrettin Bayarâ€™Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin takipsizlik kararÄ±na yapÄ±lan itiraz kabul edildi.

Cizre'deki sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± döneminde ambulans beklerken hayatÄ±nÄ± kaybeden yaralÄ±lardan Nusrettin Bayar’Ä±n (18) ölümüne iliÅŸkin verilen “takipsizlik” kararÄ±na yapÄ±lan itiraz kabul edildi. Benzer dosyalarda ret kararÄ± veren hakimlik, dosyadaki tek eksikliÄŸin telsiz kayÄ±tlarÄ± olduÄŸunu iddia etti.

ÅžÄ±rnak’Ä±n Cizre ilçesinde 14 AralÄ±k 2015 ile 2 Mart 2016 tarihleri arasÄ±nda ilan edilen sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± sÄ±rasÄ±nda, ambulans beklerken hayatÄ±nÄ± kaybeden yaralÄ±lardan 18 yaÅŸÄ±ndaki Nusrettin Bayar (18) adlÄ± gencin ölümüne iliÅŸkin baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma hakkÄ±nda bir süre önce “takipsizlik” kararÄ± verilmiÅŸti.

‘HUKUKA AYKIRI KARAR VERÄ°LDÄ°’

ÅžÄ±rnak Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, “örgüt üyesi olmak” gerekçesiyle verilen karara iliÅŸkin avukatlar ÅžÄ±rnak Sulh Ceza HakimliÄŸi’ne itirazda bulundu. YapÄ±lan itirazda, soruÅŸturmanÄ±n eksik ve etkili yürütülmediÄŸi, raporlar ve tutanaklar arasÄ±ndaki birçok çeliÅŸkinin giderilmediÄŸi, eksik inceleme ile haksÄ±z ve hukuka aykÄ±rÄ± karar verildiÄŸi ve Türkiye’nin taraf olduÄŸu Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi (AÄ°HS) hükümlerinin uygulayÄ±cÄ±sÄ± AÄ°HM’in yerleÅŸik içtihatlarÄ± tarafÄ±ndan da desteklenen tespitlerin yok sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

KABULÜN TEK GEREKÇESÄ°: EKSÄ°K TELSÄ°Z KAYITLARI

Söz konusu itirazÄ± kabul eden hakimlik, sadece telsiz kayÄ±tlarÄ±nÄ±n dosyada eksik olduÄŸunu ileri sürerek, soruÅŸturmanÄ±n eksik yürütüldüÄŸünü ifade etti. HakimliÄŸin kararÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verildi: “...Kararda bahsi geçen telsiz kayÄ±tlarÄ±nÄ±n dosya arasÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmakla, söz konusu telsiz kayÄ±tlarÄ±nÄ±n getirtilmesi ve ortaya çÄ±kacak uygun sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken, eksik soruÅŸturmaya dayalÄ± olarak verilen KovuÅŸturmaya Yer OlmadÄ±ÄŸÄ±na dair karar yapÄ±lan itirazÄ±n etkin bir soruÅŸturma yapÄ±lmasÄ±na olanak saÄŸlamak üzere kabulüne karar vermek gerekmiÅŸtir.”

KAYITLARIN OLMADIÄžI BÄ°RÇOK DOSYA Ä°TÄ°RAZINA RET

Söz konusu yasak sÄ±rasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden 70’i aÅŸkÄ±n kiÅŸinin ölümüne iliÅŸkin baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmalar bugüne kadar “takipsizlikle” sonuçlandÄ±. Bu dosyalarÄ±n birçoÄŸunda telsiz kayÄ±tlarÄ± yer almamasÄ±na raÄŸmen yapÄ±lan itirazlar aynÄ± hakimlik tarafÄ±ndan ret edildi. (ÅžÄ±rnak/MA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 KasÄ±m 2018 14:58

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