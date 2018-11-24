TGS Kocaeli'de yeni medya ve gazetecinin haklarÄ±nÄ± konuÅŸtuÂ 

TGS Akademi, Kocaeli'de dÃ¼zenlediÄŸi seminerde 'Yeni Medya ve Gazetecilik', 'Gazetecinin Yasal HaklarÄ±' ve 'Sendika ne iÅŸe yarar' konularÄ±nda tartÄ±ÅŸtÄ±.

Türkiye Gazeteciler SendikasÄ± (TGS) eÄŸitim programlarÄ±na Kocaeli'de devam etti. Ä°zmit Otel Asya’da yapÄ±lan seminerde gazeteci ve iletiÅŸim fakültesi öÄŸrencilerine katÄ±lÄ±m sertifikasÄ± da verildi. TGS Genel Sekreteri Ä°lkay Akkaya seminerin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini vurguladÄ±.

'DÄ°JÄ°TALLEÅžEN SÜREÇTE BUNA UYGUN HAREKET ETMELÄ°YÄ°Z'

'Yeni Medya ve Gazetecilik' oturumunda konuÅŸan gazeteci Mustafa Büyüksipahi, dijitalleÅŸen dünyada gazeteciliÄŸin de deÄŸiÅŸitiÄŸini belirtti. Yeni medyanÄ±n; bilgisayar, internet, telekomünikasyon araçlarÄ±nÄ±n geliÅŸmesiyle ortaya çÄ±kan yeni nesil gazetecilik alanÄ± olarak tanÄ±mlayabileceÄŸini ifade eden Büyüksipahi, "YalnÄ±z henüz bu alan kendini tamamlamadÄ±ÄŸÄ± için tam anlamÄ±yla açÄ±klayamÄ±yoruz. Geleneksel medyanÄ±n kurallarÄ± hayati önem taÅŸÄ±yor, o kurallarÄ± yok sayarak yeni medya ayakta duramaz Ama çok hÄ±zlÄ± geliÅŸen bir alan var, bir gazeteci burada geri kalmamalÄ±. GeliÅŸen, deÄŸiÅŸen ve dijitalleÅŸen süreçte buna uygun hareket etmeliyiz" dedi.

'HAKKIMIZ Ä°ÇÄ°N MÜCADELE ETMEK GEREKÄ°R'

'Gazetecinin Yasal HaklarÄ±' oturumunda ise Av. Meliha Selvi ise gazetecinin haklarÄ±nÄ± anlattÄ±. Genel iÅŸ kanunun dÄ±ÅŸÄ±nda denizciler ve gazeteciler için özel iÅŸ kanunun olduÄŸunu belirleyerek sözlerine baÅŸlayan Selvi, "Gazeteciler için 212 sayÄ±lÄ± kanun basÄ±n iÅŸ kanunu bulunuyor. Bizim kanunumuz gazetelerde fikir ve sanat iÅŸlerinde çalÄ±ÅŸanlarÄ± kapsÄ±yor. Sosyal güvenlik hakkÄ±mÄ±zdan vazgeçemeyiz, onu devredemeyiz. Mutlaka kendi hakkÄ±mÄ±zÄ±n peÅŸinde olacaÄŸÄ±z. Gazeteciyi okullar bile yok sayÄ±yor, hep haber hep haber. Ama önce biz, gazeteciyiz" ifadelerini kullandÄ±. BasÄ±n iÅŸ kanununda çalÄ±ÅŸma süresinin günlük 8 saat olduÄŸunu aktaran Selvi, "Gazeteci 6 gün çalÄ±ÅŸÄ±r, dolayÄ±sÄ±yla çalÄ±ÅŸma süresi haftalÄ±k 48 saattir. Kanunda her zaman hakkÄ±mÄ±zÄ±n en azÄ± yazar, fazlasÄ± için mücadele etmek gerekir. Toplu iÅŸ sözleÅŸmeleri bunun için önemlidir. Bireysel iÅŸ sözleÅŸmesinin dÄ±ÅŸÄ±nda, daha fazla hakkÄ±mÄ±zÄ± sendikamÄ±z ile birlikte toplu iÅŸ sözleÅŸmesi yoluyla alabiliriz" diye konuÅŸtu.

'Ä°NSAN ONURUNA YARAÅžIR ÇALIÅžMA Ä°ÇÄ°N SENDÄ°KAYA ÜYE OLMALIYIZ'

'Sendika ne iÅŸe yarar' oturumunda ise TGS yöneticisi Olcay BüyüktaÅŸ, "Sendikalar gücünü üyesi iÅŸçilerden alÄ±yor, o güç birlikte hareket ile saÄŸlanÄ±r" dedi. "Neden sendikalÄ± olmalÄ±yÄ±z?" sorusuna BüyüktaÅŸ, "Ä°nsani koÅŸullarda ücret alabilmek, insan onuruna yaraÅŸÄ±r çalÄ±ÅŸma için sendikaya üye olmalÄ±yÄ±z. Destek, dayanÄ±ÅŸma anlamÄ±nda da sendikaya üye olmak önemli. Birlikte hareket etmek için önemli bir araç. Kendimizi herhangi bir kaygÄ± duymaksÄ±zÄ±n savunabilmek, daha güvenli koÅŸullarda çalÄ±ÅŸabilmek için sendikalÄ± olmalÄ±yÄ±z" dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)

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