YÃ¶netmen KazÄ±m Ã–z Dersim'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

YÃ¶netmen KazÄ±m Ã–z Dersim'in Pertek ilÃ§esinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, ifadesi alÄ±nmak Ã¼zere emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda hakkÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±lan Yönetmen KazÄ±m Öz, Dersim;'in Pertek ilçesinde gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda yönetmen KazÄ±m Öz hakkÄ±nda "terör örgütü üyeliÄŸi" ve "terör propagandasÄ±" yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±. Yönetmen Öz, memleketi Dersim'den ElazÄ±ÄŸ'a gitmek için Pertek feribot iskelesindeyken jandarma tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Öz, ifadesi alÄ±nmak üzere Pertek Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü'ne götürüldü.

KAZIM ÖZ KÄ°MDÄ°R?

1973, Dersim doÄŸumlu. 1998 yÄ±lÄ±nda YÄ±ldÄ±z Teknik Üniversitesi, Ä°nÅŸaat MühendisliÄŸi Fakültesi’ni bitirdi. 2003 yÄ±lÄ±nda Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema TV Bölümü Yüksek lisans programÄ±ndan mezun oldu. 1992 yÄ±lÄ±ndan itibaren dört yÄ±l Jiyana Nu tiyatrosunda oyunculuk ve rejide çalÄ±ÅŸtÄ±. Daha sonra YapÄ±m 13&Mezopotamya Sinema'nÄ±n kurucularÄ±ndan biri oldu ve uzun yÄ±llar orada çalÄ±ÅŸtÄ±. YönetmenliÄŸinin yanÄ± sÄ±ra senaristlik ve yapÄ±mcÄ±lÄ±k da yapÄ±yor.

FotoÄŸraf (2001), Uzak / Dur (2005), FÄ±rtÄ±na / Bahoz (2008), Bir VarmÄ±ÅŸ Bir YokmuÅŸ / He Bû Tune Bû (2014) Zer (2017) filmleri ile Toprak / Ax (1999) isimli kÄ±sa film ve Son Mevsim: Åžavaklar belgesellerinin yönetmenliÄŸini yapmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

KazÄ±m Ã–z: Sanat dediÄŸimiz yaratÄ± baskÄ± ve otorite tanÄ±maz

Dersimâ€™e yolculuk: Zer

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 KasÄ±m 2018 14:40

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