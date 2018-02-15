Kazım Öz: Sanat dediğimiz yaratı baskı ve otorite tanımaz

‘Zer’ filminin yönetmeni Kazım Öz, Türkiye’de sanat üzerinde uygulanan baskı ve sansürü değerlendirdi.

Türkiye’de sanata dönük sansür OHAL ile birlikte artarak devam ediyor. Bu süreçte sık sık tiyatro oyunları ve filmler bakanlık tarafından sansürlendi ya da yasaklandı. Bu filmlerden biri de Kazım Öz’ün yönetmenliğini yaptığı “Zer”. Yayımlandığı 12 Nisan 2017 tarihinden bu yana Türkiye’de sansürlü olarak gösterimleri yapılsa da yurt dışında düzenlenen festivallerden ödüllerle döndü. Film son olarak Almanya’da düzenlenen Uluslararası Mannehim-Heidelberg Film Festivali’nde ise iki ödül birden aldı. Yönetmen Kazım Öz, “Zer” filmi başta olmak üzere Türkiye’de sanat üzerindeki baskı ve sansürü değerlendirdi.

SANSÜR, İKTİDARIN KARAKTERİNİ ORTAYA ÇIKARIYOR

Almanya’da düzenlenen film festivalinde 2 ödül birden alan filminin Türkiye’de sansürlenmesini iktidarın karakteri olarak değerlendiren Öz, “Uygulanan sansür AKP iktidarının karakterini ortaya çıkarıyor. Sanattan ne kadar korktuklarını, uzak ve baskıcı olduklarını gösteriyor. Sanatın en büyük özelliği bir şekilde yolunu bulmasıdır. Sanat dediğimiz yaratı baskı, güç, otorite tanımaz bir şeklide kendini ortaya çıkarır” dedi.

SANAT ÜRETİMİNDEN VAZGEÇMEMELİYİZ

“Zer” filmine uygulanan sansürün kendilerine geri adım attırmayacağını söyleyen Öz, “Güçlü sanat eserlerine uygulanan bu baskı, bir noktada güç bile verebilir. Mevcut iktidarı deşifre ettiği için gurur verici olarak bile değerlendirilebiliriz” diye konuştu. Baskı ile karşı karşıya kalan tüm sanatçılara seslenen Öz, “Baskı koşullarına karşı yenik düşmemeliyiz. Üretimden vazgeçmemeliyiz. Üretimin önünde hiçbir güç duramaz. İnsanların morali bozuk ama dayanışma içinde üretimi büyütmeliyiz” dedi.

‘KÜRT SİNEMASINA SEMPATİ VAR’

“ZER” filmine dünya çapında yoğun ilgi gördüğünü belirten Öz, “Türkiye’de filmim yasaklanıyor ama dünya çapında gösterim yapılması için birçok yerden talep var. Bizler de Kürt kültürünün gelişmesi ve dünya çapında tanınması için büyük bir çaba harcıyoruz” dedi.

Kürt halkının sergilediği direniş ile dünya çapında yankı uyandırdığını vurgulayan Öz şunları söyledi: “Kürt sinemasına dünya çapında bir sempati var. Sadece Kürt kültürü açısından değil dünya şu an direnen Kürt halkına karşı büyük bir sempati içinde.” (İstanbul/MA)

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