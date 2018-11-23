Necmettin Erbakan'Ä±n oÄŸlu Fatih Erbakan: Yeniden Refah Partisi kuruldu

Fatih Erbakan, kurduklarÄ± yeni partinin adÄ±nÄ±n 'Yeniden Refah Partisi' olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Eski baÅŸbakanlardan Necmettin Erbakan'Ä±n oÄŸlu Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi" adÄ±yla bir parti kurduklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Fatih Erbakan, 2016 Haziran ayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Saadet Partisinin 'Milli GörüÅŸ' çizgisinden uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "babasÄ±nÄ±n kendilerine bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± ‘siyasi miras’Ä± devam ettirmeyi hedeflediÄŸini" söylemiÅŸ ve yeni partinin sinyalini vermiÅŸti.

DÄ°LEKÇE TESLÄ°M EDÄ°LDÄ°

Eski baÅŸbakanlardan Necmettin Erbakan'Ä±n oÄŸlu Fatih Erbakan'Ä±n liderliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± Yeniden Refah Partisinin kuruluÅŸ dilekçesi Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na teslim edildi.

Partinin kurucular kurulu listesinde yer alan eski bakanlardan Sacit Günbey ve beraberindeki partililer, kuruluÅŸ dilekçesini Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Ahmet AvÅŸar'a teslim etti.

Günbey, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Yeniden Refah Partisinin resmi kuruluÅŸ dilekçesini ilettiklerini belirterek ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Partimizi kurarken çok ciddi bir çalÄ±ÅŸma yaptÄ±k. Çok güzel bir program hazÄ±rladÄ±k. Türkiye'nin bütün meselelerine çözüm üretecek bir çalÄ±ÅŸma yaptÄ±k. Çok güzel bir kadromuz var ve heyecanlÄ±yÄ±z. Genç ve tecrübeli arkadaÅŸlardan oluÅŸan, devlet bürokrasisinde de uzun yÄ±llar hizmet eden arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z var. Ä°nÅŸallah ülkemize çok iyi hizmetler yapacaÄŸÄ±z. Memleketimizde bugünden itibaren Yeniden Refah Partisinin farklÄ±lÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±kacak."

Partinin Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na teslim edilen kurucular kurulu listesi 99 kiÅŸiden oluÅŸuyor.

Partinin kurucularÄ± arasÄ±nda Fatih Erbakan'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Necmettin Erbakan'Ä±n kÄ±zÄ± Rabia Elif Erbakan AltÄ±nöz, damadÄ± Mehmet AltÄ±nöz, Sultan 2. Abdülhamid'in 4. kuÅŸak torunu Abdülhamit KayÄ±han OsmanoÄŸlu, eski bakanlardan Sacit Günbey, Enerji Ä°ÅŸ SendikasÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Mahmud Altunsoy, Necmettin Erbakan'Ä±n uzun süre yakÄ±n korumalÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Abdurrahman Akyüz ile avukatÄ± Mehmet Ener de yer alÄ±yor. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 KasÄ±m 2018 17:52

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