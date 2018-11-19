Saadet Partisi'nin genel merkezine tahliye iÃ§in 1 ay sÃ¼re verildi

Saadet Partisi'nin (SP) Ankara'daki genel merkez binasÄ±nÄ±n, Ã¶denmeyen kiralar nedeniyle tahliyesine karar verildi. Tahliye iÃ§in 1 ay sÃ¼re verildi.

Saadet Partisi'nin (SP) Ankara'daki genel merkez binasÄ±nÄ±n, ödenmeyen kiralar nedeniyle tahliyesine karar verildi. Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Birol AydÄ±n, "KiracÄ± olmamÄ±z nedeniyle ödenmemiÅŸ kiralar gerekçe gösterilerek, tahliye talebinde bulunuldu ve mahkeme de böyle karar verdi" dedi.

Eski BaÅŸbakan Necmettin Erbakan'Ä±n oÄŸlu Fatih Erbakan ve damadÄ± Mehmet AltÄ±nöz, SP tarafÄ±ndan genel merkez binasÄ±nÄ±n kiralarÄ±nÄ±n ödenmediÄŸi gerekçesiyle partiye dava açtÄ±. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15'inci Hukuk Dairesi'nce verilen tahliye kararÄ±nÄ±n YargÄ±tay tarafÄ±ndan onanmasÄ±yla genel merkez binasÄ±nÄ±n tahliyesi kesinleÅŸti.

Konuyla ilgili açÄ±klama yapan SP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± AydÄ±n, uzun zamandÄ±r hukuki sürecin devam ettiÄŸini belirterek, "Bugün, bu hukuki sürecin bir aÅŸamasÄ± gerçekleÅŸmiÅŸ oldu. Bu aÅŸamada kiracÄ± pozisyonunda olan Saadet Partisi'nin tahliyesi yönünde bir karar verildi. Ancak tapu davasÄ± devam ediyor, o nasÄ±l neticelenecek, onu yaÅŸayarak göreceÄŸiz. 30 yÄ±lÄ±n aÅŸkÄ±n bir süredir milli görüÅŸ partileri bu binada hizmet ettiler. Bu tip davalar veya bu fiziki deÄŸiÅŸiklikler hiçbir zaman Saadet Partisi'nin yol alÄ±ÅŸÄ±nÄ±, siyasal hareketini engelleyici olmamÄ±ÅŸtÄ±r. Bir aÅŸamadÄ±r bu. 1 ay içinde burayÄ± tahliye edeceÄŸiz. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z yeni genel merkez binasÄ± bakÄ±yorlar. Önümüzde bir seçim var. Biz bu seçimde en iyi sonuçlarÄ± almak için yoÄŸun bir çaba içindeyiz. Bu binanÄ±n tapusu bir kÄ±sÄ±m insanlarÄ±mÄ±zÄ±n üzerinde. O dava devam ediyor. Ama kiracÄ± olmamÄ±z nedeniyle ödenmemiÅŸ kiralar gerekçe gösterilerek tahliye talebinde bulunuldu ve mahkeme de böyle karar verdi" diye konuÅŸtu. (Ankara/DHA)

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