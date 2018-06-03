Fatih Erbakan, kuracağı partinin eylülde kongre yapacağını söyledi

Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, kuracağı yeni partinin kongresini eylül ayında yapacağını söyledi.

Manisa'da, Erbakan Vakfı'nın düzenlediği iftar yemeğine katılan vakfın başkanı Fatih Erbakan, kuracakları yeni partinin kongresini eylül ayında yapıp, 2019 yerel seçimlerine girmeyi hedeflediklerini söyledi.

Manisa'da Erbakan Vakfı tarafından iftar programı düzenlendi. Yemeğe Erbakan Vakfı Başkanı Fatih Erbakan, vakfın il ve ilçe yöneticileri, AKP'li Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi katıldı.

'MİLLİ GÖRÜŞ'Ü KURTARMANIN VAKTİ'

Yemeğin ardından konuşan Erbakan Vakfı Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi'ni eleştirerek "Milli Görüş camiasını doğruya yakın, yanlışlardan, Milli Görüş'ü hakkıyla temsil edemeyenlerden kurtarmanın vakti gelmiştir. Artık hayrın kendisinin meydana çıkma vakti gelmiştir. Milli Görüş'ü siyasi alanda hakkıyla temsil etmenin vakti gelmiştir" dedi.

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Kuracakları yeni partinin siyasi çalışmalarına temmuz ayında başlayacaklarını ve eylül ayında da kongreyi yapacaklarını ifade eden Fatih Erbakan, "30 Mart 2019 yerel seçimlerinde bu milleti doğruya yakın yanlışlardan kurtarmayı hedefliyoruz. Bu hareket, sadece dünya beşten büyüktür diyen değil, bu sözün hayata geçirilmesi için projeleri hakkıyla uygulayan ve İslam Birliği'ni kuran bir Türkiye'yi hayata geçirmek için yola çıkıyor. Teröre açık destek veren Amerika'ya tepkisini İncirlik Üssü'nü kapatarak gösteren bir Türkiye için yola çıkıyor. Dış politikada dostunu ve düşmanını bilen, 5 bin TIR dolusu silah gönderip, bütçeden terör örgütlerine pay ayıran Amerika'nın dostumuz ve ortağımız olmadığını bilen bir Türkiye'yi kurmak için yola çıkıyor" diye konuştu. (Manisa/DHA)

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