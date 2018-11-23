Selahattin DemirtaÅŸ'tan AÄ°HM kararÄ±na dair aÃ§Ä±klama

HDP Eski EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ: AKP, AÄ°HM kararÄ±na karÅŸÄ± â€˜iÅŸi bitirmeâ€™ arayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±rdÄ±.

HDP Eski EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ, AÄ°HM'in tutukluluÄŸunun hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸu kararÄ± ve serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±na dair açÄ±klama yaptÄ±. Ä°stinaf Mahkemesinde bekletilen dosyanÄ±n incelenmesinin AÄ°HM kararÄ±ndan hemen bir gün önce baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken DemirtaÅŸ, "AçÄ±k bir siyasi müdahale söz konusudur. Amaç, AÄ°HM kararÄ±nÄ± uygulamadan önce, uyduruk bir baÅŸka siyasi kararla beni hükümlü duruma düÅŸürüp içeride tutmaya devam etmektir" dedi.

"AKP, AÄ°HM kararÄ±na karÅŸÄ± ‘iÅŸi bitirme’ arayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±rdÄ±" diyen DemirtaÅŸ, "Bu ve benzeri siyasi operasyonun parçasÄ± haline gelen ve gelecek olan bütün yargÄ± mensuplarÄ±, açÄ±k ve ciddi bir suçun parçasÄ± olurlar. Bir gün mutlaka da, adil bir yargÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda hesap verirler. Bu suç, TCK 77/d kapsamÄ±nda insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlenen suçlar kapsamÄ±nda olacaÄŸÄ±ndan, zaman aÅŸÄ±mÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatmak isterim" ifadelerini kullandÄ±.

DemirtaÅŸ'Ä±n açÄ±klamasÄ±nÄ±n tam metni ÅŸöyle:

"Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesinin (AÄ°HM) dava dosyama dair verdiÄŸi, ciddi ihlal ve serbest bÄ±rakÄ±lma kararÄ±na karÅŸÄ± Hükümet cephesinin yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± “hamle” ve “iÅŸi bitirme” operasyonunun ne olduÄŸu artÄ±k anlaÅŸÄ±lÄ±yor.

Geçen ay Ä°stanbul AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince ben ve SayÄ±n SÄ±rrÄ± Süreyya Önder hakkÄ±nda verilen, hukukla alakasÄ± olmayan 4 yÄ±l 8 aylÄ±k hapis cezasÄ±nÄ±n Ä°stinaf Mahkemesince bir an önce ele alÄ±nÄ±p onanmasÄ± için siyasi baskÄ±lar yapÄ±lmaya baÅŸlandÄ± bile.

Normalde, ilgili Ä°stinaf Mahkemesindeki 1700 esas numaralÄ± benzer dosyalar bile aylardÄ±r incelenmeyi beklerken, bizim 2362 esas numaralÄ± dosyamÄ±z incelenmek üzere raportör hakime gönderilmiÅŸ durumda. Bu olaÄŸanüstü hÄ±zlanmanÄ±n, AÄ°HM kararÄ±ndan hemen bir gün önce baÅŸlamasÄ± asla tesadüf deÄŸildir. AçÄ±k bir siyasi müdahale söz konusudur. Amaç, AÄ°HM kararÄ±nÄ± uygulamadan önce, uyduruk bir baÅŸka siyasi kararla beni hükümlü duruma düÅŸürüp içeride tutmaya devam etmektir.

Bunu yapamazlar mÄ±? Yaparlar elbette. Ama ne bizim irademizi kÄ±rabilirler ne de bizi mücadelemizden alÄ±koyabilirler. Bu ve benzeri siyasi operasyonun parçasÄ± haline gelen ve gelecek olan bütün yargÄ± mensuplarÄ±, açÄ±k ve ciddi bir suçun parçasÄ± olurlar. Bir gün mutlaka da, adil bir yargÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda hesap verirler. Bu suç, TCK 77/d kapsamÄ±nda insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlenen suçlar kapsamÄ±nda olacaÄŸÄ±ndan, zaman aÅŸÄ±mÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatmak isterim. Hiç kimse, siyasilere güvenerek bu tür bir suçun parçasÄ± olmamalÄ±dÄ±r.

BelirttiÄŸim dosyada verilecek herhangi bir onama hükmü karÅŸÄ±sÄ±nda hukuken çaresiz olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z da bilinmelidir. Ama bizim her halükarda en anlamlÄ± ve deÄŸerli “hamle”miz halkÄ±n iradesinin yapacaklarÄ±dÄ±r. SandÄ±kta ve her türlü demokratik imkanla halkÄ±mÄ±z bunun hesabÄ±nÄ± soracaktÄ±r. AyrÄ±ca herkes emin olsun ki, bize bu yapÄ±lanlar ve yapÄ±lacak olanlar hakkÄ±nda çok daha aÄŸÄ±r ihlal kararlarÄ± çÄ±kacak.

Biz asla boyun eÄŸmeyecek ve moralle, coÅŸkuyla dik durmaya devam edeceÄŸiz. Hukuk, adalet, özgürlük ve demokrasi mücadelesini er geç, mutlaka kazanacaÄŸÄ±z.

Sevgi ve selamlarÄ±mla…

Selahattin DemirtaÅŸ

HDP: GÜVEN VE DEMÄ°RTAÅž’LA BÄ°RLÄ°KTE TÜM SÄ°YASÄ° REHÄ°NELER SERBEST BIRAKILSIN

HDP de açlÄ±k grevinde bulunan partili milletvekili Leyla Güven ve AÄ°HM’in tutukluluk haline son verilmesi kararÄ± verdiÄŸi Selahattin DemirtaÅŸ ile ilgili birçok merkezde açÄ±klama yaptÄ±. YapÄ±lan açÄ±klamalarda baÅŸta Güven ile DemirtaÅŸ olmak üzere tutuklu bulunan tüm siyasilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± istendi.

FotoÄŸraf: MA

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) il örgütleri, açlÄ±k grevi eyleminin 16’ncÄ± gününde olan Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi’nin (AÄ°HM) “tutukluluk haline son verilmesi” kararÄ± verdiÄŸi Selahattin DemirtaÅŸ için birçok merkezde açÄ±klama yaptÄ±. Ankara, Van, Adana, Mersin, Hatay, MuÅŸ, Hakkari, Ä°zmir, Bitlis, Dersim, Bingöl baÅŸta olmak üzere birçok kentte yapÄ±lan açÄ±klamalara, milletvekillerinin yanÄ± sÄ±ra sivil toplum kuruluÅŸu ve emek örgütü temsilcileri de katÄ±larak destek verdi.

Ankara’da partinin Ä°l Örgütü binasÄ± önünde yapÄ±lan açÄ±klamaya katÄ±lan Milletvekili Filiz KerestecioÄŸlu, “Bizler DemirtaÅŸ ve diÄŸer tüm tutuklu bulunan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n siyasi rehine olduÄŸunu çok iyi biliyoruz. EÄŸer Türkiye AÄ°HM’nin kurucu üyesi ise, DemirtaÅŸ baÅŸta olmak üzere diÄŸer tüm siyasi rehine arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± serbest bÄ±rakmalÄ±dÄ±r. Bundan korkmanÄ±n ve bunu ertelemenin bir anlamÄ± yoktur” diye konuÅŸtu.

'DEMÄ°RTAÅž KARARI EMSAL KARAR NÄ°TELÄ°ÄžÄ°NDE'

SonrasÄ±nda Ankara ve diÄŸer merkezlerde HDP Genel Merkezi tarafÄ±ndan parti örgütlerine gönderilen metin okundu. AçÄ±klamada AÄ°HM’in DemirtaÅŸ hakkÄ±nda verdiÄŸi kararÄ±n cezaevlerindeki bütün tutuklu milletvekilleri için emsal niteliÄŸinde olduÄŸuna vurgu yapÄ±ldÄ±.

HDP açÄ±klamasÄ±nda "AÄ°HM kararÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±ktan hemen sonra AKP Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan tarafÄ±ndan yapÄ±lan 'karar bizi baÄŸlamaz' açÄ±klamasÄ±, Türkiye’nin hem Avrupa Konseyi hem de AÄ°HM nezdindeki yerini siyaseten sarsacak niteliktedir. AÄ°HM kararÄ±nÄ±n derhal uygulanmasÄ±, Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ± gereÄŸidir ve toplum vicdanÄ± da kararÄ±n yerine getirilmesini beklemektedir. Kimsenin yargÄ±ya müdahale etme gücü olmamalÄ±dÄ±r" ifadeleri yer aldÄ±.

FotoÄŸraf: MA

AÄ°HM'den DemirtaÅŸ kararÄ±: Tutukluluk hukuka aykÄ±rÄ±, serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n

TÃ¼rkiye, Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n tahliye kararÄ±nÄ± 1 yÄ±l geciktirebilir

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 KasÄ±m 2018 14:32

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