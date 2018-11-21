TÃ¼rkiye, Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n tahliye kararÄ±nÄ± 1 yÄ±l geciktirebilir

TÃ¼rkiye, AÄ°HM'nin, HDP Eski EÅŸ BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n tahliye edilmesi kararÄ±na itiraz ederse, kararÄ±n kesinleÅŸmesi 2019'un sonunu bulabilir.

Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi (AÄ°HM), HDP’nin Eski EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n baÅŸvurusuna dair kararÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±, tutukluluÄŸun hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸunu söyleyerek serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, "AÄ°HM'in verdiÄŸi kararlar bizi baÄŸlamaz. Biz karÅŸÄ± hamlemizi yapar, iÅŸi bitiririz" dedi. Avrupa Konseyi ise, "Mahkeme’nin kararlarÄ± bütün üye devletleri baÄŸlar" dedi. Peki, süreç nasÄ±l iÅŸleyecek, AÄ°HM'nin kararÄ± ne zaman kesinleÅŸecek ve karar baÄŸlayÄ±cÄ± mÄ±?

DW Türkçe'den Kayhan Karaca'nÄ±n haberine göre, Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi (AÄ°HM) kararlarÄ±nÄ±n Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi’ne (AÄ°HS) taraf Türkiye dahil tüm Avrupa devletleri için doÄŸrudan baÄŸlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± bulunuyor.

KararÄ±n kesinleÅŸmesi için, açÄ±klandÄ±ÄŸÄ± günden itibaren 90 gün (3 ay) bekleniyor. HDP eski eÅŸ genel baÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ ile ilgili davada bu süre 20 Åžubat 2019 tarihinde doluyor. Bu tarihe kadar davacÄ± taraf ya da davalÄ± devletin karara itiraz hakkÄ± bulunuyor.

Ä°TÄ°RAZ OLURSA SÜREÇ 1 YIL UZAYABÄ°LÄ°R

Ä°tiraz olmasÄ± ve kabul edilmesi halinde dava AÄ°HM içinde bir nevi temyiz organÄ± olarak gösterilen 17 yargÄ±çlÄ± Büyük Daire tarafÄ±ndan esastan yeniden incelenip karara baÄŸlanÄ±yor. Bu süreç normal ÅŸartlarda yaklaÅŸÄ±k 1 yÄ±l sürüyor. DemirtaÅŸ davasÄ±nda süreç bu ÅŸekilde iÅŸlerse nihai kararÄ±n 2019 sonundan önce çÄ±kmasÄ± beklenmiyor.

Ä°tiraz olmazsa karar nihaileÅŸiyor ve uygulanÄ±ÅŸÄ±nÄ±n denetimi için Avrupa Konseyi üyesi devletlerin büyükelçiler düzeyinde temsil edildikleri Bakanlar Komitesi adÄ± verilen karar organÄ±na gönderiliyor. Bakanlar Komitesi AÄ°HM kararlarÄ±nÄ±n uygulanÄ±ÅŸÄ±nÄ± denetlemek amacÄ±yla her 3 ayda bir olmak üzere yÄ±lda 4 kez toplanÄ±yor. Kararlar, Avrupa Ä°nsan haklarÄ± SözleÅŸmesi'nin (AÄ°HS) 46’ncÄ± maddesi temelinde denetleniyor. AÄ°HM’nin baÄŸlÄ± olduÄŸu Avrupa Konseyi’nin Genel Sekreter Sözcüsü Daniel Höltgen, DemirtaÅŸ kararÄ± sonrasÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± tek cümlelik açÄ±klamada, AÄ°HM kararlarÄ±nÄ±n, AÄ°HS’nin 46’ncÄ± maddesi temelinde Avrupa Konseyi üyesi tüm devletler için baÄŸlayÄ±cÄ± olduÄŸunu bildirdi.

ANAYASA'YA GÖRE, TÜRKÄ°YE KARARA UYMAK ZORUNDA

Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±’na göre, usulüne uygun olarak yürürlüÄŸe konmuÅŸ milletlerarasÄ± antlaÅŸmalar kanun hükmünde. Anayasa’nÄ±n 90’Ä±ncÄ± maddesi ÅŸöyle diyor: “Usulüne göre yürürlüÄŸe konulmuÅŸ temel hak ve özgürlüklere iliÅŸkin milletlerarasÄ± andlaÅŸmalarla kanunlarÄ±n aynÄ± konuda farklÄ± hükümler içermesi nedeniyle çÄ±kabilecek uyuÅŸmazlÄ±klarda milletlerarasÄ± andlaÅŸma hükümleri esas alÄ±nÄ±r.” (HABER MERKEZÄ°)

AÄ°HM'den DemirtaÅŸ kararÄ±: Tutukluluk hukuka aykÄ±rÄ±, serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n

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