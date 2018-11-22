Hakkari'deki mÃ¼himmat patlamasÄ± raporu: Top kullanÄ±lmayacak

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Hakkariâ€™daki mÃ¼himmat patlamasÄ±yla ilgili oalrak Â raporunu aÃ§Ä±kladÄ±, patlama sebebi belirleninceye kadar top kullanÄ±lmayacak.

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Hakkari’daki mühimmat patlamasÄ±yla ilgili oalrak raporunu açÄ±kladÄ±: Mermi namluyu normal olarak terk etti ancak topun arkasÄ±nda kama olarak adlandÄ±rÄ±lan parça olaÄŸandÄ±ÅŸÄ± bir ÅŸekilde koptu.

Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca, Hakkari'deki üs bölgesindeki patlamaya iliÅŸkin oluÅŸturulan idari ve teknik heyetin incelemesinde, 175 mm'lik M107 K/M toplarla bugüne kadar yapÄ±lan atÄ±ÅŸlarda bu tip bir kazanÄ±n meydana gelmediÄŸi belirlendi.

Hakkari üs bölgesindeki patlamanÄ±n sebebi belirlenene kadar 175 mm'lik M107 K/M toplarla bunlara ait mühimmatÄ±n kullanÄ±mÄ±nÄ±n durdurulduÄŸu bildirildi. (AA)

Bakan Akar, Hakkari'deki patlamanÄ±n nedenini aÃ§Ä±kladÄ±: BasÄ±nÃ§

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