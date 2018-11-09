Bakan Akar, Hakkari'deki patlamanÄ±n nedenini aÃ§Ä±kladÄ±: BasÄ±nÃ§

Hakkariâ€™nin Åžemdinli ilÃ§esindeki SÃ¼ngÃ¼ Tepe Ãœs BÃ¶lgesiâ€™nde meydana gelen patlamada 7 asker hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 25 asker yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

Hakkari’nin Åžemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesinde 9 KasÄ±m günü meydana gelen patlamada hayatÄ±nÄ± kaybeden askerler, Van’da düzenlenen askeri törenin ardÄ±ndan memleketlerine uÄŸurlandÄ±. Askerler yakÄ±nlarÄ±nÄ±n memleketlerinde topraÄŸa verildi. Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar da, patlamanÄ±n nedenini "Namlu gerisinde meydana gelen yüksek basÄ±nçtan dolayÄ± geriye doÄŸru bir alev çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu alevin de bu patlamalarÄ± tetiklediÄŸini, ilk bulgu olarak söyleyebilirim" diye açÄ±kladÄ±.

BAKAN AKAR: YÜKSEK BASINÇTAN ALEV ÇIKTI, ALEV PATLAMAYI TETÄ°KLEDÄ° (12 KASIM)

Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, patlamanÄ±n nedenine dair açÄ±klama yaptÄ±: Namlu gerisinde meydana gelen yüksek basÄ±nçtan dolayÄ± geriye doÄŸru bir alev çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu alevin de bu patlamalarÄ± tetiklediÄŸini, ilk bulgu olarak söyleyebilirim.

Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral YaÅŸar Güler ve Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Ümit Dündar ile SBÜ Gülhane EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde, Hakkari'de Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki kaza sonrasÄ± çÄ±kan patlamada yaralanan askerler ile terörle mücadele harekatÄ±nda yaralanan asker ve polisleri ziyaret etti.

Akar ziyaretin ardÄ±ndan AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, yaralÄ±larÄ±n durumlarÄ±nÄ±n her geçen gün iyiye gittiÄŸini bildirdi.

Akar patlamanÄ±n nedenine dair de ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: "Ä°lk bulgularÄ± sizlerle paylaÅŸmak istiyorum. Buna göre, hem mühimmatÄ±n hem de topun göreve elveriÅŸli olduÄŸu raporlarÄ±nÄ± inceleme heyeti teyit etmiÅŸ bulunuyor. Burada topun ateÅŸlenmesini müteakip, merminin namluyu terk ettiÄŸini, namludan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± daha sonra namlu gerisinde meydana gelen yüksek basÄ±nçtan dolayÄ± geriye doÄŸru bir alev çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu alevin de bu patlamalarÄ± tetiklediÄŸini ilk bulgu olarak söyleyebilirim. Önümüzdeki günlerde diÄŸer teknik çalÄ±ÅŸmalar devam ederek daha ayrÄ±ntÄ±lÄ± bazÄ± bulgulara ulaÅŸmamÄ±z mümkün olacaktÄ±r. Åžu anda adli, idari, teknik çalÄ±ÅŸmalar devam ediyor."

Akar patlamada hiçbir dÄ±ÅŸ etki söz konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

ASKERLER TOPRAÄžA VERÄ°LDÄ° (12 KASIM)

12 KasÄ±m günü, patlamada hayatÄ±nÄ± kaybeden askerlerden topçu er Menduh Çelik’in cenazesi, memleketi Urfa’da topraÄŸa verildi. Çelik’in cenazesi, merkez Haliliye ilçesindeki Yeni Åžehitlik MezarlÄ±ÄŸÄ±na götürüldü. Patlamada yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren topçu er Ä°brahim Özkur ise memleketi MuÅŸ’un Varto ilçesinde gözyaÅŸlarÄ± arasÄ±nda topraÄŸa verildi. Askerin cenazesi Van’da düzenlenen askeri törenin ardÄ±ndan helikopterle baba ocaÄŸÄ± MuÅŸ’un Varto ilçesine getirildi. Kudbettin- HanÄ±m çiftinin 7 çocuÄŸundan biri olan Özkur’un cenazesi, Leylek köyünde topraÄŸa verildi. Askerin cenazesi yakÄ±nlarÄ±nÄ±n Kürtçe, Arapça ve Türkçe aÄŸÄ±tlar eÅŸliÄŸinde topraÄŸa verildi.

FotoÄŸraf: DHA

7 ASKER HAYATINI KAYBETTÄ°, 25 ASKER YARALANDI

Hakkari'nin Åžemdinli ilçesine baÄŸlÄ± Derecik beldesi Ortaklar köyü yakÄ±nÄ±ndaki Süngü Tepe üs bölgesinde arÄ±zalÄ± mühimmatÄ±n infilak etmesiyle yaÅŸanan patlamada 7 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti, 25 asker yaralandÄ±.

Åžemdinli ilçesine 40, Derecik beldesine ise 30 kilometre mesafede bulunan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ortaklar köyü yakÄ±nÄ±nda, hakim bir tepeye kurulan üs bölgesindeki patlama 9 KasÄ±m Cuma günü saat 17.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Top atÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada arÄ±zalÄ± mühimmatÄ±n neden olduÄŸu belirtilen patlama sonrasÄ± yayÄ±n yasaÄŸÄ± getirildi. Konuya dair Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n cumartesi günü (10 KasÄ±m) yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamaya göre 7 asker yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 25 asker yaralandÄ±.

PatlamanÄ±n ardÄ±ndan üs bölgesinde yangÄ±n çÄ±ktÄ±. YaralÄ± askerler, bölgeden helikopterle alÄ±narak Hakkari ve Yüksekova devlet hastanelerine kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±ndÄ±. Ä°tfaiye ekipleri yangÄ±na müdahale ederken, Åžemdinli ve Yüksekova ilçelerinden de TOMA araçlarÄ± ekiplere destek verdi. Sabaha kadar süren çalÄ±ÅŸmalarla yangÄ±n söndürüldü. Sabah saatlerinde görüntülenen üs bölgesinde sÄ±k sÄ±k hava hareketliliÄŸi gözlendi. Yüksekova yönünden gelen çok sayÄ±da helikopterin üs bölgesine hem takviye ekip, hem de malzeme taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± görüldü.

BAKAN AKAR VE KOMUTANLAR BÖLGEDE: TEDBÄ°RLERÄ°MÄ°ZÄ° GÖZDEN GEÇÄ°RDÄ°K (10 KASIM TARÄ°HLÄ° AÇIKLAMASI)

FotoÄŸraf: AA

Bu arada, gece Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelerek yaralÄ± askerleri ziyaret eden Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar ile Genel Kurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral YaÅŸar Güler, Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Ümit Dündar ve 2'nci Ordu KomutanÄ± Orgeneral Ä°smail Metin Temel, geceyi Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda geçirdi. Milli Savunma BakanÄ± ve beraberindeki komutanlar, sabah saatlerinde ise patlamanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Süngü Tepe üs bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

Hulusi Akar 10 KasÄ±m günü AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ÅŸunlarÄ± söyledi: "Bölgedeki yangÄ±n söndürme ve soÄŸutma çalÄ±ÅŸmalarÄ± tamamlandÄ±. Åžu anda hem adli hem idari hem de teknik yönden çalÄ±ÅŸmalar devam etmektedir."

Kaza yeri çevresinde alÄ±nmasÄ± gereken tüm tedbirlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Bakan Akar, "Teknik ve adli çalÄ±ÅŸmanÄ±n sonucunda kazanÄ±n sebebi belirlenecek ve sonuçlar da en kÄ±sa zamanda kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lacaktÄ±r." dedi. Bakan Akar, "Bu kazalarÄ±n tekrarlanmamasÄ± için tedbirlerimizi bir kez daha gözden geçirdik." diye konuÅŸtu.

Bakan Akar ve beraberindekiler, incelemelerinin ardÄ±ndan Hakkari'den ayrÄ±ldÄ±.

ERDOÄžAN AÇIKLADI (10 KASIM)

Paris ziyareti öncesi Ankara'da basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapan ErdoÄŸan, 7 askerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 25 askerin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. (10 KasÄ±m)

Gün içerisinde yaptÄ±ÄŸÄ± ilk açÄ±klamada ölü sayÄ±sÄ±nÄ± 4, yaralÄ± sayÄ±sÄ±nÄ± 20 olarak veren ErdoÄŸan'Ä±n sözleri ÅŸöyleydi: "Bu gece maalesef Hakkari'de bir mühimmat depomuzdaki patlama sebebiyle ÅŸu an itibariyle dört evladÄ±mÄ±z ÅŸehit oldu ve 20 civarÄ±nda yaralÄ±mÄ±z var. Allah'tan ÅŸehitlerimize rahmet, yaralÄ±larÄ±mÄ±za ÅŸifalar diliyoruz.

Terör örgütleriyle yol yürüyenlerin akÄ±betlerinin hep hüsran olacaÄŸÄ±nÄ± sürekli söylüyoruz. Bu arada da boÅŸ durmuyoruz. Ä°ÅŸte son bir hafta içinde 15 terörist etkisiz hale getirildi. Ä°nÅŸallah çok yakÄ±nda FÄ±rat'Ä±n doÄŸusundaki mazlumlarÄ± da özgürlüÄŸüne kavuÅŸturacaÄŸÄ±z."

ÅžÄ±rnak'ta tÃ¶ren alanÄ± ve askeri araziye patlayÄ±cÄ± yÃ¼klÃ¼ 2 Ä°HA dÃ¼ÅŸtÃ¼

YAYIN YASAÄžI GETÄ°RÄ°LDÄ°

Åžemdinli Sulh Ceza HakimliÄŸi, Ä°lçe Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n talebi üzerine Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki patlamayla ilgili yayÄ±n yasaÄŸÄ± kararÄ± verdi. (9 KasÄ±m) Sulh Ceza HakimliÄŸi, kararÄ±nda, "YazÄ±lÄ± ve görsel basÄ±n ile internet medyasÄ±nda ilgili birtakÄ±m yanlÄ±ÅŸ bilgiler ve görüntülerin yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ±" gerekçe gösterildi.

AKAR'IN Ä°LK AÇIKLAMASI: GEREKLÄ° GÖREVLENDÄ°RMELER YAPILDI (9 KASIM)

Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral YaÅŸar Güler ve Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Ümit Dündar ile üs bölgesindeki patlamanÄ±n ardÄ±ndan geldiÄŸi Hakkari'de Yüksekova Devlet Hastanesi'ne gitti.

Hastanede Vali Ä°dris AkbÄ±yÄ±k ve BaÅŸhekim Mete Keskin tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanan Bakan Akar ve beraberindekiler, yaralÄ± askerleri ziyaret etti. YaralÄ±larÄ±n tedavileri ve saÄŸlÄ±k durumlarÄ±na iliÅŸkin bilgi alan, askerlerle görüÅŸen Akar daha sonra 3. Piyade Tümen KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na geçti.

KomutanlÄ±ÄŸÄ±n Harekat Merkezi'nde patlamanÄ±n ardÄ±ndan yürütülen çalÄ±ÅŸmalara iliÅŸkin bilgi alan, direktiflerini veren Bakan Akar, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, akÅŸam saatlerinde Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde topçu atÄ±ÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza meydana geldiÄŸini söyledi.

Akar'Ä±n olayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± 9 KasÄ±m günü gecesinde yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klama ÅŸöyle:

â– Åžu anda patlamalar küçük de olsa, azalmÄ±ÅŸ da olsa devam ediyor. Buna baÄŸlÄ± olarak yangÄ±n da devam ediyor. YangÄ±n söndürme, soÄŸutma çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z ve bu arada arama faaliyetlerimiz de aynÄ± ÅŸekilde devam ediyor. Ä°HA'lar vasÄ±tasÄ±yla bölgeyi ve yangÄ±nÄ± yakÄ±ndan takip ediyoruz. Tugay, alay ve tabur komutanlarÄ± bölgedeler. YakÄ±ndan ilgilenerek hem yangÄ±nÄ±n söndürülmesi hem de arama faaliyetlerinin sonuçlanmasÄ± için gayretlerini devam ettiriyorlar.

â– Gece saat 02.00 itibarÄ±yla yangÄ±n maalesef devam ediyor. Adli, idari, teknik çalÄ±ÅŸmalar için gerekli görevlendirmeler yapÄ±ldÄ±, çalÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±. BunlarÄ±n sonucunda kazanÄ±n asÄ±l nedenini öÄŸrenmemiz mümkün olacak. Åžu anda gerekli güvenlik tedbirlerimizi almak suretiyle diÄŸer faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Ä°nÅŸallah arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z da saÄŸ salim taburcu olacak, diÄŸer arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za da ulaÅŸacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± deÄŸerlendiriyoruz. ÇalÄ±ÅŸmalar sonuçlandÄ±kça bütün geliÅŸmeleri kamuoyuyla paylaÅŸacaÄŸÄ±z." (HABER MERKEZÄ°)

FotoÄŸraf: Mehmet Özkan/DHA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 KasÄ±m 2018 19:43

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