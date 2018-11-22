EskiÅŸehirâ€™de tiyatrolar kapalÄ± giÅŸe oynuyor

EskiÅŸehir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Åžehir TiyatrolarÄ± G. Sanat YÃ¶netmeni Ali EyidoÄŸan, kentte oyunlarÄ±n yÃ¼zde 100 doluluk oranÄ±nÄ± dahi aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

EskiÅŸehir'de 2001 yÄ±lÄ±nda kurulan Åžehir TiyatrolarÄ± ile Anadolu Üniversitesi (AÜ) Devlet KonservatuvarÄ± bünyesinde bu yÄ±l 25. yÄ±lÄ±nÄ± kutlayan AÜ Tiyatro Anadolu, her yÄ±l on binlerce tiyatrosevere oyun sergiliyor. YÄ±l boyunca 20 farklÄ± oyunun perde açtÄ±ÄŸÄ± ÅŸehir tiyatrolarÄ±ndaki 311 temsil, 108 bin seyirci tarafÄ±ndan izlenirken, 4 oyunun 57 gösterimle sahnelendiÄŸi AÜ Tiyatro Anadolu ise 17 bin 242 seyirci ile kapalÄ± giÅŸe mutluluÄŸu yaÅŸattÄ±.

BüyükÅŸehir Belediyesi Åžehir TiyatrolarÄ± Genel Sanat Yönetmeni Ali EyidoÄŸan, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, 2001 yÄ±lÄ±ndan beri hizmet veren ÅŸehir tiyatrolarÄ±nÄ±n, EskiÅŸehir’in dÄ±ÅŸÄ±nda Anadolu’nun birçok ilinde düzenlenen festivallere de katÄ±larak, neredeyse ülke çapÄ±nda iyi tiyatro yapmanÄ±n, iyi sanat üretmenin peÅŸine düÅŸüp, insanlarla buluÅŸtuÄŸunu söyledi.

‘YÜZDE 100 DOLULUK ORANINI AÅžIYORUZ’

Bu sürede en fazla teÅŸekkürü seyircinin hak ettiÄŸini vurgulayan EyidoÄŸan, ÅŸöyle konuÅŸtu: “Tüm salonlardaki temsilin günler öncesinden biletlerini bitirerek, gösterdikleri katÄ±lÄ±m açÄ±sÄ±ndan, oyunlarÄ±mÄ±za gösterdikleri talep ve sahiplenme açÄ±sÄ±ndan, EskiÅŸehir seyircisine ne kadar teÅŸekkür etsek az. Bugüne kadar EskiÅŸehir Åžehir TiyatrolarÄ± bünyesinde 100’den fazla oyun çÄ±kardÄ±k. YÄ±lda ortalama 300’den fazla temsil veriyoruz. Bütün oyunlarÄ±mÄ±z dolu. Åžunun altÄ±nÄ± da çizmekte fayda var, oyunlarÄ±mÄ±z yüzde 100 deÄŸil, daha fazla doluluk oranlarÄ±yla yoluna devam ediyor. Oyuna gelemeyen, yetiÅŸemeyen veya son anda iÅŸi çÄ±kan kiÅŸilerin yerine, ‘Belki bilet bulurum’ umuduyla tiyatroya gelen insanlara ayakta bilet sistemiyle bilet kesip salona alÄ±yoruz. Yani 200 kiÅŸilik salona 200’den fazla bilet kesmek zorunda kalÄ±yoruz. Böylelikle, yüzde 100 doluluk oranÄ±nÄ± da aÅŸÄ±yoruz. 18. sezonumuzu kutlarken resmin halen böyle olmasÄ± çok güzel.”

‘AYDA 40-45 TEMSÄ°LÄ° AZ BULANLAR OLUYOR’

EyidoÄŸan, yÄ±llÄ±k ortalama seyirci sayÄ±sÄ±nÄ±n 100 bini aÅŸtÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, “Tiyatro salonlarÄ±nÄ±n bu kadar dolmasÄ±nÄ±n nedeni, bozkÄ±rÄ±n ortasÄ±ndaki EskiÅŸehir’de var olan üniversitelerin, kattÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlerle kentin sosyokültürel deÄŸerlerini deÄŸiÅŸtirmesidir. Bugün tüm salonlarÄ±n hÄ±nca hÄ±nç doluyor, tüm konserlerin takip ediliyor, festivallerin heyecanla tarihinin bekleniyor olmasÄ± bu ÅŸekilde açÄ±klanabilir. Ayda 40-45 temsili az bulanlar oluyor. Bunun yanÄ±nda diÄŸer illerden de çok fazla turne talebi alÄ±yoruz. 40 sanatçÄ±mÄ±zla bunlarÄ± gerçekleÅŸtiriyoruz” dedi.

‘ESKÄ°ÅžEHÄ°RLÄ° TÄ°YATROYA GÄ°TMEYÄ° SEVER’

Anadolu Üniversitesi Devlet KonservatuvarÄ± Müdürü Prof. Dr. Erol Ä°pekli ise ülkenin ilk üniversite tiyatrolarÄ±ndan Tiyatro Anadolu’nun bu yÄ±l 25. yÄ±lÄ±nÄ± kutladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bu yÄ±l 4 oyun oynadÄ±klarÄ±nÄ±, 57 ayrÄ± gösterim yaptÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Ä°pekli, ÅŸunlarÄ± kaydetti: “Bu yÄ±l 17 bin 242 seyirciye ulaÅŸtÄ±k. Tiyatroya yoÄŸun ilgi var. BaÅŸladÄ±ÄŸÄ± anda bilet satÄ±ÅŸÄ± bir anda tükeniyor. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Tiyatro sanatÄ± üniversitemizde kurumsallaÅŸmÄ±ÅŸ alanlardan biri. 30 yÄ±l önce kurulan konservatuvarla baÅŸlayan bu yükseliÅŸ, bizi onurlandÄ±ran bir noktaya taÅŸÄ±ndÄ±. 17 bini aÅŸkÄ±n seyircinin bir yÄ±lda tiyatroya gelmesi her tiyatro için gurur verici bir olaydÄ±r. EskiÅŸehir’in tiyatroyla baÄŸÄ± 1900’lü yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±na dayanÄ±yor. EskiÅŸehirli tiyatroya gitmeyi sever. EskiÅŸehir seyircisinin tiyatroya ilgisi bence tez konusudur. Bu ilgi bizi daha nitelikli oyunlar ve kaliteli tiyatro için kamçÄ±lÄ±yor. Seyircilerin ilgisine layÄ±k olmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz.” (EskiÅŸehir/AA)

www.evrensel.net