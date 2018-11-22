AyvalÄ±k'ta sularÄ± arsenikli kÃ¶ye ÅŸimdi de jeotermal sondajÄ± yapÄ±lacak

Daha Ã¶nce sularÄ±ndaki arsenik oranÄ±nÄ±n yÃ¼ksekliÄŸi ile gÃ¼ndeme gelen TÃ¼rkÃ¶zÃ¼ kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda jeotermal sondajÄ± aÃ§Ä±lmak iÃ§in Ã‡ED sÃ¼reci baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Özer AKDEMÄ°R

Ä°zmir

AltÄ±n ve demir gibi madencilik faaliyetlerinin yanÄ± sÄ±ra koruma altÄ±ndaki Tabiat ParkÄ±nÄ±n imara açÄ±lmasÄ±na yönelik baskÄ±lar, balÄ±k çiftlikleri gibi birçok çevresel sorunlarla mücadele eden AyvalÄ±klÄ±lara bir kötü haber daha. Daha önce sularÄ±ndaki arsenik oranÄ±nÄ±n yüksekliÄŸi ile gündeme gelen Türközü köyü yakÄ±nlarÄ±nda jeotermal sondajÄ± açÄ±lmak için ÇED süreci baÅŸlatÄ±ldÄ±.

SONDAJ KUYUSU TARIM VE ZEYTÄ°NLÄ°K ALANDA AÇILACAK

ReÅŸit YÄ±lmaz adlÄ± bir kiÅŸi tarafÄ±ndan Türközü, BulutçeÅŸme, KÄ±rcalar köyleri yakÄ±nlarÄ±nda açÄ±lmak istenen jeotermal kaynak arama projesi için BalÄ±kesir Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan ÇED süreci baÅŸlatÄ±ldÄ±. Proje tanÄ±tÄ±m dosyasÄ±na göre 900 metre derinliÄŸe ulaÅŸacak olan sondaj kuyusu için 5 ay boyunca 10 iÅŸçi çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lacak. Sondaj kuyusu Çevre Düzeni PlanÄ±'na göre tarÄ±m alanÄ± ve zeytinlik olarak görünüyor. Proje tanÄ±tÄ±m dosyasÄ±nda herhangi bir aÄŸaç kesilmeyeceÄŸi taahhüt edilmiÅŸ. Türközü köyü yakÄ±nlarÄ±ndaki sondaj alanÄ±na en yakÄ±n konut ise 80 metre!

Harita Proje tanÄ±tÄ±m dosyasÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r

CUNDA DAHÄ° JEOTERMAL ALANI OLARAK RUHSATLANMIÅž

Konuya dair görüÅŸlerini aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z AyvalÄ±k Tabiat Platformu Sözcüsü Nebahat Dinler, AyvalÄ±k’ta bir çok maden ruhsatÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra JES sahalarÄ±n da ruhsatlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiklerini belirterek, "ArtÄ±k güneydeki ÅŸirketler kuzeye doÄŸru yer ve ruhsat almaya baÅŸladÄ±. Bunda BalÄ±kesir ilinin teÅŸvik alan iller arasÄ±nda olmasÄ± ve madenler için de teÅŸvik verilmesinin etkili olduÄŸunu düÅŸünüyorum" dedi. AyvalÄ±k'ta daha önceden bir jeotermal kuyusunun termal ve turizm amaçlÄ± diyerek açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bunun ileride JES'e dönüÅŸebileceÄŸi endiÅŸesini taÅŸÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden Dinler, "Ruhsat verilen alanlara baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Cunda'nÄ±n dahi ruhsatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. Cunda adasÄ±nÄ±n büyük bölümü AyvalÄ±k Tabiat ParkÄ± içerisinde. Burada herhangi bir çalÄ±ÅŸma yapÄ±lmasÄ±nÄ± doÄŸru bulmuyoruz" diye konuÅŸtu.

JEOTERMAL SONDAJ ALANI MADRA BARAJINA ÇOK YAKIN

Yeni jeotermal sondajÄ± olarak gündeme gelen Türközü köyünün AyvalÄ±k'a sulama ve içme suyu temin edecek denilen Madra barajÄ±nÄ±n çok yakÄ±nÄ±nda olduÄŸuna dikkat çeken Dinler, "Raporda mesafe belirtilmemiÅŸ ancak evlere 80 metre yakÄ±nlÄ±kta. Türközü köyü arsenik oranÄ±nÄ±n da çok yüksek olduÄŸu bir köy. Bu köye dair arÄ±tma tesisi kurulmasÄ± talebimiz BalÄ±kesir Su ve Kanalizasyon Ä°daresi Genel MüdürlüÄŸünün (BASKÄ°) tarafÄ±ndan yerine getirilmedi. Yani, kirli suya mahkum edilen köy bir de JES’lerle kirletilecek" dedi. Dinler, "AyvalÄ±klÄ±lar olarak, 'temiz yenilenebilir' diye bilinen enerji kaynaklarÄ±nÄ±n ne kadar çevresel sorunlar yaratacaÄŸÄ±nÄ±n da tanÄ±ÄŸÄ±yÄ±z" diye konuÅŸtu.

Harita Proje tanÄ±tÄ±m dosyasÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r

KÖYÜN SULARINDA YÜKSEK ARSENÄ°K ÇIKMIÅžTI

Jeotermal sondajlarÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± Türközü köyü bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda arsenik oranÄ±nÄ±n yüksekliÄŸi ile gündeme gelmiÅŸti. 2017 yÄ±lÄ±nda AyvalÄ±k KaymakamlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan bir toplantÄ±da Türközü köyü muhtarÄ±nÄ±n dile getirdiÄŸi içme sularÄ±ndaki arsenik sorunu yapÄ±lan ölçümlerde BalÄ±kesir BüyükÅŸehir Belediyesi sÄ±nÄ±rlarÄ± içindeki 9 köyde daha ortaya çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Konuyu BÄ°MER üzerinden gönderdiÄŸi dilekçelerle araÅŸtÄ±ran AyvalÄ±k Tabiat Platformu'na gelen yanÄ±tlarda Türközü, BeÅŸiktepe, Mutlu, Murateli, KaraayÄ±t, Çakmak ve Yeniköy köylerinde arsenik sorununun devam ettiÄŸi ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.

FotoÄŸraf Proje tanÄ±tÄ±m dosyasÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r

SULARI KÄ°RLETEN MADENE 'KAZANILMIÅž HAK' KALKANI

Platform buna dair yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, AyvalÄ±k’Ä±n su sorununu gidereceÄŸi ileri sürülen Madra barajÄ±nÄ±n su havzasÄ±nda bulunan BÄ°LFER Madencilik adlÄ± demir ve bakÄ±r madenciliÄŸini de gündeme getirerek, Madra barajÄ±nÄ±n bu maden atÄ±klarÄ± tarafÄ±ndan kirlenme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekmiÅŸti. Platformun Madra BarajÄ±nÄ±n kirleneceÄŸi uyarÄ±sÄ±nÄ± kabul eden BASKÄ° madenin kapatÄ±lmasÄ± yönündeki giriÅŸimlerin Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±nca “müktesep hak” denilerek engellendiÄŸini dile getirmiÅŸti. BalÄ±kesir Su ve Kanalizasyon Ä°daresi Genel MüdürlüÄŸünün (BASKÄ°) yanÄ±tÄ±nda bazÄ± köylerde arsenik arÄ±tma tesisi kurulduÄŸu dile getirilirken arsenik oranÄ± yüksek bu köyler arasÄ±nda ÅŸimdi jeotermal sondajÄ± ile gündeme gelen Türközü köyü ve Yeniköy'ün adÄ± bulunmuyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 KasÄ±m 2018 14:32

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