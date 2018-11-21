DBPâ€™li Belediye EÅŸ BaÅŸkanÄ± Zeynel TaÅŸâ€™a 11 yÄ±l hapis cezasÄ±

Zeynel TaÅŸâ€™Ä±n DTK delegeliÄŸi, siyasi faaliyetleri, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± taziyeler 'suÃ§' kapsamÄ±nda gÃ¶sterilerek kendisine 11 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n hapis cezasÄ± verildi.

Urfa’nÄ±n DBP’li Bozova Belediyesi EÅŸ BaÅŸkanÄ± Zeynel TaÅŸ’a, yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 11 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n hapis cezasÄ± verildi. TaÅŸ’Ä±n DTK delegeliÄŸi, siyasi parti faaliyetleri, sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± cenaze ile taziyeler “suç” kapsamÄ±na sokuldu.

Urfa’nÄ±n Demokratik Toplum Partili (DBP) Bozova Belediyesi EÅŸ BaÅŸkanÄ± Zeynel TaÅŸ, kentte 12 AralÄ±k 2016 tarihinde yapÄ±lan operasyon ile gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra tutuklandÄ±. GözaltÄ± ve tutuklanma sürecinde TaÅŸ’a, “Kandil’e finans saÄŸlama” suçlamasÄ± yöneltildi. TutuklanmasÄ± sonrasÄ± Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yerine kayyÄ±m atanan TaÅŸ ve diÄŸer 21 kiÅŸi hakkÄ±ndaki iddianame, Urfa 6’ncÄ± AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan kabul edildi. Ä°ddianamede, TaÅŸ’a soruÅŸturma aÅŸamasÄ±nda yöneltilen “Kandil’e finans saÄŸlama” suçlamasÄ±na dair tek bir kanÄ±t bile konulamadÄ±.

YapÄ±lan yargÄ±lama sonucu 18 Temmuz’da kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme, “Örgüt üyeliÄŸi” ve “Örgüt propagandasÄ± yapmak” iddiasÄ±yla TaÅŸ’a 11 yÄ±l 9 ay 22 gün hapis cezasÄ± verdi. Verilen bu ceza ise TaÅŸ’Ä±n Demokratik Toplum Kongresi (DTK) delegesi olmasÄ±, siyasi parti faaliyetleri, sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± ile birlikte katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± cenaze ile taziyelere dayandÄ±rÄ±ldÄ±. Mahkeme, açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± gerekçeli kararÄ±nda da tüm bu faaliyetleri “suç” olarak kabul etti.

‘AYNI TAZÄ°YEYE AKP’LÄ° VEKÄ°L DE KATILDI’

KolluÄŸun hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± fezlekenin önce iddianameye, daha sonra da mahkemenin gerekçeli kararÄ±na dönüÅŸtüÄŸünü belirten Avukat Ä°smail TaÅŸ, yargÄ±lamanÄ±n tek amacÄ±nÄ±n kayyÄ±m atamasÄ±na zemin hazÄ±rlamak olduÄŸunu ifade etti.

Avukat Ä°smail TaÅŸ (FotoÄŸraf: MA)

Yine müvekkiline katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir taziye nedeniyle ceza verildiÄŸini, oysa o taziyeye AKP Urfa Milletvekili Ahmet EÅŸref FakÄ±baba’nÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren TaÅŸ, “KiÅŸilik doÄŸumla baÅŸlar, ölümle son bulur, bu bir hukuk kuralÄ±. Hukuk fakültesi 1’inci sÄ±nÄ±fta okutulmaktadÄ±r. Ölen kiÅŸi tüm vasÄ±flarÄ±ndan arÄ±nÄ±r. Bir örgüt üyesi ya da baÅŸka biri bu sonucu deÄŸiÅŸtirmez. Yine Galip EnsarioÄŸlu’nun katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir taziye eleÅŸtiri konusu olunca, EnsarioÄŸlu ‘Bir deÄŸil birkaç taziyeye katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±’ söylemiÅŸti. Ä°ktidar partisi milletvekillerinin taziye ve cenazelere katÄ±lmÄ±ÅŸ olmalarÄ± suç sayÄ±lmazken müvekkilimin taziye ziyareti suç sayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Burada Anayasa’nÄ±n eÅŸitlik ilkesi açÄ±k bir ÅŸekilde ihlal edilmiÅŸtir” diye konuÅŸtu.

Müvekkilinin BDP Ä°l Meclis üyesi olduÄŸu dönem katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir toplantÄ±nÄ±n “olaÄŸanüstü bir toplantÄ±” olarak kayÄ±tlara geçtiÄŸini hatÄ±rlatan TaÅŸ, bir meclis üyesinin baÄŸlÄ± bulunduÄŸu siyasi partiye gidip gelmesinin son derece doÄŸal olduÄŸunu, ancak burada yapÄ±lan toplantÄ±larÄ±n illegal toplantÄ±larmÄ±ÅŸ gibi kayÄ±tlara geçtiÄŸini kaydetti.

Ä°STÄ°NAF ONAYLADI, DOSYA YARGITAYA GÄ°TTÄ°

Mahkemece bu delillere dayanÄ±larak müvekkiline verilen cezanÄ±n hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸunu söyleyen Avukat TaÅŸ, Antep Bölge Adliye Mahkemesine istinaf baÅŸvurusu yaptÄ±klarÄ±nÄ±, ancak 22 Ekim 2018’de verilen kararda baÅŸvurularÄ±nÄ±n “örgüt propagandasÄ±” yönünden kesin, “örgüt üyeliÄŸi” yönünden ise temyiz yasa yolu açÄ±k olmak üzere esastan reddedildiÄŸini paylaÅŸtÄ±. Avukat TaÅŸ, verilen kararÄ± temyiz için YargÄ±taya gönderdiklerini ve sonucu beklediklerini belirtti. (Urfa/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 KasÄ±m 2018 21:39

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