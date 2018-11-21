Mirabal KardeÅŸlerâ€™den bugÃ¼ne: HaykÄ±rÄ±yoruz

"OnlarÄ±n adÄ±nÄ± bugÃ¼ne taÅŸÄ±yan ise 58 yÄ±l Ã¶nce Dominik Cumhuriyetiâ€™ni yÃ¶neten Rafael Trujillo diktatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne karÅŸÄ± verdikleri mÃ¼cadele..."

Ekmek ve Gül

KadÄ±n ÇalÄ±ÅŸmalarÄ± Atölyesi

Kocaeli Üniversitesi

Patria, Minerva, Maria, diÄŸer adÄ±yla Mirabal kardeÅŸler. OnlarÄ±n adÄ±nÄ± bugüne taÅŸÄ±yan ise 58 yÄ±l önce Dominik Cumhuriyeti’ni yöneten Rafael Trujillo diktatörlüÄŸüne karÅŸÄ± verdikleri mücadele. 25 KasÄ±m 1960’ta diktatörlüÄŸün askerleri tarafÄ±ndan tecavüz edilerek vahÅŸice öldürüldüler. Öldürülmeleri diktatörlük tarafÄ±ndan kamuoyuna “trafik kazasÄ±” olarak duyuruldu. AslÄ±nda gerçek bambaÅŸkaydÄ±. Gerçek, diktatörlük karÅŸÄ±tÄ± Clandestina hareketinin kurucularÄ± ve kadrolarÄ± olan bu kadÄ±nlarÄ±n tehlike olarak görülmesi, tecavüz edilerek katledilmeleriydi.

SESÄ°MÄ°ZÄ° YÜKSELTECEÄžÄ°Z

Dönüp baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda tüm yaÅŸananlar aslÄ±nda bugün bizlerin yaÅŸadÄ±klarÄ±na ne kadar da benziyor. Bugün hala kadÄ±nlar tanÄ±madÄ±klarÄ± insanlar tarafÄ±ndan tecavüze uÄŸruyor, ÅŸiddet görüyor, öldürülüyor. Bazen “sevildikleri” için, “kÄ±skanÄ±ldÄ±klarÄ±” için ÅŸiddet görüyor, öldürülüyorlar. Hükümet de politikalarÄ±yla kadÄ±nlarÄ±n haklarÄ±na göz dikmiÅŸ durumda.

Bu politikalardan cesaret alanlar kadÄ±na yönelik baskÄ±yÄ± artÄ±rÄ±yorlar. Üniversitelerde yaÅŸananlar da bunlardan farksÄ±z deÄŸil. Çevremizdeki erkekler sahiplenme içgüdüsüyle ne giydiÄŸimizden ne zaman nereye gideceÄŸimize kadar hayatÄ±mÄ±za müdahale ediyor, bizim sözlerimizi yok sayÄ±yorlar.

Bizler genç kadÄ±nlar olarak tüm yaÅŸananlara karÅŸÄ± sesimizi yükseltmeliyiz. Bugün hayatÄ±mÄ±za dokunmayan ÅŸiddet yarÄ±n kapÄ±mÄ±zÄ± çalabilir. Yan yana omuz omuza durarak, yanÄ±mÄ±zdaki kÄ±z kardeÅŸimizin elini tutarak ÅŸiddete karÅŸÄ± çÄ±kabiliriz. Bugün kadÄ±nlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu sorunlarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda gücümüzü, sesimizi birleÅŸtirmeliyiz.

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