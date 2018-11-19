AÄ°HM DemirtaÅŸâ€™Ä±n ana davasÄ±na iliÅŸkin kararÄ±nÄ± yarÄ±n aÃ§Ä±klayacak

AÄ°HM, HDP Eki EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸâ€™Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruya iliÅŸkin kararÄ±nÄ± yarÄ±n aÃ§Ä±klayacak.

Birkan BULUT

Ankara

Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi (AÄ°HM) HDP Eki EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruya iliÅŸkin kararÄ±nÄ± yarÄ±n açÄ±klayacak. Son seçimlerde cezaevinde CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olan DemirtaÅŸ, 4 KasÄ±m 2016’da gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±ndan bu yana 2 yÄ±ldÄ±r tutuklu bulunuyor. DemirtaÅŸ tutuklandÄ±ÄŸÄ± ana davaya iliÅŸkin AÄ°HM’ye bireysel baÅŸvuruda bulunmuÅŸ, Türkiye ise yaptÄ±ÄŸÄ± savunmada iç hukuk yÄ±llarÄ±nÄ±n tüketilmediÄŸi gerekçesiyle baÅŸvurunun reddedilmesini talep etmiÅŸti. AÄ°HM uzun bir sürecin ardÄ±ndan DemirtaÅŸ’a iliÅŸkin kararÄ±nÄ± yarÄ±n açÄ±klayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

‘AÄ°HM Ä°HLAL DERSE SERBEST BIRAKILMASI GEREKÄ°R’

Konuya iliÅŸkin sorularÄ±mÄ±zÄ± yanÄ±tlayan Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n AvukatÄ± Mahsuni Karaman, AÄ°HM’nin ihlal kararÄ± açÄ±klayacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüklerini söyledi. DemirtaÅŸ’Ä±n tutuklanmasÄ±nÄ±n kiÅŸi hak ve özgürlüklerinin, serbest seçim hakkÄ±nÄ±n ihlali olduÄŸu gerekçeleriyle baÅŸvuru yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirten Karaman, bu yönde bir ihlal kararÄ±nÄ±n çÄ±kmasÄ± durumunda Türkiye’nin bu karara uymasÄ± gerektiÄŸini dile getirdi. Karaman, AÄ°HM’nin ihlal kararÄ± ile birlikte avukatlar olarak herhangi bir baÅŸvuruda bulunmalarÄ±na gerek kalmadan DemirtaÅŸ’Ä±n hemen serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

‘TUTUKLANANLAR Ä°ÇÄ°N EMSAL TEÅžKÄ°L EDER’

DemirtaÅŸ’Ä±n sÄ±radan bir tutuklu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Karaman, “Türkiye kamuoyu DemirtaÅŸ’Ä±n hukuk dÄ±ÅŸÄ± ve siyasi saiklerle tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± çok iyi biliyor. Ancak AÄ°HM’nin bu yönde bir kararÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ± sonlandÄ±rÄ±r. DemirtaÅŸ’Ä±n tutukluÄŸundaki haksÄ±zlÄ±k kamuoyu algÄ±sÄ± olmaktan çÄ±karak, uluslararasÄ± bir mahkemenin kararÄ± olur” dedi. AÄ°HM’nin DemirtaÅŸ kararÄ±nÄ±n diÄŸer HDP milletvekillerine etkisini sorduÄŸumuz Karaman, “Söz konusu karar sadece Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n dosyasÄ±yla ilgili olacak. Bir kÄ±sÄ±m milletvekilinin yargÄ±landÄ±klarÄ± dosyalarda hüküm kesinleÅŸmiÅŸ durumda. Åžu an tutuklu olanlar açÄ±sÄ±ndan ise emsal teÅŸkil eder. Ancak hükmü kesinleÅŸenler açÄ±sÄ±ndan emsal teÅŸkil etmez. Tabii DemirtaÅŸ’Ä±n haksÄ±z bir ÅŸekilde tutuklandÄ±ÄŸÄ± yönündeki karar, benzer bir ÅŸekilde tutuklanarak hüküm giyen milletvekillerinin haklarÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸinin tescili olur” diye konuÅŸtu.

Selahattin DemirtaÅŸ tahliye edilmedi

AYM'den Selahattin DemirtaÅŸ kararÄ± Ã§Ä±kmadÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 KasÄ±m 2018 16:32

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