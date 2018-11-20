20 KasÄ±m Nefret SuÃ§u MaÄŸduru TranslarÄ± Anma GÃ¼nÃ¼
Trans haklarÄ± savunucusu Hayat Ã‡elik, Ã§eÅŸitli sanatÃ§Ä±larla hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± videoda nefret suÃ§u maÄŸduru trans kadÄ±nlarÄ±n hikayelerine yer veriyor.
Dünya trans haklarÄ± hareketi, Rita Hester cinayetini sembol haline getirerek her yÄ±lÄ±n 20 KasÄ±m gününü Nefret Cinayeti MaÄŸduru TranslarÄ± Anma Günü olarak çeÅŸitli etkinliklerle toplumun gündeminde tutmaya devam ediyor.
KAOS/GL'de yer alan habere göre, trans haklarÄ± savunucusu Hayat Çelik, 20 KasÄ±m Nefret Suçu MaÄŸduru TranslarÄ± Anma Günü kapsamÄ±nda transfobik nefret cinayetlerine dikkat çeken bir video hazÄ±rladÄ±.
Oyuncu Seyhan Arman, Üzüm Derin Solak, Defne Gülce SapçÄ±, Ebrar BaÅŸar ve Efruz Kaya’nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± videoda 2018 yÄ±lÄ±nda öldürülen dört trans kadÄ±nÄ±n; Simge, Begüm, Esra ve Kristina’nÄ±n hikayeleri üzerinden transfobik nefret cinayetlerine dikkat çekiliyor.
Video ile 20 KasÄ±m Nefret Suçu MaÄŸduru TranslarÄ± Anma Günü vesilesiyle, nefret söylemlerinde önemli bir yer tutan medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla, trans nefret cinayetlerine yönelik farkÄ±ndalÄ±k kazandÄ±rÄ±lmasÄ± amaçlanÄ±yor.
Videonun 20 KasÄ±m haftasÄ± boyunca #transcinayetlerinesessizkalma #nefretcinayetlerinesessizkalma #transfobiöldürür #nefreteinatyaÅŸasÄ±nhayat etiketleriyle sosyal medyada paylaÅŸÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.
TÜRKÄ°YE TRANS CÄ°NAYETLERÄ°NDE AVRUPA'DA 1'Ä°NCÄ°, DÜNYADA 9'UNCU
Videoda ÅŸu ifadeler yer alÄ±yor:
“Türkiye, Avrupa'da en çok trans cinayeti iÅŸlenen ülke. Dünyada ise dokuzuncu sÄ±rada bulunuyor."
“Kaos GL DerneÄŸi’nin 2017 Nefret SuçlarÄ± Raporu’na göre, nefret suçlarÄ± daha çok kamusal alanlarda iÅŸleniyor, failler çoÄŸunlukla iki kiÅŸiden fazla ve saldÄ±rÄ±lar görgü tanÄ±klarÄ±nÄ±n gözü önünde gerçekleÅŸiyor."
“Türkiye'de 2018 yÄ±lÄ± baÅŸÄ±ndan bu yana kayÄ±tlara geçen, 4 trans nefret cinayeti iÅŸlendi."
20 KasÄ±m Nefret Suçu MaÄŸduru TranslarÄ± Anma Günü nereden geliyor?
“Dünya trans haklarÄ± hareketi Rita Hester cinayetini sembol haline getirerek, her yÄ±lÄ±n 20 KasÄ±m gününü Nefret Cinayeti MaÄŸduru TranslarÄ± Anma Günü olarak çeÅŸitli etkinliklerle toplumun gündeminde tutmaya devam ediyor."
“Transfobi karÅŸÄ±tlarÄ± sokak eylemleri, panel, söyleÅŸi ve çeÅŸitli kültürel etkinliklerle nefret cinayetlerinde yaÅŸamÄ±nÄ± kaybeden translarÄ± anÄ±yor.” (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 KasÄ±m 2018 08:57