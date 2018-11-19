Sabahat Akkiraz Sabah'Ä±n teklifini reddetti: AynÄ± gemide deÄŸilim

FotoÄŸraf: Nub Cake/Wikimedia Commons (CCBY.3.0)

Sabahat Akkiraz Sabah'Ä±n teklifini reddetti: AynÄ± gemide deÄŸilim

    • 19 KasÄ±m 2018 23:33

    Sabahat Akkiraz: Sabah, â€˜AynÄ± gemideyizâ€™ oyununu bana da sÃ¶yletmek iÃ§in rÃ¶portaj teklifinde bulundu. Sizinle aynÄ± gemide deÄŸilim.

    Türk halk müziÄŸi sanatçÄ±sÄ± Sabahat Akkiraz, son dönemde bazÄ± müzisyen ve sanatçÄ±larla röportaj yapÄ±p 'ErdoÄŸan övdüren' Sabah gazetesinin röportaj teklifini reddettiÄŸini söyledi. Akkiraz, “Sabah gazetesi ‘AynÄ± gemideyiz’ oyununu bana da söyletmek için röportaj teklifinde bulundu; sizinle aynÄ± gemide deÄŸilim. Halk ile aynÄ± gemideyim” ifadelerini kullandÄ±.

    Akkiraz’Ä±n sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesaj ÅŸöyle: 

    “Sabah Gazetesi ‘aynÄ± gemideyiz’ oyununu bana da söyletmek için röportaj teklifinde bulundu; sizinle aynÄ± gemide deÄŸilim. Halk ile aynÄ± gemideyim -sizinle mahkemeliÄŸim bana FETÖ’cü yalanÄ±nÄ± bulaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±nÄ±z dedim. YandaÅŸa gizli de olsa destek verenler bizimle aynÄ± gemide deÄŸil.” (HABER MERKEZÄ°)

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    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 KasÄ±m 2018 07:08
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