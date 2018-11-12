Erdal BeÅŸikÃ§ioÄŸlu da Sabah'a rÃ¶portaj verenler kervanÄ±na katÄ±ldÄ±

Oyuncu Erdal BeÅŸikÃ§ioÄŸlu Sabah gazetesine verdiÄŸi rÃ¶portajda 'Hepimiz aynÄ± gemideyiz, Ã¶nce bunu fark edelim' dedi.

AKP'ye yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen Sabah gazetesinden TuÄŸba KalçÄ±k’a röportaj verenler kervanÄ±na Erdal BeÅŸikçioÄŸlu da katÄ±ldÄ±. BeÅŸikçioÄŸlu, “Ülkemizin hep daha iyi olmasÄ±nÄ± isterim. Hepimiz aynÄ± gemideyiz, önce bunu fark edelim. RotamÄ±zÄ± nereye çevireceÄŸimize birlikte karar vereceÄŸiz” dedi.

Sabah gazetesinde "Hepimiz aynÄ± gemideyiz, önce bunu fark edelim" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±mlanan röportajda BeÅŸikçioÄŸlu, askerliÄŸine iliÅŸkin bir soruya, “Devletim bana 'GüneydoÄŸu'da yapacaksÄ±n askerliÄŸini' dedi, gittim, yaptÄ±m. 'Bu vatan için öl' deseydi de ölürdük. Türkiye'de herkes bana göre içinde vatan sevgisi ile doÄŸuyor çünkü anne veya babasÄ±ndan geçiyor bu sevgi miras gibi. 5 yaÅŸÄ±nda andÄ±mÄ±z ile tanÄ±ÅŸÄ±yor. Türk'ün ne demek olduÄŸunu bu yaÅŸlarÄ±ndan itibaren anlamaya baÅŸlÄ±yor. Annem Arnavut, babam Laz, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaÅŸÄ±yÄ±m ve Türk olarak görüyorum kendimi” yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Bu yanÄ±tÄ±n ardÄ±ndan gelen “Siz böyle diyorsunuz ama dolar yükseliyor diye sevinen bir kesim de var. 'AynÄ± gemide deÄŸiliz' diyorlar ne yazÄ±k ki..." sorusunu da yanÄ±tlayan BeÅŸikçioÄŸlu ÅŸöyle konuÅŸtu:

Dolar yükseldiÄŸi dönemde benim bankada Türk LirasÄ± param vardÄ± ve ben paramÄ± Türk LirasÄ±'nda tutmaya devam ettim. Dolara çevirmedim, çevirmeyi bile düÅŸünmedim. Ülkemizin daha iyi olmasÄ±nÄ± isterim her zaman. 'AynÄ± gemide deÄŸiliz' de ne demek? Hepimiz aynÄ± gemideyiz, önce bunu fark edelim. AynÄ± gemideyiz, rotamÄ±zÄ± nereye çevireceÄŸimize de birlikte karar vereceÄŸiz. Birlik duygumuzu kaybetmemiz gerekiyor. Yöneticilere oy vermiÅŸ olun ya da olmayÄ±n; Türkiye'nin çÄ±karlarÄ±nÄ± düÅŸünmek ve korumak zorundayÄ±z.

'Behzat Ç.' dizisinde devlet içindeki illegal yapÄ±lanmayla mücadele eden bir polisi canlandÄ±rdÄ±nÄ±z. 'Reaksiyon' dizisinde de ise derin devleti temsil eden bir karakteri oynadÄ±nÄ±z...” sorusuna ise BeÅŸikçioÄŸlu ÅŸu cevabÄ± verdi: “Behzat Ç.'de iyi bir polisi oynadÄ±m. 'Reaksiyon'da ise eski Türkiye'nin derin devletini temsil eden 'DayÄ±' rolündeydim. Seyirci bu karakteri de kötü olmasÄ±na raÄŸmen sevdi. SanatçÄ± her rolü oynamalÄ±. Toplumsal alana dair sözü varsa söylemeli. Toplumun yaÅŸam kalitesini artÄ±rmak için sisteme yönelik eleÅŸtirileri varsa yapmalÄ±. SanatçÄ±nÄ±n bir ideolojisi olabilir ama hiçbir ideolojiye ait olmamalÄ±. Belki geçmiÅŸte sanatçÄ±lar bir ideolojiye ait hissediyorlardÄ± kendilerini ama artÄ±k 21'nci yüzyÄ±ldayÄ±z. Her dönem fikrimi cesurca söylerim. DoÄŸruyu, kendi ahlakÄ±nÄ±za göre söylemelisiniz.” (HABER MERKEZÄ°)

Ne sÃ¶yledim sana ki vurdun kapÄ±yÄ± gittin

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 KasÄ±m 2018 13:53

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