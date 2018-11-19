'Patnos Cezaevinde en insani ihtiyaÃ§lar bile giderilmiyor'

Patnos L Tipi KapalÄ± ve AÃ§Ä±k Ceza Ä°nfaz Kurumunda hak ihlalleri yaÅŸanmaya devam ediyor.

DiyarbakÄ±r Barosu, Patnos L Tipi KapalÄ± Cezaevinde en insani temel ihtiyaçlarÄ±n dahi giderilmediÄŸini açÄ±kladÄ±, yetkilileri hukuka ve yönetmeliklere uygun davranmaya çaÄŸÄ±rdÄ±.

Patnos L Tipi KapalÄ± ve AçÄ±k Ceza Ä°nfaz Kurumunda yaÅŸanan hak ihlalleri, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. DiyarbakÄ±r Barosu da cezaevinde tutuklular ile yapÄ±lan görüÅŸmelerin ardÄ±ndan bir açÄ±klama yaptÄ±. GörüÅŸmelere göre tutuklu Ufuk Demir, kendisi ile birlikte iki tutukluyla birlikte hastane sevki dönüÅŸünde rütbeli ve rütbesiz jandarma görevlileri tarafÄ±ndan çÄ±plak arama dayatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunu kabul etmemeleri üzerine askerler tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ±, yere atÄ±larak tekmelendiklerini, kafalarÄ±nÄ±n ve yüz bölgelerinin duvara vurulduÄŸunu söyledi. Demir, saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda Ceza Ä°nfaz Kurumu yönetiminin ve görevli infaz koruma memurlarÄ±nÄ±n müdahale etmediÄŸini, izlemekle yetindiklerini söyledi. Baronun açÄ±klamasÄ±na göre, Demir daha sonra Patnos Devlet Hastanesi acil bölümüne götürüldü ancak hiçbir ÅŸekilde muayene edilmedi. Yine açÄ±klamaya göre tüm darp izlerine raÄŸmen adli rapor gerektiÄŸi gibi düzenlenmedi.

SULAR LAÄžIM KOKUYOR, CEZAEVÄ° ADIM ATMIYOR

Baronun açÄ±klamasÄ±na göre cezaevinde ciddi bir su sorunu var. TutuklularÄ±n aktarÄ±mÄ±na göre musluktan akan su, laÄŸÄ±m kokuyor ve bir çok tutuklu da sudan zehirlendi. AçÄ±klamaya göre, bu yaÅŸananlara raÄŸmen cezaevi yönetimi bu konuda herhangi bir adÄ±m atmadÄ±. Tutuklular, bir diÄŸer ihlalin de gece gerçekleÅŸtirilen baskÄ±n ÅŸeklindeki aramalar olduÄŸunu söyledi. Tutuklular, aniden baskÄ±na gelindiÄŸini, aramalarda köpeÄŸin de bulunduÄŸu ifade etti. Tutuklular, yapÄ±lan aramalarda hakaret içerici davranÄ±ÅŸlarÄ±n sergilendiÄŸini, küfürlerin edildiÄŸini de aktardÄ±. Tutuklular, cezaevindeki ihlalleri anlattÄ±klarÄ± mektuplarÄ±n da ‘Cezaevini kötülediÄŸi’ gerekçesi ile engellendiÄŸini ifade etti. YaÅŸanan yoÄŸun hak ihlalleri sonrasÄ± tutuklular, yaÅŸananlarÄ± protesto ederek görüÅŸe çÄ±kmadÄ±klarÄ±nÄ± söyledi ve cezaevi idaresi görüÅŸe gelen ailelere 6 ay görüÅŸme yasaÄŸÄ± getirdi.

Ä°NFAZ KORUMA MEMURU HÂLÂ CEZAEVÄ°NDE

GeçtiÄŸimiz günlerde DiyarbakÄ±r Çocuk ve Gençlik KapalÄ± Cezaevinde F.T. adlÄ± çocuk tutuklunun da iÅŸkence ve kötü muameleye maruz kaldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±yla ilgili de açÄ±klama yapan Baro, “SavcÄ±lÄ±kla yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z görüÅŸmede komisyon olarak tarafÄ±mÄ±za ilgili infaz koruma memuru hakkÄ±nda gerekli adli ve idari soruÅŸturmanÄ±n baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisi verilmiÅŸtir ancak çocuk mahpuslarla yapÄ±lan görüÅŸmede çocuk mahpus, kendisine kötü muamelede bulunduÄŸunu ve iÅŸkence ettiÄŸini iddia ettiÄŸi infaz koruma memurunun hâlâ cezaevinde olduÄŸunu ve aynÄ± kÄ±sÄ±mda olduÄŸunu aktarmÄ±ÅŸtÄ±r” dedi. Baro, açÄ±klamasÄ±nÄ± ÅŸöyle sonlandÄ±rdÄ±: “Türkiye’deki infaz rejimi mevzuatÄ±nÄ±n ve politikasÄ±nÄ±n uluslararasÄ± insan haklarÄ± hukukuna ve özel olarak da mahpus haklarÄ±na uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Mahpuslara yaÅŸatÄ±lan iÅŸkence ortamÄ±ndan derhal vazgeçilmeli, uluslararasÄ± hukukun emrettiÄŸi ve insana yaraÅŸÄ±r bir ÅŸekilde bir muamele gösterilmelidir.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Patnos L Tipi Cezaeviâ€™nde hak ihlalleri sÃ¼rÃ¼yor

Cezaevinde hastane dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ darp iddiasÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 KasÄ±m 2018 15:43

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