Patnos L Tipi Cezaeviâ€™nde hak ihlalleri sÃ¼rÃ¼yor

Patnos L Tipi Cezaeviâ€™nden mektup yazan tutuklular: HastalarÄ±mÄ±z tedavi edilmiyor, revir doktoru yok, musluktan akan su laÄŸÄ±m kokuyorâ€¦

AÄŸrÄ±'da bulunan Patnos L Tipi Cezaevi’nde bulunan tutuklular, maruz kaldÄ±klarÄ± hak ihlallerini gönderdikleri mektupla paylaÅŸtÄ±.

Mezopotamya AjansÄ±’nÄ±n haberine göre tutuklular, hak ihlallerini ÅŸöyle sÄ±raladÄ±:

â– “SaÄŸlÄ±k sorunlarÄ±, hastalÄ±klarÄ± çok ilerlemiÅŸ ve durumlarÄ± çok acil olan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z var. Fakat bir türlü hastaneye götürülüp tedavi edilmiyorlar.

â– Cezaevinde revir doktoru yok ve aylarca revire çÄ±karÄ±lamÄ±yoruz.

â– Çok ciddi su sorunu var. Musluktan akan su laÄŸÄ±m kokuyor. Defalarca birçok arkadaÅŸÄ±mÄ±z sudan dolayÄ± zehirlendi. Zehirlenip de hastaneye kaldÄ±rÄ±lan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za, ‘sudan dolayÄ± zehirlenme olmuÅŸ’ teÅŸhisi konulmasÄ±na raÄŸmen bu konuda cezaevi idaresi herhangi bir düzeltme yapmÄ±yor ve önlem almÄ±yor.

â– Patnos Cezaevi’ne yeni gelen arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z zorla çÄ±plak aramaya tabi tutuluyor, darp ve tecrit ediliyorlar, insan onurunu zedeleyecek hakaret ve saldÄ±rÄ±lara maruz kalÄ±yorlar.

â– RadyolarÄ±mÄ±za el konuluyor, verilmiyor. Hiçbir yasal dayanaÄŸÄ± olmadan keyfi bir ÅŸekilde gazeteler verilmiyor.

â– Hiçbir talebimiz kabul edilmiyor veya zamana yayÄ±yorlar. Hiçbir sosyal faaliyetlerden yararlanamÄ±yoruz.

â– OdalarÄ±n kapasitesi 16 kiÅŸiliktir. Fakat odalardaki kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ± 32’ye kadar çÄ±karmÄ±ÅŸlar.”

Öte yandan, Mezopotamya AjansÄ±’nÄ±n ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± cezaevi yetkilileri, sudan koku geldiÄŸini doÄŸruladÄ±; ancak tutuklularÄ±n hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±p kaldÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na dair bilgilerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdü. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 17:58

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