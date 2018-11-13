Cezaevinde hastane dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ darp iddiasÄ±

Patnos Cezaeviâ€™nde hastaneye tedavi iÃ§in giden 3 tutuklunun, askerler tarafÄ±ndan cezaevi giriÅŸinde darbedildiÄŸi iddia edildi.

AÄŸrÄ±’da bulunan Patnos L Tipi KapalÄ± Cezaevi’nde 3 tutuklunun hastane dönüÅŸü cezaevi giriÅŸinde askerler tarafÄ±ndan darbedildiÄŸi iddia edildi. Uyku apnesi hastasÄ± tutuklu Ufuk Demir, haftalÄ±k telefon görüÅŸmesinde eÅŸi Berna Demir’e, hastane dönüÅŸü askerlerce darbedildiklerini söyleyerek, cezaevindeki kötü koÅŸullar hakkÄ±nda bilgi verdi. Geçen hafta ÇarÅŸamba (7 KasÄ±m) günü hastaneye muayene için götürüldüklerini ve dönüÅŸte cezaevi giriÅŸinde askerler tarafÄ±ndan darbedildiklerini kaydeden Demir, eÅŸine yaÅŸanan olayÄ± ÅŸu sözlerle anlattÄ±:

“Ben ve iki arkadaÅŸÄ±m hastaneye gitmiÅŸtik. Hastane dönüÅŸü cezaevine geldiÄŸimizde kapÄ±dan içeri girdiÄŸimizde 14 tane asker etrafÄ±mÄ±zÄ± çevirerek bizlere saldÄ±rmaya kalkÄ±ÅŸtÄ±lar. Ben ve iki arkadaÅŸÄ±m bu saldÄ±rÄ±da yere düÅŸtük ve yerde tekmelendik. Yüzüm, gözüm, kulaÄŸÄ±m yara ve ÅŸiÅŸ içerisinde. Bize saldÄ±rÄ±lÄ±rken cezaevi sorumlularÄ± ve komutanlar da oradaydÄ±lar. Hepsinin gözü önünde bu olay oldu.”

Demir, aylardÄ±r temiz su yerine laÄŸÄ±m kokan sularÄ±n verildiÄŸini bundan dolayÄ± banyo dahi yapamadÄ±klarÄ±nÄ±, yemeklerin yenilemez olduÄŸunu ve geçen haftadan beri ÅŸartlarÄ±n iyileÅŸtirilmesi için eylemde olduklarÄ± bilgisini telefon görüÅŸmesinde eÅŸine aktardÄ±.

PROTESTO ETMEK Ä°ÇÄ°N GÖRÜÅžE ÇIKMADILAR

Hak ihlalleri ile sürekli gündeme gelen Patnos L tipi KapalÄ± Cezaevi’ndeki tutuklular geçen hafta aylÄ±k gerçekleÅŸtirilen açÄ±k görüÅŸe, musluklardaki sulardan koku gelmesi, sÄ±cak suyun verilmemesi, yemeklerin yenilememesi, hastaneye sevklere izin verilmemesi, kargolarÄ±nÄ±n teslim edilmemesi gibi hak ihlallerinden dolayÄ± çÄ±kmamÄ±ÅŸtÄ±. (AÄŸrÄ±/MA)

FotoÄŸraf: MA

‘OÄžLUMUN TEDAVÄ°SÄ° ENGELLENÄ°YOR’

Düzce T Tipi KapalÄ± Cezaevi’nde kalan epilepsi hastasÄ± Selami KeleÅŸ’in annesi Güzel KeleÅŸ, oÄŸlunun maruz kaldÄ±ÄŸÄ± hak ihlallerine iliÅŸkin Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) Adana Åžubesi’ne baÅŸvurdu. Hukuki yardÄ±m talebinde bulunan KeleÅŸ, oÄŸlunun hasta tutuklu olduÄŸunu ve tedavisinin engellendiÄŸini belirtti. 25 Ekim günü, oÄŸlunu ziyaret eden KeleÅŸ, son durumunu Mezopotamya AjansÄ±’na (MA) anlattÄ±.

OÄŸlunun kendisine, “Üzerimizde yoÄŸun baskÄ±lar var. KitaplarÄ±mÄ±z elimizden alÄ±ndÄ±. Ayakta sayÄ±m vermediÄŸimiz için iÅŸkenceye maruz kaldÄ±k. Bu nedenle ben dahil, 21 kiÅŸiye 50’ÅŸer günlük hücre cezasÄ± verildi. Halen bize ‘ayakta sayÄ±m’ dayatÄ±lÄ±yor. Bizler bu dayatmayÄ± kabul etmeyince darbedilip hakkÄ±mÄ±zda disiplin soruÅŸturmalarÄ± açÄ±lÄ±yor. Hasta bir tutsak olmama raÄŸmen tedavim yapÄ±lmÄ±yor. Sadece beni revire götürüp getiriyorlar. Ä°laçlarÄ±mÄ± da vermiyorlar. 4 arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± sürgün ettiler. Bizi de sürgün edebilirler” dediÄŸini aktardÄ±. OÄŸlunun tedavi edilmesi için yoÄŸun çabalar sonucu BakÄ±rköy Ruh ve Sinir HastalÄ±klarÄ± Hastanesi’nde tedavisine baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren KeleÅŸ, “OÄŸlum 2 yÄ±ldÄ±r epilepsi tedavisi görüyor. Ä°çeride tedavisi engellendiÄŸi için bu hastalÄ±ÄŸÄ±n nüksetmesinden endiÅŸeliyiz. HastalÄ±ÄŸÄ±yla ilgili gerekli müdahalelerin yapÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz. AyrÄ±ca, bize yakÄ±n bir cezaevine naklini istiyoruz” dedi. (Adana/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 15:25

www.evrensel.net