Ä°srail'de erken seÃ§im tartÄ±ÅŸmasÄ±: BaÅŸbakanÄ±n yanÄ±nda duracaÄŸÄ±m

Ä°srail EÄŸitim BakanÄ± ve Yahudi Evi Partisi lideri Naftali Bennnett: BaÅŸbakanÄ±n yanÄ±nda durmaya devam edeceÄŸim.

Ä°srail EÄŸitim BakanÄ± ve koalisyon hükümeti ortaklarÄ±ndan Yahudi Evi Partisi lideri Naftali Bennnett, BaÅŸbakan Binyamin Netanyahu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki hükümete destek vermeye devam edeceklerini açÄ±kladÄ±.

Meclis'te partisinin milletvekillerinden Adalet BakanÄ± Ayelet Åžaked ile ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyen Bennett, beklenenin aksine koalisyon hükümetini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Yerel basÄ±nda yer alan haberlere göre ‘Netanyahu'nun geçen hafta istifasÄ±nÄ± açÄ±klayan Avigdor Liberman'dan boÅŸalan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± koltuÄŸuna kendisini getirmediÄŸi için istifa edebileceÄŸi’ ileri sürülen Bennett, “BaÅŸbakanÄ±n yanÄ±nda durmaya devam edeceÄŸim ve onun hükümetten istifa etmem için verdiÄŸi ültimatomu yerine getirmeyeceÄŸim” dedi.

Bennett, ortaÄŸÄ± olduÄŸu hükümetin güvenlik politikalarÄ±nÄ± da eleÅŸtirerek, “Ä°srail'in güvenlik gemisi yanlÄ±ÅŸ sulara doÄŸru yelken açtÄ±” diye konuÅŸtu.

â€˜Ä°srailâ€™de erken seÃ§imâ€™ iddiasÄ± yalanlandÄ±

SAVUNMA BAKANI DA NETANYAHU OLACAK

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, EÄŸitim BakanÄ± Bennett'in açÄ±klamasÄ±ndan kÄ±sa bir süre önce mecliste Savunma ve DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komitesi üyeleriyle bir araya geldi.

Komite toplantÄ±sÄ± öncesi yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ülkedeki erken seçim tartÄ±ÅŸmalarÄ±na deÄŸinen Netanyahu, “GüvenliÄŸimiz için hassas olan bir dönemde hükümeti devirmek sorumsuzca olur. OrtaklarÄ±mÄ±z koalisyon hükümetini devirme kararÄ± alsÄ±n veya almasÄ±n biz halkÄ±mÄ±z ve ülkemizin güvenliÄŸini saÄŸlama almak için gerekli adÄ±mlarÄ± atmaya devam edeceÄŸiz” ifadelerini kullandÄ±.

Liberman'Ä±n ardÄ±ndan Ä°srail'in yeni Savunma BakanÄ±'nÄ±n kim olacaÄŸÄ±na yönelik tartÄ±ÅŸmalar üzerine Netanyahu, dün yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayla bu önemli bakanlÄ±ÄŸÄ± da kendisinin yürüteceÄŸini duyurmuÅŸtu.

Ä°srail Savunma BakanÄ± Lieberman istifa etti

ERKEN SEÇÄ°M TARTIÅžMALARI

Eski Savunma BakanÄ± Avigdor Liberman, abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nde yaÅŸanan son gerginliÄŸin ardÄ±ndan Ä°srail ile Filistinli gruplar arasÄ±nda saÄŸlanan ateÅŸkesi eleÅŸtirerek, 14 KasÄ±m'da görevinden istifa ettiÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Mecliste 5 sandalyeye sahip Ä°srail Evimiz Partisi lideri Liberman'Ä±n istifasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir diÄŸer koalisyon ortaÄŸÄ± Yahudi Evi Partisi milletvekillerinden Shuli Moale, “Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Naftali Bennett ve partisi Yahudi Evi'ne vermenin zamanÄ± geldi. EÄŸer Bennett bu göreve getirilmezse partimiz koalisyon hükümetinin parçasÄ± olmaya devam etmeyecek” ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Netanyahu ile Bennett, cuma günü koalisyonun geleceÄŸini görüÅŸmek üzere bir araya gelmiÅŸ, Ä°srail basÄ±nÄ±na konuÅŸan Yahudi Evi Partisinden adÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ± istemeyen bir yetkili görüÅŸmenin anlaÅŸmazlÄ±kla sonuçlanmasÄ± sebebiyle iki liderin erken seçim kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürmüÅŸtü.

BaÅŸbakanÄ±n partisi Likud ise erken seçim kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± yönündeki iddiayÄ± yalanlamÄ±ÅŸtÄ±.

Netanyahu liderliÄŸindeki 6 partili koalisyon hükümeti 120 sandalyeli Ä°srail meclisinde 66 milletvekiliyle temsil ediliyordu. Liberman'Ä±n istifasÄ± ile koalisyon hükümetinin sandalye sayÄ±sÄ± güven oyu için gereken kritik sayÄ± 61'e düÅŸmüÅŸtü.

Ä°srail'de normal koÅŸullarda milletvekili seçimlerinin KasÄ±m 2019'da yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 KasÄ±m 2018 14:55

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