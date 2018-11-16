FotoÄŸraf: Kremlin SarayÄ±
â€˜Ä°srailâ€™de erken seÃ§imâ€™ iddiasÄ± yalanlandÄ±
Savunma BakanÄ± Avigdor Liberman'Ä±n istifasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°srailâ€™de erken seÃ§ime gidileceÄŸi iddia edildi. Netanyahuâ€™nun partisi iddiayÄ± yalanladÄ±.
Ä°srail BaÅŸbakan Binyamin Netanyahu liderliÄŸindeki koalisyon hükümetinde yaÅŸanan çatlaklar nedeniyle ülkede erken seçim tartÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸladÄ±.
Ä°srail basÄ±nÄ±nda yer alan haberlerde, Avigdor Liberman'Ä±n Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan istifasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan meclisteki sandalye sayÄ±sÄ± kritik seviyeye düÅŸen koalisyonun diÄŸer ortaklarÄ±ndan Yahudi Evi Partisi lideri Naftali Bennett ile BaÅŸbakan Netanyahu arasÄ±nda bugün yapÄ±lan görüÅŸmenin anlaÅŸmazlÄ±kla sonuçlandÄ±ÄŸÄ± ve erken seçim kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ileri sürüldü.
Netanyahu hükümetinde EÄŸitim BakanÄ± olarak görev yapan Bennett'e yakÄ±n bir kaynaÄŸa dayandÄ±rÄ±lan haberde, en kÄ±sa zamanda genel seçimlere gidilmesinin kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.
Ä°smi açÄ±klanmayan yetkili, görüÅŸmede yeni savunma bakanÄ±nÄ±n kim olacaÄŸÄ± konusunun gündeme gelip gelmediÄŸine deÄŸinmedi.
Liberman'Ä±n istifasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Yahudi Evi Partisi'nden Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na liderleri Bennett'in getirilmesi, aksi halde koalisyondan çekilecekleri yönünde mesajlar gelmiÅŸti.
NETANYAHU'NUN PARTÄ°SÄ° ERKEN SEÇÄ°M Ä°DDÄ°ASINI YALANLADI
Ä°srail basÄ±nÄ± iki liderin görüÅŸmesinden ‘erken seçim kararÄ±’ çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürerken, BaÅŸbakan Netanyahu'nun partisi Likud'dan yapÄ±lan açÄ±klamada bu iddia yalanlandÄ±.
Öte yandan BaÅŸbakan Netanyahu'nun pazar günü yapÄ±lacak haftalÄ±k kabine toplantÄ±sÄ±nda koalisyon ortaklarÄ±nÄ± erken seçime gidilmemesi için ikna etmeye çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.
Eski Savunma BakanÄ± Avigdor Liberman, abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nde yaÅŸanan son gerginliÄŸin ardÄ±ndan Ä°srail ile Filistinli gruplar arasÄ±nda saÄŸlanan ateÅŸkesi eleÅŸtirerek, çarÅŸamba günü görevinden istifa ettiÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°srail'de normal koÅŸullarda milletvekili seçimlerinin KasÄ±m 2019'da yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor. (AA)
Ä°srail Savunma BakanÄ± Lieberman istifa etti
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