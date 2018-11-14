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Ä°srail Savunma BakanÄ± Lieberman istifa etti
Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Lieberman, Gazze'deki ateÅŸkese tepki olarak istifasÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Lieberman, abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nde saÄŸlanan ateÅŸkese karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± için istifa etti.
Lieberman, Türkiye saati ile 14.00'te yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla istifasÄ±nÄ± duyurdu.
Lieberman, Gazze'deki gerginliÄŸin ardÄ±ndan Ä°srail ile Filistinli gruplar arasÄ±nda saÄŸlanan ateÅŸkese karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yordu.
HÜKÜMET Ä°ÇÄ°N KRÄ°TÄ°K SONUÇLARI OLABÄ°LÄ°R
Savunma BakanÄ± Avigdor Lieberman liderliÄŸindeki Ä°srail Evimiz Partisi Ä°srail meclisinde 5 sandalyeye sahip.
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'nun liderliÄŸini yürüttüÄŸü ve Lieberman'Ä±n da içinde yer aldÄ±ÄŸÄ± 6 partili koalisyon hükümetinin 66 milletvekili bulunuyor.
Lieberman'Ä±n istifasÄ±yla koalisyonun sandalye sayÄ±sÄ± kritik sÄ±nÄ±ra, yani 61'e düÅŸtü.
Koalisyon hükümetinin 120 sandalyeli Ä°srail meclisinde güvenoyu almasÄ± için 61 milletvekiline sahip olmasÄ± gerekiyor.
Lieberman'Ä±n istifasÄ±yla Netanyahu liderliÄŸindeki koalisyon hükümetinin tehlikeye girebileceÄŸi ve Ä°srail'de erken seçimin gündeme gelebileceÄŸi belirtiliyor.
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± siyasetçi Avigdor Liberman, 2016’da Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± görevine getirilmiÅŸti. (Kudüs/AA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 14:12
Filistinli gruplar: Gazze'de ateÅŸkes saÄŸlandÄ±