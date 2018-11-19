FotoÄŸraf: Ä°rfan ÖzÅŸeker/DHA
Ä°nÅŸaat iÅŸÃ§ilerinin kaldÄ±ÄŸÄ± prefabrikte yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±
Sivas'ta hastane inÅŸaatÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§ilerin kaldÄ±ÄŸÄ± prefabrik yapÄ±da Ã§Ä±kan yangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.
Sivas'ta Numune Hastanesi'nin ek bina inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin kaldÄ±ÄŸÄ± iki katlÄ± prefabrik yapÄ±da yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Ä°tfaiye ekiplerinin müdahale ettiÄŸi yangÄ±n, kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.
Kent merkezinde yapÄ±mÄ± süren Numune Hastanesi ek binasÄ±nÄ±n inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin kaldÄ±ÄŸÄ± prefabrikte yangÄ±n çÄ±ktÄ±.
ÖÄŸlen saatlerinde binanÄ±n ikinci katÄ±nda baÅŸlayan ve kÄ±sa sürede büyüyen alevlerin fark edilmesiyle itfaiyeye haber verildi.
Ä°tfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangÄ±na müdahale etti. YangÄ±n sÄ±rasÄ±nda binada kimsenin bulunmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. YapÄ±lan çalÄ±ÅŸmayla yangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±nÄ±rken, itfaiye soÄŸutma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyor. YangÄ±nÄ±n çÄ±kÄ±ÅŸ nedeni araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. (DHA)